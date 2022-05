Zuerst das ungute Gefühl, dann die Party: Yverdon - FCSG 0:2 – Ticker-Erinnerungen an den Cup-Halbfinal

Ein ungutes Gefühl im Magen, aber trotzdem so richtig viel Vorfreude hatte ich vor dem Spiel gegen Yverdon. Ein Unterklassiger? Den muss der FCSG vom Platz fegen! In der Art und Weise, wie Grünweiss aktuell auftritt, sowieso. Doch: Yverdon hat im Cup Lausanne und Zürich weggeputzt, das will was heissen. So entstand vor dem Cup-Halbfinal die Floskel: «Der FC St.Gallen ist Favorit, aber…» …aber eben, es ist Cup.

Linus Hämmerli, Livetickerer bei Yverdon - FCSG

Dass die Weissgrünen so richtig Bock haben, auch den Grünweissen auf dem Weg nach Bern ein Bein zu stellen, ist von der ersten Sekunde an spürbar. Yverdon startet aufsässig, frisch und mutig – keine Überraschung. Denn wer Uli Forte, den Trainer des Teams aus der Challenge League, kennt, der weiss: Die Mannschaft auf dreckige Cupfights einschwören, das ist etwas, das Forte kann.

Auch die Ostschweizer powern mit gewohnter Spielfreude. Doch Yverdon verteidigt clever, und wenn der Abwehrriegel des Unterklassigen mal geknackt ist, steht auch noch Martin alias Iker Casillas zwischen den Pfosten. Er entpuppt sich vorerst als Yverdons Lebensversicherung und hält in Halbzeit eins alles. Wenig zu tun hat hingegen Espen-Schlussmann Lukas Watkowiak.

Steht im Cup beim FCSG im Tor: Lukas Watkowiak. Bild: Freshfocus (Yverdon, 21. April 2022)

Dass Watkowiak eine ruhige Kugel schieben darf, bleibt auch in der zweiten Halbzeit so. Auf der Gegenseite wird es vor dem Kasten des Gastgebers immer brenzliger, die Espen scheinen das Rezept gegen Yverdon gefunden zu haben. In der 54. Minute brechen dann alle Dämme, als Jérémy Guillemenot mit gütiger Hilfe des Pfostens zum 1:0 für den FC St.Gallen einschiebt. Einen Wimpernschlag später mach Jordi Quintillà mit dem 2:0 den Deckel drauf.

Yverdon fehlt die Energie, gegen stark aufspielende St.Galler das Blatt noch zu wenden. Pflicht erfüllt! Anschliessend wird das Stade Municipal zur St.Galler Partystätte. Und zum Ort des Public Viewings des anderen Cup-Halbfinals zwischen Lugano und Luzern. Lugano gewinnt, viele freuen sich.

Freude pur über den Finaleinzug: (v.l.) Julian von Moos, Kwadwo Duah, Bastien Toma und Jérémy Guillemenot. Bild: Freshfocus (Yverdon, 21. April 2022

Aber ganz ehrlich: Ich habe mir Luzern als Finalgegner gewünscht. In dieser Partie wäre so richtig Zunder drin gewesen! Lugano ist aber auch ganz lässig. (lih)

