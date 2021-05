Kolumne Gegentribüne: Jetzt spricht im Abstiegskampf vieles gegen den FC St.Gallen – aber nicht alles In zehn Minuten vom Himmel in die Hölle. Das war das brutale Fazit nach dem Spiel gegen Sion. Mit einem Tor im Rückstand und einem Mann weniger auf dem Platz war das Cuperlebnis urplötzlich weggewischt. Andernorts würde nun wie in Goethes Faust die Gretchenfrage gestellt: Glaubt ihr noch an den Trainer?

Kolumnist Fredi Kurth. Bild: Tobias Garcia

In vielen Partien in diesem Frühjahr schoss St.Gallen kaum Tore, weil es kaum Chancen kreierte. Gegen den FC Sion verlor es, obwohl es in der ersten Halbzeit Möglichkeiten für einen Sieg hatte. Was im Cup zweimal souverän und einmal mit viel Energie und Raffinesse in Genf gelang, blieb in der Meisterschaft erneut verborgen.

Die Niederlage gegen Sion wird möglicherweise als die wichtigste in den Saisonrückblick einfliessen, und sie zeigt wie in dieser Rumpelliga kleine Ereignisse grosse Unterschiede ausmachen können. Bei einem Sieg wäre St.Gallen mit einem Fuss bereits auf der sicheren Seite gewesen, der direkte Abstieg abgewendet, Vaduz auf vier Punkte Distanz gehalten, der FC Zürich überholt worden und Lausanne und Lugano in Griffweite gekommen.

Zittern wie das sprichwörtliche Laub

Jetzt jedoch zeigt das Abstiegsgespenst vor allem dem FC St.Gallen seine hässliche Seite, stehen nicht nur im Cup, sondern auch in der Meisterschaft Endspiele bevor. Vaduz und Sion sind im Aufwind, und der leicht entrückte vierte Abstiegskandidat FC Zürich hat am Mittwoch in der Direktbegegnung die bessere Offensive auf dem Rasen. Vieles spricht gegen Zeidlers Team, das zittert wie Espenlaub.

St.Gallens Ersatzspieler konnten kaum hinsehen.

Bild: Michel Canonica

Konzentration auf das Hier und Jetzt

«Wir belegen weiterhin einen Platz, der für den Ligaerhalt reicht», sagt Peter Zeidler. «Ich bin überzeugt, dass wir in der Super League bleiben.» So spricht normalerweise ein Trainer, der kurz vor der Entlassung steht. Doch nun die Notbremse zu ziehen, wäre kompletter Blödsinn.

St.Gallen betreibt ein Langzeitprojekt. Die Mannschaft ist derart auf das System Zeidler/Sutter eingefuchst, dass ein Feuerwehrmann gar nicht viel bewirken könnte. Es fehlte der jungen Mannschaft gegen Sion auch nicht am Einsatz, sondern an der Konzentration. Es war jene Labilität, welche das Team innerhalb eines Spiels immer wieder befallen hat.

St.Gallens Peter Zeidler. Bild: Michel Canonica

Vor allem aber zählt in einem solchen Saisonfinale alles Vorangegangene nicht mehr. Da schlagen die Resultate manchmal die wundersamsten Kapriolen. Da hat Zeidler schon recht: Man geht mit Vorsprung in den Endspurt. Und vielleicht lacht auch einmal das Wettkampfglück in der Super League, da keine Cupspiele mehr anstehen.

Stehaufmännchen im Wallis

Trainerwechsel waren in dieser Saison ohnehin selten. Einzig Sion, wen wunderts, Zürich und Basel haben nicht mehr denselben Trainer in Diensten wie zu Saisonbeginn, sicher auch auf Corona und die damit verbundene prekäre Finanzsituation zurückzuführen.

Die Langzeitwirkung lässt sich nur beim FCZ beurteilen; sie ist bisher bescheiden. Sions Präsident Christian Constantin scheint hingegen diesen Joker wieder einmal rechtzeitig gezogen zu haben. Es ist erstaunlich, wie sich die Walliser immer wieder aus scheinbar aussichtslosen Situationen herausbuddeln, möglicherweise auch diese Saison.

St.Gallens Frühjahrsmüdigkeit ist chronisch

Umgekehrt zeigt der FC St.Gallen im Frühjahr in notorischer Folge unerklärliche Abwärtstendenzen. Seit er im Kybunpark spielt hat er in elf Super-League-Spielzeiten neunmal in der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte geholt als in der ersten, und kein einziges Mal mehr als im Herbst wie die tabellarische Auflistung zeigt:

Saison 1. Hälfte 2. Hälfte Differenz Rangierung 2009/10 18/23 18/23 0 6. 2010/11 18/17 18/14 - 3 10. 2012/13 18/33 18/26 - 7 3. 2013/14 18/29 18/16 - 13 7. 2014/15 18/29 18/18 - 11 6. 2015/16 18/23 18/15 - 5 7. 2016/17 18/21 18/20 - 1 7. 2017/18 18/24 18/21 - 3 5. 2018/19. 18/23 18/23 0 6. 2019/20 18/35 18/33 - 2 2. 2020/21 18/24 14/13 (- 11) (8.)

Ausgeglichenheit gab es einzig in der ersten Aufstiegssaison und in der ersten Saison mit Peter Zeidler an der Seitenlinie. Aus der Bilanz 2017/18 geht nicht hervor, dass St.Gallen damals die Saison mit neun Niederlagen in den letzten zehn Partien abgeschlossen hatte und der damalige Platz in der Euro-League-Quali ausschliesslich dem entlassenen Trainer Giorgio Contini zuzuschreiben war.

Plan B in der Klubführung?

Dem FC St.Gallen stellte sich in der laufenden Saison nicht nur für die Mannschaft die Frage nach Plan B, sondern nun auch für die Klubführung. Plan B wie Nationalliga B. Ein solcher dürfte nicht einfach sein, hängt er doch auch von einer grossen Unbekannten ab: Wie würden die Zuschauer auf einen Abstieg reagieren? Könnte ein Cupsieg nach Ende der Meisterschaft Trostpflaster genug sein – falls überhaupt ein solcher Lucky punch gelänge?

Das besondere Double: Cupsieger und Absteiger

Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass ein Absteiger diesen Pokal gewinnen würde. Erst 2016 ist der FC Zürich abgestiegen und gleichzeitig Cupsieger geworden. Die Reaktionen waren betrüblich. «Holed dä Chübel und schämed eu» stand auf einem Plakat während des Endspiels. Und die Fans sprachen von einem «Tubel-Doube».

Solche Ausfälle wären beim FC St.Gallen kaum denkbar. Aber das Szenario liegt auf der Palette. Wenn schon, dann greift bei solcher Auswahl just ein so verrückter Verein wie der FC St.Gallen gerne zu.