Kolumne Gegentribüne: Der Liga fehlt ein Herausforderer wie der FC St.Gallen in der vergangenen Saison So spannend die Meisterschaft im Kampf gegen den Abstieg und um die Plätze der neuen europäischen Conference League verläuft, so langweilig hat sich das Rennen um die Titelvergabe entwickelt. Das allerdings ist bereits seit acht Jahren der Fall – mit einer Ausnahme.

Aus dem Rahmen gefallen ist einzig die vergangene Saison, was damals zur grossen Überraschung auf den FC St.Gallen zurückzuführen war. Endlich konnte wieder einmal von einem Titelkampf gesprochen werden, der diese Bezeichnung verdiente – wobei St.Gallen mit seinem für diese Liga aussergewöhnlich modernen und erfrischenden Fussball bis in die hinteren Ecken des Landes Aufmerksamkeit erheischte.

YBs dritter Meistertitel war der am wenigsten glanzvolle und die am Ende acht Punkte Vorsprung primär auf die plötzlich hereinbrechende Pandemie zurückzuführen. In dieser Saison können Zeidlers Leute aus den bekannten Gründen nicht mehr ganz oben mithalten, findet sich aber aktuell schon wieder auf Platz drei.

Der Liga fehlt also zwischen dem Leader und dem Rest der Liga das attraktive Bindeglied der Saison 2019/20. Ob sie es auch vermisst? Zumindest den anderen Vereinen dürfte die Rückkehr zu alten Verhältnissen ziemlich egal sein. Schliesslich liegt im Fussball jedem das eigene Hemd am nächsten.

Hefti auch bei YB stürmender Verteidiger

Die Young Boys steuern nun ohne grossen Widerstand dem vierten Titelgewinn in Serie zu. Was die Spielweise betrifft, haben die Berner in weiten Teilen die Rolle des FC St.Gallen übernommen. Sie spielten zuletzt sogar auf internationaler Ebene einen mutigen, vorwärts orientierten Fussball, die YB-Viertelstunde hat als Rettungsanker in Seenot weitgehend an Bedeutung verloren.

Wer Silvan Hefti genau beobachtet, stellt fest, wie der Ex-St.Galler einen wesentlichen Anteil hat, wenn YB den Vorwärtsgang einschaltet. Abzuwarten bleibt allerdings, ob Trainer Gerardo Seoanes Schützlinge bereits auf den Spuren des grossen FC Basel wandeln. Eindrücklich wurde Bayer Leverkusen ausgeschaltet. Doch die Gruppenphase verlief alles andere als problemlos, und den Ausschlag für die Qualifikation in die K.o.-Phase gaben Schiedsrichter-Entscheide im letzten Spiel gegen CFR Cluj.

Zwölf Jahre lang Basel oder Young Boys Meister

Anders als in der deutschen Bundesliga erlebte der Schweizer Fussball immerhin eine Wachtablösung im Titelrennen in der Saison 2017/18, doch diese war keineswegs mit einem endlich atemberaubenden Zwei- oder sogar Dreikampf verbunden. Es gab einfach einen Rollentausch: Nun wurden die Berner mit grossem Vorsprung Meister. Zuletzt um die Krone stritten sich vor der vergangenen Saison Basel und die Grasshoppers vor acht Jahren, als Basel mit nur drei Punkten Vorsprung Meister wurde, wie die nachfolgende Zusammenstellung zeigt:

2020/21 (aktuell) 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 1. Young Boys/53 P. 1. Young Boys/76 P. 1. Young Boys/91 P. 1.Young Boys/84 P. 1. Basel/86 P. 1. Basel/83 P. 1. Basel/78 P. 1. Basel/72 P. 1. Basel/72 P. 2. Basel/32 P. 2. St.Gallen/68 P. 2. Basel/71 P. 2. Basel/60 P. 2. YB/69 P. 2. YB/69 P. 2. YB/66 P. 2. Grassh./65 P. 2. Grassh./69 P. 3. St.Gallen/31 P. 3. Basel/62 P. 3. Lugano/46 P. 3. Luzern/54 P. 3. Lugano/53 P. 3. Luzern/54 P. 3. Zürich/53 P. 3. YB/59 P. 3. St.Gallen/59 P. 6. St.Gallen/46 P. 5. St. Gallen/45 P. 7. St. Gallen/41 7. St.Gallen/38 P. 6. St.Gallen/47 P. 7. St.Gallen/45 P.

