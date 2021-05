Kolumne Gegentribüne: Die Abstiegssorgen sind Geschichte – dank St.Gallens Cleverness und einem Mann mit weissem Stirnband Alle spielen für den FC St.Gallen, nur der FC St.Gallen nicht. Das hatten wir einige Male in dieser Saison. Diesmal ist es anders. Sion, Vaduz und Zürich verlieren, und gegen Lausanne sehen wir die St.Galler Mannschaft der Vize-Saison oder zumindest eine gleichwertige Kopie derselben. Ein Sieg, der vieles vergessen lässt, aber nicht alles vergessen macht.

Was für eine Erleichterung für alle, nicht zuletzt für die Klubleitung. Nun sind manche Sorgen verflogen im Hinblick auch auf die neue Saison, sowohl was die sportliche als auch finanzielle Planung angeht. Was in der zu Ende gehenden Meisterschaft geleistet wurde, ist höher einzuschätzen denn in der Vize-Saison, als es wie am Schnürchen lief. Auch mit Schutzmaske scheint Präsident Matthias Hüppi um Jahre gealtert zu sein. Fast ist man versucht von unmenschlichen Belastungen zu reden, wenn annähernd die Hälfte der Liga gegen den Abstieg kämpft und der eigene Verein mittendrin steckt.

Als ob Demirovic und Itten da wären

5:0 gegen Lausanne. Einen Sieg von dieser Währung hat es nicht einmal in der glorreichen Saison gegeben. Zwar gewann St.Gallen in der vorletzten Runde gegen Xamax 6:0, aber da waren die Neuenburger bereits abgestiegen. Der Aufsteiger jedoch, mit dem Selbstvertrauen eines hohen Sieges bei Servette und einem bestimmt top motivierten Trainer Giorgio Contini in die Ostschweiz gereist, sah seine Ambitionen von der ersten Minute an im Keim erstickt. Als ob Ermedin Demirovic und Cedric Itten über den Platz sausen würden. Doch an ihrer Stelle waren es Junior Adamu, Elie Youan und Lukas Görtler.

Erst eine Woche ist es her, da drohte dem FC St.Gallen nach der Niederlage ein Sturmtief, und jetzt hat sich alles in Minne aufgelöst. Der Himmel erstrahlt blau. Der Cupfinal am Pfingstmontag erscheint nun Belohnung zu sein und nicht Belastung im Hinblick auf eine allfällige Barrage oder ein Trostpflaster im Falle eines direkten Abstiegs. Und selbst eine Niederlage im Wankdorf wäre wesentlich leichter zu ertragen. Aber, das ist garantiert, Peter Zeidler und seine Leute denken nicht an Niederlage.

Nach dem 2:0 mit Plan B

Auch in der glorreichen Saison hatte es Aussetzer gegeben. Daheim ein 0:5 gegen Basel und ein 0:4 gegen Zürich. Aber sie waren so selten wie nun die Glanzlichter, die Hinausbeförderung der Young Boys aus dem Cup oder nun die beste Leistung gegen Lausanne. St.Gallen hatte schon Wochen, in denen die Abwehr souverän agierte, der Angriff aber stumpf war und umgekehrt Phasen, in denen die Mannschaft den Gegner aufzufressen schien, dann aber noch sang- und klanglos einging.

Warum hat es diesmal funktioniert? Weil die Mannschaft die richtige Einstellung zu einer deutlichen Führung fand. Mit zwei Toren im Vorsprung versuchte sie noch einmal kurz vom Schock beim Gegner zu profitieren. Als dies nicht gelang, bewegte sich der Teamverbund Richtung eigene Platzhälfte, um vor der Pause nicht wieder böse erwischt zu werden. Wie noch in Luzern oder in Zürich. Es ist keine neue Erkenntnis: St.Gallen kann bei emsigem Stören auch hinten reinstehen und verteidigen. Und wenn es optimal läuft, dann werden sogar die Konterchancen ausgenützt. Dann wird kurz vor der Pause der Gegner nochmals erwischt und nicht wie umgekehrt St.Gallen wenige Tage zuvor. Und dann steht es plötzlich doch 3:0. Der Käse ist gegessen.

