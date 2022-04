Kaderplanung Der Cup-Goalie bleibt: Der FC St.Gallen verlängert den Vertrag mit Lukas Watkowiak bis 2025 Der FC St.Gallen und Torhüter Lukas Watkowiak haben sich auf eine Fortführung der Zusammenarbeit geeinigt. Der Vertrag, der ursprünglich noch bis Ende dieser Saison Gültigkeit hatte, wurde um drei Jahre bis 2025 verlängert, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt.

Er hütet das Tor des FC St.Gallen im Cup und bleibt bis 2025: Lukas Watkowiak. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 7. Februar 2022)

Lukas Watkowiak kam vor der Saison 2020/21 vom SV Wehen-Wiesbaden aus der 2. Bundesliga zum FCSG. Sein Debüt in Grünweiss gab er im vergangenen Mai beim 2:1-Auswärtssieg bei Servette Genf. In dieser Saison stand Watkowiak in allen vier Cupspielen im Tor.

Sportchef Alain Sutter sagt zur Vertragsverlängerung:

«Lukas hat uns in den zwei Jahren, in denen er bei uns ist, mit seinen Qualitäten auf und neben dem Platz restlos überzeugt. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir den Vertrag mit ihm bis 2025 verlängern konnten.»

Ein nächster Einsatz dürfte für Watkowiak am 21. April anstehen. Dann trifft der FCSG im Cup-Halbfinal auf Yverdon.