Noch weiter zurück reicht die Serie, in der eine andere Mannschaft als Basel oder YB den Meisterpokal in die Klubvitrine stellen konnte: 2008/09 gelang dies dem FC Zürich. Es war die Saison, als der FC St.Gallen gerade vom Espenmoos in die neue Arena umgezogen und in die Challenge League abgestiegen war. Gerade deshalb wäre es schön gewesen, wenn der älteste Fussball-Club der Schweiz die ungesunde Entwicklung im Sommer 2020 hätte unterbrechen können.

Der Fluch der guten Tat

Aktuell wird der FC St.Gallen den Erwartungen gerecht, welche das «magische Dreieck» Hüppi-Sutter-Zeidler am Beginn ihrer Tätigkeit in Aussicht gestellt hatte: Der Fussball soll die Leute nie langweilen, Teilnahmen in europäischen Wettbewerben eher die Regel denn die Ausnahme sein und die Nachwuchsförderung mit Erstteam-tauglichen Talenten und entsprechenden Transfers den finanziellen Rückhalt stärken.

Die Feststellung von den erfüllten Hoffnungen mag überraschen mit dem Rückblick auf die vergangene Saison, aber diese hat eben bloss unsägliche Erwartungen geweckt. Mit dem dritten Platz stösst St.Gallen nun in jene Lücke vor, die sich hinter Basel und den Young Boys regelmässig aufgetan hat. Und es hat nach einigen zähflüssigen Partien im Herbst auch wieder zu abenteuerlichem Fussball mit mehr Toren zurückgefunden.

FC St.Gallen: Niederlage in Vaduz steht quer

Noch vor dem Spiel gegen Basel hiess es, St.Gallen habe in den vergangenen sieben Partien nur einmal gewonnen. Jetzt können die akribischen Statistiker schon wieder feststelle: Der FCSG hat in den letzten fünf Partien nur noch einmal verloren, in Vaduz, aber zweimal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Doch auch jetzt vor den Spielen gegen Servette am Mittwoch und in Luzern am Samstag ist es ungewiss, wie es weitergeht.

Die Wende, schien es, sei bereits vor dem Spiel im Fürstentum erreicht. Doch Corona verhindert verlässliche Tendenzen. Da gewinnt St.Gallen gegen Luzern, das wenige Tage zuvor Vaduz mit 4:0 besieht, während wieder ein paar Tage später Vaduz ohne grosse Schwierigkeiten St.Gallen in die Gallusstadt zurückschickt. Beliebige Beispiel liessen sich anfügen. Die Milchbüchlein-Rechnungen* sind zwar im Fussball schon immer fragwürdig gewesen, doch aktuell gehen sie noch seltener auf.

Energiefussball hat es schwer in der Corona-Zeit

Der Kräftehaushalt ist fast bei allen Mannschaften in Unordnung geraten und macht sich besonders bemerkbar, wenn zwei Teams mit unterschiedlicher Erholungszeit aufeinandertreffen. Die Niederlage in Vaduz lag somit ziemlich quer in der gegenwärtigen Resultatlandschaft, weniger für die sich prächtig schlagenden Liechtensteiner.

Und es scheint auch weit über die Landesgrenzen offensichtlich zu sein, dass Mannschaften mit energiegeladenem Fussball sich schwerer tun, als typische Ballbesitz- oder Konterteams. Pep Guardiolas Manchester City ist in der Pandemie mit seinem altmodischen Schleifchendrehen (als Erfahrungswert durchschnittlich 15 Ballkontakte bis zum Abschluss) plötzlich aus der Versenkung aufgetaucht, während Liverpools Umschalt- und Pressingfussball Schiffbruch erlitten hat.