Elie Youan wie einst Heinz Bigler

Ein wenig fühlte ich mich an das Entscheidungsspiel von 1972 erinnert, als St.Gallen auf dem Hardturm in Zürich den FC Luzern (!) in die Nationalliga B beförderte. Damals war ein Mann mit weissen Fussballschuhen der herausragende Protagonist, Heinz Bigler Torschütze und Vorbereiter. Diesmal ein Akteur mit weit herum weiss leuchtendem Stirnband: Elie Youan war ebenfalls Vorbereiter und Torjäger (beim ersten seiner zwei Tore war er allerdings aus Offsideposition gestartet, das VAR-Glück für einmal auf St. Galler Seite).

Beiden gemein ist: Sie waren im alles entscheidenden Saisonakt nicht für die Startformation vorgesehen. Bigler hatte wochenlang bei den sogenannten Reserven, der zweiten Mannschaft, gespielt, Youan fehlte einige Male, weil er an Corona erkrankt war. Zusammen mit Junior Adamu und Kwadwo Duah frisch eingewechselt, hatte der frühere französische U-20-Internationale immerhin schon in Zürich die Aufholjagd ausgelöst.

Eigene Eckbälle als Bumerang

Wegen Corona fällt es schwer, die Saison im Detail zu analysieren. Vieles hing davon ab, wie frisch eine Mannschaft oder einzelne Spieler waren. Bei St.Gallen fiel auf, dass vor allem Akteure mit weniger häufigen Einsätzen wie Euclides Cabral, Miro Muheim, Nicolas Lüchinger und nun selbst Elie Youan über Kraftreserven verfügten. Die sportliche Leitung wird dennoch guttun und nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, weil am Schluss das minimale Ziel doch noch erreicht worden ist.

Eine nähere Analyse dürfte auch zum Vorschein bringen, dass die vielen herausgeholten Eckbälle unter dem Strich gefährlicher für die eigene Mannschaft sind als für den Gegner. Zu beobachten im Spiel beim FCZ, aber auch zu Beginn am Samstag bei einem der weniger gefährlichen Angriffe der Waadtländer. Ehe dann just ein Eckball doch zum zweiten Tor der St.Galler führte, in der ganzen Saison erst das vierte nach einem Corner. Zum Vergleich: Der FC Vaduz hingegen erzielt aus Standards fast die Hälfte seiner Trefferausbeute.

Was die Conference League bringen würde

Die Partie vom nächsten Freitag in Genf wird nun für beide Teams zum Trainingsspiel. Servette hat die europäische Qualifikation geschafft. Für St.Gallen wird es zur Regenerationspartie im Hinblick auf den Cupfinal nach zwei Tagen weiterer Pause. Auch dort winkt dem Sieger ein Platz in der Conference League. Die Schweizer Teams bemühten sich sehr um diese Ränge.

Man darf gespannt sein, wie sehr sie sich dann auch in der Qualifikation bewähren. Das Abschneiden in der Ausscheidung zur Europa League war in der Vergangenheit ziemlich mager. So kommt es, dass Österreich als Nummer 12 der Klubwertung zwei Teams in der Champions-League-Qualifikation stellt, eines in der Europa-League und zwei in der Quali für die Conference League. Die Schweiz als Nummer 17 hat gerade noch Meister YB im Rennen für die CL-Gruppenphase sowie drei Teams in der Conference-League-Ausscheidung.

Die Qualität dieser dritthöchsten europäischen Konkurrenz wird ein wenig aufgewertet, indem die Europa-League einen Drittel der Gruppenphase-Teams abgibt und die fünf europäischen Topligen ebenfalls je einen Vertreter an die Conference League entsenden. Ihr wahres Interesse wird sich in der Qualifikation aber erst erweisen. Für die Gruppenphase gibt es nämlich keine fixen Starter.