Kommentar FC St.Gallen: Es bleibt die Angst vor dem sportlichen Gau Der FC St.Gallen präsentiert einen Gewinn von 880'000 Franken. Schön und gut, wenn er bloss nicht absteigt. Christian Brägger

Matthias Hüppi, Präsident des FC St.Gallen. Bild: Keystone (St.Gallen, 31. Mai 2021)

Da gibt es für manch pandemiegeplagten Wirtschaftsbetrieb ungleich düsterere Zahlen – der FC St.Gallen aber schreibt in seinem vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinn von fast einer Million Franken. In diesen Coronazeiten ist das eine prächtige Nachricht, die so nicht erwartet werden durfte, wenngleich der Bund auf ausserordentliche Weise kräftig mitgeholfen hat.

Der FC St.Gallen muss jedenfalls finanziell nicht am Krückstock gehen und löst viele Aufgaben auf und neben dem Fussballplatz richtig, wie auch die Einnahmen aus den Transfers von Cedric Itten und Silvan Hefti oder die Solidarität seines Anhangs beweisen.

Schön und gut, sofern der FC St.Gallen in diesem Geschäftsjahr die letztlich massgebenden sportlichen Aufgaben bald einmal richtig löst. Und die Alarmglocken nicht noch lauter werden müssen. Es gilt mit allen Anstrengungen den Kampf gegen den Abstieg zu gewinnen und den Gau zu verhindern.

Ein Kampf um die sportliche Existenz, der einen Haufen Geld kostet, wenn der Klub personell nachladen oder sich neu justieren muss. Nach einem weiteren hübschen Gewinn im Challenge-League-Gewässer herumzuschippern wäre jedenfalls ein schwacher Trost.