- Apropos Eishockey: In diesen Tagen wird die Meisterschaft entschieden. Wobei für mich persönlich immer jene Mannschaft Meister ist, die sich in der normalen, über 50 Runden dauernden Saison durchsetzt. Dieses Jahr also der EV Zug. Die Playoffs sind eine Art Ligacup, in der sich eine Mannschaft aus den ersten acht bloss gegen drei andere, mehr oder weniger zufällig bestimmte Gegner durchsetzen muss, um sich in kurzer Zeit Meister schimpfen zu dürfen. In meinem Kollegenkreis spielt Eishockey kaum eine Rolle. Das war früher anders. Eishockey war in der Winterpause des Fussballs ein willkommener Füller. Und wenn ich heute mal den HC Davos, HC Ambri-Piotta oder SC Bern erwähne, tönt es zurück: «Aha, Watschga Dürst, aha Bixio Celio, aha René Kiener», der Torhüter, der bis heute exklusiv die Rückennummer 0 trug. Als vor wenigen Jahren Jonas Hiller in der FCSG-Arena interviewt wurde, stellte ich fest, dass kaum jemand im Rund aufmerksam zuhörte.

- Matthias Seger und Kollegen. Obwohl in der Ostschweiz diese Sportart weniger Beachtung findet als der Fussball, staune ich, wie viele Spieler aus der Region in der wichtigsten Hockey-Profiliga NHL schon Unterschlupf gefunden haben. Es kommen mir Namen wie Kevin Fiala, Jonas Hiller oder Timo Meier in den Sinn. Auf nationaler Ebene – auch auf die Gefahr weitere namhafte zu unterschlagen – erwähne ich, über Jahrzehnte hinweg betrachtet, Ivo Rüthemann, Giovanni Conte, Jörg Eberle (Rekordpunktesammler für das Nationalteam), Hugo, Sven und Lars Leuenberger, Beat Forster, Marc Nater, Vjeran Ivankovic, Andy Ton, Markus Bachschmied, Marcel Niederer, Richard Ammann, Ivan und Thomas Griga, Michel Zeiter. Alle überstrahlt von Matthias Seger, dem Rekordspieler an Länder- und Meisterschaftsspielen der höchsten Liga – einem seit vielen Jahren bekennenden Anhänger des FC St.Gallen. Vereine wie Herisau, Uzwil oder Thurgau haben viel für den Nachwuchs getan. Rapperswil-Jona hält das Fähnchen in der National League aufrecht.

- Young Boys ist also wieder Meister. Herzliche Gratulation, auch an Silvan Hefti. Diesmal befanden sich im Wankdorf keine lärmigen Nachbarn in der Kabine, welche die Jubelgesänge störten, keine Spieler des FC St.Gallen, die lautstark den Vizetitel feierten. Viermal Meister. Wie muss sich das aus St.Galler Sicht anfühlen! Und wie muss sich das anfühlen, wenn noch weitere dazukommen wie einst beim FC Basel und sie plötzlich an Wert verlieren. Thomas Müller, der beim FC Bayern Titel einsammelt wie andere Menschen Selfies, hat es im «Kicker» kürzlich einmal plausibel beschrieben: «Es geht einem nicht um diese Schale, um diesen Pokal. Dieses Metallstück ist einem völlig egal. Denn kaum ist es gewonnen, geht es schon wieder darum, wer im kommenden Jahr gewinnt. Grundsätzlich macht es den Reiz aus, sich auf diesem Topniveau zu messen. Darin besteht der Antrieb: Man will das Gefühl haben, dass man zu den Besten gehört und besser ist als alle andern.» Die Young Boys haben vor allem auf internationalem Parkett noch Steigerungspotenzial. (th)