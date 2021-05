Kapitales Heimspiel 5:0-Kantersieg gegen chancenloses Lausanne: Der FCSG schafft den Ligaerhalt dank einem Befreiungsschlag Eine Runde vor dem Saisonende verabschiedet sich der FC St.Gallen aus dem Abstiegskampf. Dank eines über 90 Minuten starken Auftritts besiegen die Ostschweizer Lausanne gleich mit 5:0. Weil zugleich Sion und Vaduz verlieren, sind die nervenaufreibenden Wochen für die St.Galler endlich vorbei. Die Vorfreude auf den Cupfinal ist nun ungetrübt.

St.Gallen dominiert, St.Gallen trifft, St.Gallen unterhält und Lausanne bleibt während 90 Minuten nur die Statistenrolle. Für die Waadtländer, die völlig von der Rolle sind, kommt es am Ende knüppeldick. Nach schwierigen Wochen im Abstiegskampf spielen sich die Ostschweizer im zweitletzten Saisonspiel in einen Rausch und plötzlich fallen auch die Tore. Spielnote: 5

St.Gallens Thody Elie Youan (hinten) bedrängt Lausannes Moritz Jenz.

Bild: Pascal Muller/Freshfocus

1:0, 21. Minute, Junior Adamu: Nach einer Flanke von Lukas Görtler kommt Thody Élie Youan freistehend zum Kopfball, der Abschluss wird vorerst geblockt, doch Salzburg-Leihgabe Junior Adamu trifft schliesslich zum Führungstor.

2:0, 25. Minute, Junior Adamu: Nach einem Corner Jordi Quintillàs von rechts kommt Youan erneut freistehend zum Kopfball und wieder scheint der Abschluss geklärt, doch Görtler setzt vehement nach und Adamu drückt den Ball über die Linie.

3:0, 47. Minute, Thody Élie Youan: Eigentlich ist es ein Befreiungsschlag von Basil Stillhart aus der eigenen Platzhälfte, doch der Franzose Youan spekuliert richtig und profitiert von einem groben Torhüterfehler Mory Diaws, Youan braucht nur noch einzuschieben.

4:0, 51. Minute, Thody Élie Youan: Die Nantes-Leihgabe setzt am Sechzehnmeterraum des Gegners konsequent gegen drei Verteidiger nach, das 4:0 ist der verdiente Lohn für eine starke Einzelleistung des 22-Jährigen.

5:0, 59. Minute, Victor Ruiz: Euclides Cabral stürmt in den Strafraum, Cameron Puertas weiss sich nur noch mit einem Foul zu helfen: Victor Ruiz verwandelt den Penalty souverän.

Trainer Peter Zeidler setzt in diesem kapitalen letzten Heimspiel der Saison im Sturm auf Junior Adamu und Thody Élie Youan. Für den verletzten Miro Muheim verteidigt auf der linken Seite Euclides Cabral, rechts läuft Nicolas Lüchinger auf.

St.Gallen beginnt stark. Die zweite Halbzeit vom Mittwoch gegen Zürich scheint die Ostschweizer zu beflügeln. Es ist erstaunlich, wie sie ihr Spiel durchziehen, sie warten trotz der heiklen Ausgangslage nicht ab, und betreiben einmal mehr einen enormen Aufwand.

Doch wie schon so oft belohnen sie sich dafür nicht: In der sechsten Minute vergibt Victor Ruiz eine Chance, wenig später pariert Lausannes Goalie Mory Diaw einen Weitschuss von Lukas Görtler, ehe auch Junior Adamu am Torhüter scheitert.

So macht man sich nach der beeindruckenden Startphase doch Sorgen, dass es am Ende wieder der Gegner sein könnte, der trifft. Doch an diesem Abend ist es anders: Weil St.Gallen auch dank des starken Youan - es ist erst sein zweites Spiel nach der Coronavirusinfektion - deutlich mehr Präsenz markiert im Sechzehnmeterraum als in früheren Spielen, geht der Ball dann doch ins Tor. Zwischen der 21. und 25. Minute trifft Salzburg-Leihgabe Junior Adamu zweimal, die Erleichterung auf dem Platz und auch bei Präsident Matthias Hüppi ist gross. Für Adamu sind es die Saisontore fünf und sechs.

