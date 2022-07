Kunst im Kybunpark Wie das Stadion des FCSG von Jahr zu Jahr farbiger wird und wer hinter den grossen Kunstwerken steckt Finanziell war «Kunst am Bau» für die Stadion AG einst nicht zu stemmen. Nun übertreffen sich St.Gallens Fans regelmässig mit «Kunst im Bau».

Das neuste Kunstwerk im Kybunpark beim Westaufgang. Patricia Loher

Das jüngste Werk in der Arena des Ostschweizer Super-League-Klubs prangt an einer Wand hinter dem Espenblock. Es war vor dem Spiel gegen den FC Winterthur das wohl am meisten fotografierte Sujet.

Zuerst ist da die Pinnwand, gehalten in Braun. Auf diese sind Symbole aus der langen Vergangenheit des FC St.Gallen gemalt: Unter anderem «hängt» da ein Zeitungsschnipsel, mit dem die Leser zur Gründungsversammlung aufgerufen werden, eine Abonnement aus der Meistersaison 1999/2000, Eintrittstickets für Spiele gegen Chelsea und Spartak Moskau und eine Autogrammkarte von Tranquillo Barnetta aus der Saison 2016/17.

Eine grosse Hommage an den FC St.Gallen

Es ist ein grosses Kunstwerk, eine Hommage an den FC St.Gallen. Der aufmerksame Beobachter stellt fest, dass mit den Ultras der harte Kern der St.Galler Fanszene dahinter steckt. Zudem sind am Fuss des «Insides», dem früheren Matchmagazin des Vereins, die Namen von verschiedenen Fanklubs aufgeführt.

2008 ist der FC St.Gallen vom Espenmoos ins neue Stadion gezügelt, damals hiess der Bau noch AFG Arena und die Mannschaft spielte in der Challenge League.

Schnell wurde klar, dass es eigentlich ein perfektes Fussballstadion ist: Es gibt in dieser Arena keine schlechten Plätze, es herrscht schnell eine gute Atmosphäre. Nur war das Stadion eben auch grau, kalt, ein Betonbau im Autobahnkreuz. Farbig waren nur die Stühle auf den Rängen, bunt nur die Banden und Werbungen auf den Anzeigetafeln.

Zamorano: «Es riecht nach Leidenschaft»

Das heimelige Espenmoos wurde lange verklärt, noch immer trauert der eine oder andere dem engen Stadion im Osten der Stadt St.Gallen nach. Im Espenmoos, sagte Ivan Zamorano einst, rieche es nicht nach Bratwürsten, «im Espenmoos riecht es nach Leidenschaft». Farbig war im Quartierstadion alles, braune Stühle, gelbe Stühle, grüne Stühle. Vieles wirkte improvisiert. Doch das kleine Espenmoos hatte Charme. Es strahlte Geschichte aus.

St.Gallens Mittelfeldspieler Victor Ruiz vor einem bunt bemalten Aufgang im Kybunpark. Urs Bucher (8. August 2019)

Die AFG Arena heisst unterdessen Kybunpark. Das Stadion hat auch schon den einen oder anderen legendären Abend hinter sich. Manchmal riecht es nun auch hier und trotz Beton nach Leidenschaft.

Vor ein paar Jahren hielten schliesslich auch die Farben Einzug. In den Büros verzieren die Werke die Wände. An den Aufgängen sind Gründerväter aufgemalt, auch Charles Amoah, Ionel Gane, Alex Tachie-Mensah und das Espenmoos. Es hat aber noch Platz – auch für Geschichten aus dem neuen Stadion.