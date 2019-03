Live Jetzt im Ticker: «Er wird isoliert und ignoriert»: Nassim Ben Khalifas Rechtsvertreter haben das Wort Gerichtstermin der speziellen Art in St.Gallen: Vor dem Kreisgericht wird die Klage von Nassim Ben Khalifa, Angreifer des FC St.Gallen, gegen den Club verhandelt. Der 27-Jährige, der in den Planungen der Ostschweizer keine Rolle mehr spielt, sieht seine Rechte als Arbeitnehmer verletzt. Verfolgen Sie den Prozess im Ticker. Daniel Walt

10:01 Uhr

Jetzt hat Kai Ludwig, der bereits Vero Salatic in einem ähnlichen Streifall gegen GC vertreten hatte, das Wort. Er findet, der FCSG-Anwalt habe die Bedeutung der Abschlusstrainings heruntergespielt. So absolviere Ben Khalifa beispielsweise gerade in englischen Wochen praktisch nur noch Trainings auf dem Laufband.

Speziell vor dem Hintergrund der ständig wechselnden Vorgehensweisen des FC St.Gallen in Sachen Nassim Ben Khalifa («man überlegt es sich alle drei Tage anders») stelle der Ausschluss vom Abschlusstraining eine Pflichtverletzung seitens des Vereins dar. Kai Ludwig spricht von einer belastenden Situation für Ben Khalifa, der sogar die Hilfe eines Mentalcoaches habe in Anspruch nehmen müssen. Er sagt:

«Er wird isoliert, ignoriert, aus dem Mannschaftsgefüge ausgeschlossen. Das ist relationales Mobbing.»

09:56 Uhr

In der Folge legt der Anwalt des Spielers detailliert den offenbar monatelang dauernden Hickhack zwischen Ben Khalifa und dem FCSG dar; er sei teils zum Training der ersten Mannschaft zugelassen und dann wieder ausgeschlossen worden. Der Rechtsvertreter berichtet zudem, dass sich Ben Khalifa einmal in der Schiedsrichter-Garderobe habe umziehen müssen. Er sei dabei von einer Besuchergruppe überrascht worden, als er aus der Dusche gekommen sei.

09:46 Uhr

Ben Khalifas Rechtsvertreter hält an der Eingabe vom März fest: Ben Khalifa sei wieder ins Kader und ins Training der ersten Mannschaft zu integrieren.

Der FC St.Gallen komme dem Beschäftigungsanspruch Ben Khalifas nur unzureichend nach, hält der Anwalt fest. Er führt drei Punkte auf:

Vom 15. Dezember 2018 bis zum 20. März 2019 sei Ben Khalifa mehrfach teils einschneidend vom Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft ausgeschlossen worden: beispielsweise vom Trainingslager, von Taktikschulungen und Videobesprechungen. Weiterhin sei Ben Khalifa kategorisch vom immens wichtigen Abschlusstraining ausgeschlossen. Das führe dazu, dass er teils nur ein bis zwei ordentliche Trainings pro Woche mitmachen könne. Am 20. März 2019 habe Ben Khalifa nicht am Testspiel gegen Heidenheim teilnehmen dürfen. Dies zu einem Zeitpunkt, als der FCSG Glauben gemacht habe, der Spieler könne einzig am Abschlusstraining nicht mehr teilnehmen.

Weiter sagt der Anwalt:

«Jedes Training zählt, jedes verpasste Training stellt einen Nachteil dar.»

So entgehe Ben Khalifa jegliche Chance auf einen Spieleinsatz, obwohl sein Vertrag noch bis 2020 laufe. Die Folgen seien eine Lohneinbusse, und ein vorzeitiger Transfer zu einem anderen Club werde verunmöglicht.

09:39 Uhr

Es geht weiter. Einer der beiden Rechtsvertreter von Nassim Ben Khalifa hat jetzt das Wort.

