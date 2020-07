Jetzt ist es fix: Ermedin Demirovic verlässt den FC St.Gallen in Richtung Bundesliga Ermedin Demirovic wechselt Ende Saison zum SC Freiburg in die Bundesliga. Für die Espen erzielte der 22-jährige Stürmer in 26 Einsätzen 13 Tore.

Ermedin Demirovic ist in Hamburg geboren. Keystone

(tn) «Ich habe mich für den SC Freiburg entschieden. Ich werde in die Bundesliga wechseln», sagt Ermedin Demirovic. Er erfülle sich damit einen riesigen Kindheitstraum. Und weiter:

«Wir haben jetzt aber noch zwei sehr wichtige Spiele mit dem FC St.Gallen. Und da werde ich Vollgas geben.»

Er wolle sich bei allen in der Ostschweiz herzlich bedanken. Die Unterstützung sei riesig gewesen. Mit einem Lächeln ergänzt er:

«Man weiss ja nicht, was in dieser Saison noch alles möglich ist.»

📹🗣 Liebe FCSG-Fans, Ermedin Demirović möchte euch etwas mitteilen 👇 #FCSG #SCFreiburg pic.twitter.com/JwnELxmyaw — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) July 28, 2020

Freiburg zeigt sich erfreut

Der SC Freiburg zeigt sich in einer Medienmitteilung sehr erfreut über die Verpflichtung. «Ermedin ist ein junger Spieler, der sich in St.Gallen richtig weiterentwickelt hat. Er hat alle Attribute eines Stürmers und bringt viel Energie und Hunger auf den Platz. Dadurch wird er bei uns alle Möglichkeiten haben, den nächsten Schritt zu gehen», sagt Klemens Hartenbach, Sportdirektor des SC Freiburg, und fügt hinzu:

«Da die Saison in der Schweiz erst kommenden Montag endet, und der Sprung in die Bundesliga nicht so klein ist, müssen wir zu Beginn die Belastung gemeinsam sehr gut steuern.»

In Hamburg geboren

In seiner Jugend spielte der gebürtige Hamburger zunächst für den HSV, bevor er ins Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig wechselte. Zur Saison 2017/18 wagte er den Schritt ins Ausland und schloss sich dem spanischen Erstligisten Deportivo Alavés an. In den vergangenen Jahren sammelte er als Leihspieler Erfahrung beim FC Sochaux (Frankreich), UD Almería (Spanien) und zuletzt beim FC St.Gallen.