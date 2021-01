Kolumne Gegentribüne: St.Gallen gegen Lugano dreimal schrecklich – weshalb die Espen in der falschen Liga spielen Kaum jemand wird behaupten, der FC St.Gallen bemühe sich nicht um attraktiven Fussball. Dennoch fallen in seinen Spielen am wenigsten Tore, in der Saison – davor waren es die meisten. Wie konnte das geschehen?

Der FC St.Gallen hat in 15 Spielen erst 14 Tore geschossen und 12 erhalten. Um zu begreifen, was das heisst, lohnt sich ein Blick auf die Schlusstabelle der vorangegangenen Saison. Damals erzielte der Vizemeister in 36 Spielen 79 Tore und erhielt 56. Die Torquote lag also deutlich über der Anzahl der Partien, nun liegt sie darunter.

Nur noch Belenenses mit tieferer Torquote

Ich habe mir die kleine Mühe genommen nachzusehen, wer in den europäischen Ligen aktuell ebenfalls sowohl bei den erzielten wie kassierten Toren unter der Anzahl der Spiele liegt. Ich bin in 15 Ranglisten noch auf eine einzige Mannschaft gestossen, Belenenses, der Siebzehnte in Portugal (6:12 in 14 Spielen), dann auf ein paar wenige, die diesen Reproduktionswert des Fussballs knapp nicht unterschreiten, unter ihnen Lugano mit einer Tordifferenz von 15:13 in 15 Partien und Servette mit 13:14 in 14. Also auch hier: «Starke» Vertretung der Super League.

In der dritten Saison am wenigsten attraktiv

Der FC St.Gallen hatte sich mit der neuen Führung das primäre Ziel gesetzt, keine langweiligen Spiele mehr zu bieten. Diesem Anspruch wird er in der dritten Saison nicht mehr gerecht, zumindest wenn man die Torquote zum Massstab nimmt. Für das tiefe Absacken sind einige Gründe mehrfach genannt worden: wichtige Abgänge im Offensivbereich, fehlende Energie in Corona-Zeiten, bessere Einstellung der Gegner auf St.Gallens Spektakel-Fussball.

Die Torquote lag beim FC St.Gallen in der vorgegangene Saison deutlich über der Anzahl der Partien, nun liegt sie darunter: Auch in der Partie gegen FC Lugano haben sie ein Gegentor kassiert. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (24. Januar 2021)

Die Liga in der Krise

Aber es gibt nicht nur Gründe, sondern auch tiefer liegende Ursachen, die nur bedingt mit dem FC St.Gallen und überhaupt nicht mit dem Virus zu tun haben, die aber hierzulande verdrängt werden und mit einem Satz zusammengefasst werden können: Nicht St.Gallen befindet sich in der Krise, sondern die Liga. Sportlich bewegt sie sich seit einigen Jahren auf schleichender Talfahrt und strukturell fehlt es an Innovationskraft. Nächste Saison wird sie in Europa, von den Young Boys abgesehen, nur noch drittklassig sein.

St.Gallen gegen Lugano – dreimal schrecklich

Man kann verstehen, wenn die Klubverantwortlichen oder Experten von Teleclub (neu Blue Sport) ihr Produkt so gut als möglich verkaufen wollen und selbst aus dem langweiligsten Gekicke immer noch «taktisch interessante Aufschlüsse» zu ziehen sind. Manchmal wird auch auf die besonderen Umstände der «Ausbildungsliga» hingewiesen oder den grossen Druck, dem Trainer und Mannschaften ausgesetzt sind. Und dann kommen eben solche Spiele zustande wie zwischen St.Gallen und Lugano, in denen die eine Mannschaft den Beton mischt und sich die andere die Zähne ausbeisst.

Am Sonntag hätte keine Mannschaft einen Punkt verdient. 1:0, 0:0, 1:0 – so lauten die Resultate zwischen diesen beiden Teams in dieser Saison, Punkteverteilung eher zufällig 7:1 für die Tessiner. Hätte auch anders herum sein können. Das sind übrigens keine Ausnahmen: Minimalistische Darbietungen sind in der Super League mehrheitlich zu beobachten.

