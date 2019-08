Jung, jünger, FC St.Gallen – weshalb die Ostschweizer das jüngste Kader der Super League stellen

In der dritten Runde trifft St. Gallen am Sonntag ab 16 Uhr auswärts auf Xamax. Die Neuenburger waren in der vergangenen Saison der Lieblingsgegner der Ostschweizer. Aus vier Partien resultierten vier Siege.

Das Testspiel gegen Dortmund war für St. Gallens Trainer Peter Zeidler nicht bloss eine Begegnung ohne Aussagekraft. Im Gegenteil. «Ich habe einige Erkenntnisse gewonnen.» Die erste Halbzeit hat dem Coach nicht gepasst, sein Team lag zur Pause 1:3 in Rückstand. «Wir traten nicht so mutig auf, wie wir es gewollt hatten.» Sein Team sei dem Gegner nur «hinterher gelaufen». In der zweiten Hälfte habe man dann einiges besser gemacht. «Und es gelang uns, auch gegen Dortmund Chancen herauszuspielen.» Rückschlag für Vilotic, Wiss auf gutem Weg Einen Rückschlag erlitt in der Partie gegen den Champions-League-Teilnehmer Milan Vilotic, dessen Entzündung am Fuss wieder aufgebrochen ist. Er fehlt gegen Xamax ebenso wie Musah Nuhu, Nicolas Lüchinger und Alain Wiss. Positiv verläuft der Heilungsprozess bei Wiss. Der Zentralschweizer, der sich im Januar einen Kreuzbandriss zugezogen hat, ist wieder zu 100 Prozent im Mannschaftstraining dabei. Noch ist es aber zu früh für einen Einsatz. Am Sonntag gilt es für die Ostschweizer, den 2:1-Erfolg vom Samstag in Basel zu bestätigen. Xamax, das in den Prognosen vielerorts als Absteiger getippt wurde, hat in Thun 2:2 gespielt und zuletzt zu Hause gegen die Young Boys nur 0:1 verloren. Zeidler will nichts wissen von einem Substanzverlust der Neuenburger: «Xamax hat noch immer Raphaël Nuzzolo.» Der unterdessen 36-Jährige muss seine drei restlichen Spielsperren nicht mehr absitzen. Das Rekursgericht der Swiss Football League (SFL) hat den Rekurs von Xamax gegen die Sperren seines Topskorers, der im Barrage-Hinspiel vom 30. Mai gegen Aarau wegen Spuckens in Richtung des Schiedsrichters des Feldes verwiesen worden war, vollumfänglich gutgeheissen. (pl)