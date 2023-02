Heimspiel FCSG-Trainer Zeidler vor der Partie gegen Servette: «Es ist die Chance für andere Spieler» Julian von Moos wird abermals fehlen, wenn der FC St.Gallen am Samstag auf Servette trifft. Auch gilt es den gelbgesperrten Jordi Quintillà zu ersetzen, während der Gast nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Und vor allem: Es gilt die Schmach von Zürich hinter sich zu lassen.

FCSG-Trainer Peter Zeidler während des Mittwochtrainings. Claudio Thoma/Freshfocus

Letztmals bestritt Julian von Moos ein Pflichtspiel am 23. Oktober 2022, gegen Servette, ausgerechnet. Der Stürmer aus dem Thurgau war damals schon nicht mehr im Vollbesitz der Kräfte, als er beim 1:1 in den Schlussminuten zum Einsatz kam. Seither fehlte er stets, und das wird auch am Samstag gegen Servette so sein.

Ohnehin muss Trainer Peter Zeidler einmal mehr umdisponieren. Lukas Görtler ist angeschlagen, Isaac Schmidt unsicher, Randy Schneider weiterhin wie Fabian Schubert verletzt. Auch Emmanuel Latte Lath fehlt noch eine Weile. Dazu verpasst Jordi Quintillà die Begegnung gelbgesperrt. Immerhin dürfte Rechtsverteidiger Patrick Sutter nach seinem Bänderriss zurückkehren, der Rheinecker trainierte diese Woche beschwerdefrei.

Umstellungen erforderlich

So oder so: Die Absenz von Quintillà, der bislang auf der Sechserposition in jedem Meisterschaftsspiel begann in dieser Saison, zwingt Zeidler dazu, in die Trickkiste zu greifen. Und vielleicht strebt der Coach damit auch eine offensivere Ausrichtung an, interpretiert der Spanier seine Rolle doch eher defensiv.

Zeidler sagt am Tag vor dem Spiel, für das bereits 14'000 Tickets abgesetzt worden sind: «Es ist eine Chance für andere. Wir werden trotzdem eine starke Mannschaft haben.» Eine, die ein klägliches 0:1 in Zürich vom Wochenende zuvor zu verdauen hatte; es war ein völlig missratener Auftritt.

Zeidler kokettiert damit, allenfalls mit zwei Sechsern zu spielen. Was aber seiner Grundideologie des Fussballs widersprechen würde und mehr Pokerei ist. Zudem sagt er, man habe im Training Überzahlsituationen trainiert. Das war auch bitter nötig, nachdem der FC St.Gallen gegen Zürich und zuvor gegen Basel fast 110 Minuten lang in numerischer Überlegenheit kein Tor erzielen konnte. Und am Ende dieser beiden Partien mit einem Punkt dastand.

Das einmalige Videostudium

«In Zürich ist es uns nicht gelungen, das Tempo hochzuhalten, vertikal zu bleiben. Zu allem Überfluss verloren wir noch. Das haben wir dort schlecht gemacht», sagt Zeidler. Die Niederlage hat er mit der Mannschaft im Videostudium einmalig analysiert, ein zweites Mal, wie sonst üblich, wollte er ihr und sich das nicht antun.

Ausserdem war es auch eine Frage des Zeitmanagements. Denn es gilt vielmehr über viele Trainingseinheiten, die Neuen zu integrieren, namentlich Willem Geubbels und Leon Dajaku. Mit ihnen wird gegen Servette in der Begegnung der beiden dienstältesten Trainer zu rechnen sein, vielleicht einfach nicht von Anfang an.

Mögliche FCSG-Formation: Zigi; Vallci, Stergiou, Maglica, Kempter; Görtler, Stillhart, Witzig; Geubbels, Guillemenot, Akolo.