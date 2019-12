Knöppel in der Grabenhalle - ein glühender Motor mit Testosteron als Treibstoff Mit ihrem neuen Album gastierten Knöppel am Samstag in der St. Galler Grabenhalle – und machten viel Spass.

Knöppel mit Midi und Marc Jenny in der Grabenhalle. Ralph Ribi

Am Open Air St. Gallen gab es einen ersten Vorgeschmack (einen Lusttropfen quasi), am Samstag in der Grabenhalle nun die volle Ladung ins Gesicht: Erstmals seit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums «Faszination Glied» Ende September waren Knöppel wieder in St. Gallen zu Gast. Und wie immer, wenn Daniel «Midi» Mittag solo als Jack Stoiker beziehungsweise mit Langzeitkompagnon Marc Jenny am Kontrabass und/oder mit seiner Band Knöppel auftritt, war das Konzert ausverkauft. Das ist inzwischen nicht nur in Midis Heimatstadt St. Gallen der Fall, sondern fast überall in der Deutschschweiz.

Mit ihrem fadengraden Mundart-Punkrock haben Knöppel den Zeitgeist getroffen. Das Trio – Sänger und Gitarrist Midi, Jenny am Bass und Schlagzeuger Zosso – funktioniert wie ein zusammengebastelter Motor, der immer wieder seine Aussetzer hat, der rumpelt und überdreht und raucht und stottert und trotzdem einfach läuft. Und wenn er mal auseinanderzufallen droht, ist da Jennys Bassspiel, das alle Teile zusammenhält und den rohen Songs Würze gibt.

Dieser rostige, mächtige Bass, er ist der Kolben des Motors. Und obwohl die Musik an diesem Abend nicht so gut abgemischt ist und Knöppel deshalb nicht jedes PS ihres Motors auf den Boden bringen, überträgt sich ihre Energie wie brennendes Benzin vom ersten Song an auf das Publikum, das – wie immer – grösstenteils männlich ist, eine Gliedmasse sozusagen. Die testosterongeschwängerte Grabenhalle tobt, sie schwitzt und grölt die Songs mit.

Linderung gegen die Niederlage des FCSG

22 Songs spielen Knöppel in den rund eineinhalb Stunden, etwa je zur Hälfte von den beiden Alben «Hey Wichsers» und «Faszination Glied», letzteres mit so vielsagenden Titeln wie «I tenk bim Wichse as Wichse», «Senkhode» oder «Penisniid». Man kann das pubertär finden. Man kann aber auch einfach herzhaft darüber lachen, wenn Midi darüber sinniert, welches denn nun der richtige Name für das beste Stück des Mannes ist, oder wenn er mit viel Sprachwitz über alltägliche Situationen singt.

Natürlich fehlen auch Songs wie «Abseits», «Prada» – vor knapp zwei Jahren von den SRF3-Hörern zum besten Schweizer Rocksong aller Zeiten gewählt – oder seine Ode ans «Schüga» nicht. Und als Knöppel dann noch «De Ball isch en Wichser» spielen, tut die Niederlage des FC St. Gallen gegen den FC Zürich unmittelbar vor dem Konzert etwas weniger weh.