Fussball «Immer schöne und spannende Partien»: FCSG-Trainer Peter Zeidler vor dem Heimspiel gegen Luzern – 16'500 Tickets sind abgesetzt Am Sonntag um 16.30 Uhr bestreitet der FC St.Gallen das zweite Heimspiel der Saison. Die Mannschaft trifft auf Luzern, das zuletzt im Europacup überzeugt hat. Für die Partie waren bis Freitagmittag 16’500 Tickets abgesetzt.

St.Gallens Peter Zeidler vor einer Woche in Lugano. Bild: Samuel Golay/Keystone

In der Meisterschaft sind die Zentralschweizer den Ostschweizern um einen Punkt voraus. Nach dem 0:0 in Winterthur bezwang Luzern vor einer Woche Aufsteiger Lausanne-Ouchy nach einem späten Treffer von Doppeltorschütze Lars Villiger zu Hause mit 2:1.

St.Gallen hingegen verlor in Lugano mit 0:1, nachdem die Mannschaft zum Saisonstart Basel noch mit 2:1 bezwungen hatte.

Sportchef Martin Schmidt bedankte sich

Die Ostschweizer bestritten unter der Woche in Salzburg ein Testspiel gegen Mainz. Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler reiste auf Einladung der Deutschen nach Österreich.

«Es war für viele unserer Akteure eine tolle Möglichkeit, Spielpraxis zu erhalten», so der Coach. Natürlich sei es übertrieben, zu sagen, man sei ein ebenbürtiger Gegner gewesen. «Aber es war eine ansprechende Leistung, was uns auch Mainz attestiert hat.»

Der Walliser Sportchef Martin Schmidt habe sich jedenfalls bedankt, dass die St.Galler als Sparringpartner eingesprungen seien. Die Ostschweizer unterlagen dem Bundesliga-Neunten der Vorsaison mit 1:4. Das einzige Tor für die Ostschweizer erzielte Fabian Schubert.

St.Gallens Julian von Moos gegen Luganos Kreshnik Hajrizi. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Zeidler schonte in Salzburg Captain Lukas Görtler, Julian von Moos, Abdoulaye Diaby und Nikolaj Möller. Sie litten nach der Partie in Lugano an «kleinen Wehwehchen», wie der Trainer sagt. Sie sollten am Sonntag aber alle einsatzfähig sein. St.Gallen stehen einzig die rekonvaleszenten Nicolas Lüchinger und Musah Nuhu nicht zur Verfügung.

Latte Lath: Wie geht es weiter?

Noch keine Neuigkeiten gibt es in Bezug auf Emmanuel Latte Lath, den St.Gallen nach einem Leihjahr gerne fix übernehmen würde. Der Stürmer ist zurück in Bergamo und erzielt für Atalanta in Testspielen regelmässig Tore.

Momentan scheinen die Italiener auf ihn zu zählen, zumal sie offenbar den 20-jährigen dänischen Stürmer Rasmus Hojlund für 75 Millionen Euro an Manchester United verkaufen. «Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich denke, auch Latte Lath weiss das nicht», so Zeidler.

Der junge Pascal Loretz hat im Tor des FC Luzern Marius Müller vergessen gemacht. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Luzerns starker, 20-jähriger Torhüter

Luzern hat am Donnerstag den Einzug in die dritte Runde der Qualifikation zur Conference League geschafft. Nach dem 2:1 in Stockholm erkämpften sich die Zentralschweizer zu Hause gegen Djurgardens ein 1:1. Luzerns Torhüter Pascal Loretz sei gegen ein starkes Team «überragend» gewesen, sagt Zeidler. «Von Marius Müller spricht in Luzern niemand mehr.» Müller hat in der Sommerpause zu Schalke gewechselt.

Die Mannschaft sei gut verstärkt worden, er freue sich auf den Gegner: «Gegen Luzern sind es immer schöne und spannende Spiele», so Zeidler.

Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Zanotti, Vallci, Diaby, Schmidt; Quintillà, Fazliji; Görtler, Witzig; von Moos, Geubbels.