Junior Adamu bejubelt das 1:0. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Kurz vor der Pause profitiert St.Gallen dann auch noch von einem Geschenk des Gegners: Nach einem Patzer von Diaw krönt Youan seine gute Leistung mit dem 3:0.

Zur Pause hätte sich St.Gallen damit den Ligaerhalt gesichert, weil es zwischen Vaduz und Servette 1:1 steht und Sion in Lugano mit 1:2 in Rückstand ist.

St.Gallen lässt auch nach der Pause nicht locker. Lausanne, immerhin Anwärter auf einen Europacup-Platz, kommt weiterhin nicht ins Spiel. Natürlich fällt mit einem 3:0-Vorsprung im Rücken vieles leichter, und trotzdem ist es bemerkenswert, welch Kräfte die Gastgeber nochmals freimachen.

So kommt es für die Mannschaft von Trainer Giorgio Contini knüppeldick: Nach dem 4:0 durch Youan verwertet Victor Ruiz einen Foulpenalty souverän zum 5:0.

Im wohl wichtigsten Spiel dieses Jahres setzt der FC St.Gallen nach einer harzig verlaufenen zweiten Saisonhälfte ein Ausrufezeichen. Der nervenaufreibende Abstiegskampf ist schon vor dem letzten Spiel bei Servette abgehakt. Die Vorfreude auf den Cupfinal vom Pfingstmontag ist nun ungetrübt.

Thody Élie Youan. Der 22-jährige Franzose ist an den beiden ersten Toren beteiligt und erzielt dann das 3:0 und 4:0 selber. Dabei ist es erst sein zweiter Einsatz nach der Coronavirus-Infektion, die Youan offenbar schwerer mitgenommen hat als andere seiner Teamkollegen. Doch nun wirkt die Nantes-Leihgabe topfit. Und natürlich gehört auch der zweifache Torschütze Junior Adamu zu den Matchwinnern.

Lawrence Ati Zigi: Note 5. Wird nur durch Weitschüsse geprüft, welche er problemlos pariert. Strahlt viel Ruhe aus.



Keiner fällt ab. St.Gallen stellt wie schon in Zürich unter Beweis, dass die Mannschaft funktioniert. Und wie!

Für dieses letzte, so kapitale Heimspiel versammeln sich einige Fans vor dem Stadion. Zudem hängen an den Zäunen im Kybunpark drei Banner, auf denen in drei verschieden Sprachen geschrieben steht: «Glaubed hüt a eu, mir macheds au.»

Der Banner vor dem Espenblock mit einer unterstützenden Botschaft der St.Galler Fans. Bild: Patricia Loher

Drinnen nehmen wieder 100 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz, welche die Mannschaft ebenfalls so gut wie möglich unterstützen. Und draussen sind Sprechchöre zu hören, und es kommt zu Jubelszenen:

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Zu Beginn hatten wir etwas Glück. Dann fanden wir gut in dieses Spiel und erhöhten kurz vor der Pause auf 3:0. Unsere Mannschaft hat sich dann in einen Flow gespielt. Es ist nach schwierigen Wochen ein toller Abend für den Klub und für alle, die uns unterstützen. Heute war es teilweise eine Demonstration. Nun sind wir gerettet. Das hätte ich heute Morgen nicht gedacht. Nun können wir den Cupfinal gut vorbereiten.»

Giorgio Contini, Trainer Lausanne: «Ich gratuliere St.Gallen zu diesem wichtigen Sieg. Für uns war es ein Spiel zum Vergessen, was vor allem mit den St.Gallern zu tun hatte. Sie waren sehr präsent und kauften uns den Schneid ab.»