Heimspiel Der FC St.Gallen empfängt den neuen Meister – und Trainer Zeidler sagt: «Wir haben eine Chance gegen diese Mannschaft» Am Samstagabend empfängt der FC St.Gallen ab 20.30 Uhr die Young Boys. Nur noch wenige Tickets sind für die Begegnung erhältlich, in der Peter Zeidler mit seinem Team versuchen wird, dem Gegner Paroli zu bieten. Und die Baisse von zehn sieglosen Pflichtspielen hinter sich zu lassen.

Trainer Peter Zeidler: «Wir brauchen Punkte.» Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der St.Galler Trainer Peter Zeidler kündigt Veränderungen in der Startformation an, Fabian Schubert könnte nach acht Monaten erstmals wieder im Kader stehen– eine zusätzliche Motivationsspritze. Auch sollten die St.Galler wieder frischer sein als noch in Genf, wo sie gegen Servette einen Punkt holten.

«Bei YB stimmt alles, Mentalität, Taktik, Physis, Teamgeist», sagt Zeidler. «Und es ist gewiss kein Nachteil für uns, dass wir auf Naturrasen spielen können.» Prioritär wollen die Ostschweizer schnellstmöglich den Ligaerhalt schaffen, und der Coach sagt: «Wir haben eine Chance gegen diese Mannschaft. Wir brauchen Punkte, mindestens einen, im Idealfall werden es drei.»

YB ist das Mass aller Dinge

Die Begegnungen mit den Young Boys verlaufen häufig sehr torreich, man darf gespannt sein, ob die Berner nach ihrer ersten Meisterfeier bereits den Cupfinal im Kopf haben. Oder ihr Ding bis zum Saisonende durchziehen.

Jedenfalls ist YB das Mass aller Dinge und hat in dieser Saison erst dreimal verloren, einmal auswärts gegen: den FC St.Gallen.