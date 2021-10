Heimsieg Krise, welche Krise? St.Gallen gewinnt vor 17'901 Fans gegen den Meister YB mit 3:1 Wer hätte das gedacht! Der FC St.Gallen reagiert stark auf sein vermeintliches Tief und bezwingt die Young Boys zu Hause mit 3:1. Die Ostschweizer treten selbstbewusst auf und nutzen die derzeitige Verunsicherung und die Verletzungssorgen des Gegners rigoros aus. Es ist der erste Meisterschaftssieg der St.Galler gegen die Berner seit Mai 2019.

Der Jubel nach dem 2:0, dass Kwadwo Duah (zweiter von links) dank mithilfe von Goalie Guillaume Faivre erzielt. Marc Schumacher / freshfocus

Besonders der Beginn hat es in sich. St.Gallen ist bereit, drückt, und trifft. Was für eine Antwort der Ostschweizer auf die Meisterschaftsrückschläge der vergangenen Wochen! Auch danach ist viel Bewegung drin. Das ganz grosse Spektakel fehlt aufgrund des Torverlaufs. Spielnote: 5

1:0, 4. Minute, Thody Élie Youan: Stark, wie Isaac Schmidt und Boubacar Traoré auf der linken Angriffsseite nachhaken und sich nach vorne arbeiten. Der Ball erreicht vor dem Strafraum Youan, dieser bezwingt Goalie Guillaume Faivre mit einem platzierten und vor allem scharfen Schuss in die rechte obere Torecke.

2:0, 47. Minute, Guillaume Faivre (Eigentor). Diesmal geht es nach Anpfiff noch schneller bis zum Tor. Kwadwo Duah gewinnt rechts das Laufduell gegen Sandro Lauper. Dann hilft Faivre mit. Er kann Duahs ungefährliche Hereingabe nicht festhalten und lenkt ins Tor ab. Was für ein Eigentor!

3:0, 75. Minute, Ousmane Diakité. Genau solche Situationen will St.Gallen mit dem Pressing herbeiführen. YB will sich aus der Defensive spielen. Diakité bedrängt den Berner Alexandre Jankewitz, nimmt ihm den Ball ab und trifft platziert.

3:1, 82. Minute, Basil Stillhart (Eigentor). Nach einer Flanke bringen die St.Galler den Ball nicht weg. Fabian Rieders Schuss wird von Stillhart unhaltbar abgelenkt.

Es ist ein Beginn, wie er zur schönen Kulisse im Kybunpark nicht besser passen könnte. St.Gallen spielt mutig, setzt nach, bringt YB unter Druck. Und der erste Torschuss ist bereits ein Volltreffer: Youan bezwingt Guillaume Faivre, der Grossteil der 17901 Zuschauer im Stadion ist aus dem Häuschen. YB scheint verunsichert, vielleicht hinterlassen Verletzungspech und das Cup-Aus gegen Lugano ja doch Spuren? Zu einem Treffer kommen die Berner dennoch postwendend. Nur: Der Schiedsrichter pfeift ein Offside ab. Glück gehabt - der FC St.Gallen bleibt im Vorwärtsgang. Er scheint wie von Trainer Peter Zeidler erwartet tatsächlich Mut aus der Viertelfinal-Qualifikation gefasst zu haben. Er wirkt selbstbewusst wie zuletzt selten. Und: YBs Selbstverständis, das Spiel machen zu wollen, kommt den Ostschweizern schnell entgegen. Weil sie Räume vorfinden in der Vorwärtsbewegung.

St. Gallens Thody Élie Youan bejubelt vor den YB-Fans schon nach vier Minuten das 1:0. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Angetrieben vom Publikum geht's ähnlich weiter: St.Gallen kommt zu sehenswerten Angriffen. Schnell wird klar: Die Berücksichtigung von Isaac Schmidt für den formschwachen Victor Ruiz hat sich gelohnt. Ebenso ist Zeidlers Idee, Betim Fazliji vor der Abwehr zu bringen anstelle von Ousmane Diakité, dem Defensivspiel nicht abträglich.