09:26 Uhr

Während sich Ben Khalifa mit seinen Rechtsvertretern berät, fassen wir die Argumentation des FC St.Gallen kurz zusammen: Die sportliche Leitung setzt nicht mehr auf den Angreifer, der mehrfach seine Abwanderungsgelüste kundgetan hat. Deshalb kann Ben Khalifa nicht mehr an den Abschlusstrainings teilnehmen - wie andere Spieler auch, die nicht im Kader für die jeweiligen Partien stehen.

Der FCSG sieht in diesem Schritt keinerlei Pflichtverletzung. Demgegenüber könne Ben Khalifa ansonsten mit der ersten Mannschaft trainieren und auch auf medizinische Betreuungsleistungen zurückgreifen.

09:23 Uhr

Auf Antrag der Rechtsvertretung von Nassim Ben Khalifa wird die Verhandlung jetzt für 15 Minuten unterbrochen.

09:18 Uhr

Dass Ben Khalifa den Ruf eines Problemspielers habe, will der FCSG-Anwalt nicht näher beurteilen. Er verweist einzig auf die zahlreichen Clubs, für die der Angreifer schon auflief - das zeigt laut dem Anwalt den Hang Ben Khalifas, sich immer wieder zu verändern.

In der Folge fügt er an:

«Ben Khalifa scheint Mühe zu haben, wenn die Einschätzungen der Teamverantwortlichen nicht mit seinen eigenen übereinstimmen. Es mag frustrierend sein, wenn man nur auf der Tribüne sitzt. Mobbing ist das aber nicht. Für Mobbing ist beim FC St.Gallen kein Platz.»

09:17 Uhr

Der Anwalt weist den Vorwurf klar zurück, Ben Khalifa seien medizinische Behandlungen verwehrt worden. Das sei zu keinem Zeitpunkt der Fall gewesen. «Auch bei geringfügigen Verletzungen wurde er sofort behandelt.»

09:15 Uhr

Dass Ben Khalifa - wie beispielsweise auch Philippe Koch - nicht am Trainingslager im Winter teilgenommen habe, habe er akzeptiert, so der FCSG-Anwalt.

09:06 Uhr

Zunächst hat der Rechtsvertreter des FC St.Gallen das Wort. Er sagt, es sei einzig und allein die Frage zu beantworten, ob Ben Khalifas Trainingsbedingungen, wie sie aktuell gegeben seien, seinen Beschäftigungsansprüchen entsprächen.

Laut dem FCSG-Anwalt hat der Gesuchsteller eine einzige Einschränkung: Er sei bloss an den Abschlusstrainings nicht dabei. Er könne alle Trainings besuchen und auch medizinische Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Der Anwalt fügt an:

«Dass er an den Videoanalysen nicht teilnimmt, ist sein Entscheid. »

Für den Anwalt steht fest: Die blosse Nichtteilnahme am Abschlusstraining - es handelt sich um eine einzige Einheit pro Woche - stellt keine Verletzung der Beschäftigungsansprüche dar. In dieser Zeit habe Ben Khalifa die Möglichkeit, ein separates Training zu absolvieren.

Bei der Gestaltung des Abschlusstrainings habe der Trainer freie Hand - es gebe immer wieder auch andere Spieler, die nicht daran teilnehmen könnten. Hintergrund: Im Abschlusstraining würden auf den Gegner abgestimmte Spielsituationen eingeübt, da es sei klar, dass Spieler, die nicht im Aufgebot stünden, nicht daran teilnähmen. Ben Khalifa habe zudem wiederholt, wie auch diversen Medienberichten zu entnehmen sei, klargemacht, dass er den FCSG verlassen wolle.

09:05 Uhr

Vom FC St.Gallen ist weder Präsident Matthias Hüppi noch Sportchef Alain Sutter im Gerichtssaal zugegen. Der Verein lässt sich durch seinen Rechtsanwalt vertreten.