Lawrence Ati Zigi: Note 4. Er muss ein paar Rückpässe annehmen und einige Bälle auskicken, mehr nicht. Beim Penalty dann aber machtlos.



Da bleibt man gerne zuhause

Ich glaube nicht, dass dies der Fussball ist, der nach Corona die Zuschauer wieder in hoher Zahl in die Stadien lockt. Vielleicht ergeht es sogar vielen so wie mir: Ein wenig habe ich mich schon fast gewöhnt an den bequemen Sessel vor dem Bildschirm, und wenn das Gebotene eines Super-League-Spiels oft zäh dahinfliesst, sind die Spiele in Stuttgart, Freiburg, Mönchengladbach und Leipzig oder in Bergamo und Mailand oder in Leeds, Manchester, Southampton oder Liverpool nur einen Knopfdruck entfernt. Die Konkurrenz ist gross, grösser als wenn man im Stadion sitzt.

0:0 das häufigste Resultat

Zugegeben, es ist nicht fair, die Topligen der minderbemittelten Super League gegenüberzustellen, zumal es auch in der Premier League, Bundesliga und Serie A Langweiler gibt. Aber gerade deshalb können es sich die Schweizer Teams nicht leisten, fast ausschliesslich taktischen Fussball aufzutischen: Von den letzten 19 Spielen der obersten Liga endeten sechs torlos, fünf 1:0. Einigermassen Gewähr für mehr Tore bieten einzig die Partien von Basel und Luzern.

Die Argumente Corona und Ausbildungsliga erweisen sich übrigens bei näherer Betrachtung als Ausreden. Bei meiner Tour d’Horizon durch die Klassemente der europäischen Ligen fiel mir auf, dass in der Schweiz generell die wenigsten Tore fallen. Dass es anders geht, beweist unter anderem Österreich mit einem Tordurchschnitt von 3,5, in der Schweiz sind es 2,5. In hundert Partien jubeln die Anhänger in der Alpenrepublik 350mal, hierzulande nur 250mal.

Bessere Entfaltung in Österreich

Die österreichische Bundesliga bietet ja immer einen vergleichbaren Parameter zum Schweizer Fussball. Warum ist dort die neue 12-er-Liga nicht nur erfolgreicher, sondern auch attraktiver als die Schweizer Inzuchtliga mit 10 Teams? Weil die Mannschaften gezwungen sind, auf Sieg zu spielen, um die Finalrunde der ersten sechs zu erreichen. Das tun sehr viele mit Pressing-Fussball in der Art des FC St.Gallen. Namentlich sind es Salzburg, Linzer ASK, Wolfsberg und St. Pölten.

Aufgrund ihres hohen Torumsatzes wahrscheinlich auch Rapid Wien und Wattens. Aber diese beiden habe ich noch nicht im Einsatz gesehen. Dort wäre es unmöglich, dass sich eine Mannschaft wie Lugano mit acht Unentschieden in 15 Spielen auf den zweiten Platz hieven könnte. Aber auch die schwächeren Teams gehen mit Offensivdrang wenig Risiko ein, weil im Frühjahr vor der Abstiegsrunde mit ebenfalls sechs Teams die Punkte geteilt werden und somit kaum ein Verein abgeschlagen ist.

Kaum Gleichgesinnte hierzulande

St.Gallens Trainer Peter Zeidler. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Zeidlers Mannschaft könnte und würde sich im Nachbarland besser entfalten, weil es dort viele Gleichgesinnte anträfe. Fast in jedem Spiel gegen den Strom zu spielen, ist hingegen schwierig. In der Schweiz sind nämlich viele Trainer erst einmal darauf erpicht, nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Fussball trostlos ist angesagt.

Fussball: Status quo, Eishockey: Flexibilität

In der Schweiz bewegt sich wenig bis nichts, um die festgefahrenen Fronten aufzuweichen. Kleingeist herrscht vor. Dabei böte gerade die Corona-Krise Gelegenheit zur längst überfälligen Renovation. Mit einer Aufstockung und neuem Modus könnte schon jetzt die latente Angst vor der Relegation beseitigt werden. Das Schweizer Eishockey ist diesbezüglich wesentlich aktiver und flexibler, auch wenn es mit der Zulassung von zehn Ausländern pro Team das Kind mit dem Bad ausgeschüttet hat.