Das Tempo nimmt jedoch ab nach 25 Minuten. YB kämpft sich ins Spiel. Kommt zu Chancen, unter anderem mit einem Kopfball durch Nicolas Ngamaleu. Glück dann für die St.Galler nach 40 Minuten. Ein Pass von Fazliji zu Basil Stillhart wird zur Vorlage für Fassnacht. Er verpasst aber alleine vor Ati Zigi den Ausgleich. Zwei weitere Chancen für Fassnacht folgen. Ein versuchter Heber. Und ein Kopfball. Dann ist Pause. Kleiner Makel aus Ostschweizer Sicht: Nicht immer wirkten sie defensiv sattelfest.

Danach kommt Ousmane Diakité für Salifou Diarrassouba - Diakité spielt für einmal hinter den Spitzen und damit offensiver als sonst. Und auch er fügt sich auf dieser Position gut ins Spiel ein. Diesmal geht es nur zwei Minuten bis zum 2:0. Dank YB-Goalie Faivres Mithilfe. Eine Vermutung: Diesen Treffer hätte der verletzte YB-Goalie David von Ballmoos nicht kassiert.

Die St.Galler nehmen den Schwung mit, dominieren die verunsicherten Berner. Und Zeidler an der Seitenlinie feiert gewonnene Zweikämpfe wie Tore. Auch jetzt brauchen die Young Boys einige Zeit, um ins Spiel zu kommen. Weckruf ist ein starker Weitschuss von Silvan Hefti, den Zigi nur mit Mühe entschärft. Doch es sind die St.Galler, die dank ihres Pressings zum 3:0 durch Diakité kommen.

Die Schlussphase wird doch noch einmal heiss. Plötzlich heisst es 3:1, Rieder hat getroffen. Und kurz darauf zappelt der Ball wieder im Netz , Jordan Siebatcheus Treffer zählt aber wegen Offsides nicht. Einige St.Galler Defensivschwächen, die schon zu Beginn des Spiels zu sehen waren, tauchen in den letzten Minuten noch einmal auf. Die Ostschweizer werden zurückgedrängt, doch sie halten dicht, auch in den fünf Nachspielminuten.

Fast alle St.Galler kommen auf Betriebstemperatur. Betim Fazliji vor der Abwehr macht aber einen besonders überzeugenden und abgeklärten Eindruck. Und, mit einem Augenzwinkern: Auch der Berner Christian Fassnacht macht ein gutes Spiel für St.Gallen. Gleich drei Chancen vergibt er kurz vor der Pause. Und kommt auch sonst nicht auf Touren.

Keiner fällt ab. St.Gallen gewinnt auch dank geschlossener Teamleistung.

Beide Teams gehen mit Verletzungssorgen ins Spiel. St.Gallen unter anderem ohne Leonidas Stergiou, Michael Kempter und Nicolas Lüchinger. Die Young Boys ohne Goalie David von Ballmoos, Cédric Zesiger oder Fabian Lustenberger.

Der Ex-St.Galler Silvan Hefti war bis kurz vor Spielbeginn als verletzt gemeldet gewesen, schafft es aber dennoch in die Startformation. Seinen Abgang von 2019 hat man im Espenblock noch immer nicht verdaut: Fast jedes Mal, wenn der Goldacher am Ball ist, wird er gnadenlos ausgepfiffen. Die Sprechchöre gegen Ende der Partie gegen Hefti sind dann definitiv nicht angebracht.

Silvan Hefti im Zweikampf mit St.Gallens Isaac Schmidt. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Andere Ex-St.Galler waren bereits am frühen Nachmittag im Einsatz gewesen. In der Bundesliga war Cedric Itten mit Greuther Fürth bei Freiburg zu Gast, wo Ermedin Demirovic im Kader steht. Das Spiel endete 3:1 für die Freiburger. Getroffen hat keiner der beiden. Itten jedoch spielte durch, Demirovic kam erst nach 75 Minuten zum Einsatz.

Fürths Cedric Itten gegen den Freiburger Nico Schlotterbeck. Bild: Tom Weller / AP

Ausverkauft? Nicht ganz. Aber fast 18000 kamen in den Kybunpark. Einmal mehr zeigt sich, wie gross die Unterstützung für den Verein in der ganzen Ostschweiz ist - auch in schwierigen Zeiten. Die beiden Fanblocks machen eine Stimmung, wie sie ein solches Spiel verdient hat. Und nach 70 Minuten folgen die ersten Standing Ovations im gesamten Stadion - mit Ausnahme natürlich der gelb-schwarzen Ecke.

Fan-Choreographie vor dem Spiel. rst