09:01 Uhr

Der Einzelrichter geht auf Ben Khalifas Gesuch vom vergangenen 13. März ein. In diesem fordert er, unverzüglich wieder ins Kader und ins Training der ersten Mannschaft integriert zu werden.

09:00 Uhr

Die Verhandlung startet pünktlich. Eins lässt sich bereits jetzt sagen: Es hat mehr Medienvertreter als gewöhnliche Besucher...

08:56 Uhr

Vor dem Kreisgericht: Nassim Ben Khalifa (ganz rechts) trifft zur Verhandlung ein. (Bild: Benjamin Manser)

08:50 Uhr

Über die genauen Hintergründe des Streits wird an der heutigen Gerichtsversammlung sicherlich mehr zu erfahren sein. Fest steht: Letztmals für den FC St.Gallen lief Nassim Ben Khalifa am vergangenen 1. Dezember bei der 0:2-Niederlage in Thun auf. Der Angreifer wurde nach 75 Minuten ausgewechselt. In der Folge stand Ben Khalifa dann nicht mehr im Aufgebot. Im Winter äusserte er laut diversen Medienberichten dann wiederholt Wechselgelüste – zu einem Transfer kam es allerdings nicht.

Es kursieren Informationen, wonach der FC St.Gallen Ben Khalifa in der Folge die Teilnahme an einzelnen Trainings und punktuell den Zugang zu medizinischen Dienstleistungen verwehrt habe. Ben Khalifas Anwalt Kai Ludwig hielt am Mittwoch vor dem Prozess gegenüber dem «Tagblatt» fest:

«Nassim Ben Khalifa hat einen vertraglichen Anspruch auf eine rechtmässige Beschäftigung beim FC St.Gallen und auf das Training mit der ersten Mannschaft. [...] Er wird von gewissen Trainings und Besprechungen ausgeschlossen.»

Matthias Hüppi, Präsident des FC St.Gallen. (Bild: Freshfocus)

Der FC St.Gallen seinerseits weist die Vorwürfe zurück. Präsident Matthias Hüppi erinnert daran, dass Ben Khalifa mehrfach den Wunsch geäussert habe, den Club zu verlassen. Man habe ihm dabei keine Steine in den Weg gelegt und seinem Wunsch entsprochen, doch ein Wechsel sei nicht zustande gekommen. Hüppi weiter:

«Der FC St.Gallen kommt seinen vertraglichen Verpflichtungen nach und offeriert Nassim Ben Khalifa ein Training unter professionellen Bedingungen.»

Hüppi fügte noch einen weiteren Punkt an: «Es ist logisch, dass ein Spieler mit deutlich formulierten Abwanderungsgedanken für die sportliche Leitung keine Rolle mehr spielt in Bezug auf Einsätze mit der ersten Mannschaft.»

08:46 Uhr

«Nur ich allein bin schuld, wenn es nicht läuft». Das betonte Nassim Ben Khalifa, Stürmer des FC St.Gallen, Anfang 2017 in einem Porträt für das «St.Galler Tagblatt». Ob sich der 27-Jährige auch jetzt, etwas über zwei Jahre später, noch so äussern würde, ist unklar, zumal er seit längerem nicht mehr mit den Medien spricht.

Noch bis 2020 beim FCSG unter Vertrag: Nassim Ben Khalifa. (Bild: Ralph Ribi)

Fest steht eins: Das Tischtuch zwischen dem Angreifer und den Ostschweizern ist seit Monaten zerschnitten. Nun ist der Streit sogar derart eskaliert, dass er zum Gerichtsfall geworden ist: Ben Khalifa – er spielt seit 2017 bei den Espen und verfügt noch über einen Kontrakt bis 2020 – sieht seine Rechte als Arbeitnehmer verletzt. Heute kommt es zur Verhandlung vor dem St.Galler Kreisgericht. In diesem Sinne: Herzlich willkommen zum Liveticker!