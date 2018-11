Live

Jetzt im Ticker: «Wir fühlen uns getragen» - Matthias Hüppi legt den Aktionären des FC St.Gallen Rechenschaft ab

Zum ersten Mal seit vielen Jahren geht die Generalversammlung des FC St.Gallen wieder in der Stadt und nicht in Gossau über die Bühne. Wie sieht der Verwaltungsrat um Präsident Matthias Hüppi die finanzielle und sportliche Zukunft der Espen? Verfolgen Sie den Anlass in unserem Ticker.