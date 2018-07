Harakiri-Abwehr: Der FC St.Gallen verliert 2:4 gegen Sion Im ersten Heimspiel der neuen Saison traf der FC St.Gallen auf den FC Sion. Wer nach dem starken Auftritt in Basel auf einen Heimsieg gehofft hatte, wurde enttäuscht. Der FCSG zeigte in der Defensive eklatante Mängel. Martin Oswald

Raphael (Sion) erziehlt gegen Milan Vilotic, Andreas Wittwer und Torhüter Dejan Stojanovic (St.Gallen) das Tor zum 0:1 . (Foto: Marc Schumacher/freshfocus)

Die Tore

17. Minute, 0:1 für Sion: Ein Freistoss aus dem Halbfeld verwertet Raphael mit dem Kopf aus drei Metern - Goalie Stojanovic wird auf dem falschen Fuss erwischt.

mit dem Kopf aus drei Metern - Goalie Stojanovic wird auf dem falschen Fuss erwischt. 36. Minute, das 0:2: Wieder ein Freistoss, wieder ein Kopftor. Pajtim Kasami auf Moussa Djitté , der Ball landet via Pfosten in der weiten Torecke. Die Verteidigung der Espen steht erneut zu weit weg vom Gegenspieler.

, der Ball landet via Pfosten in der weiten Torecke. Die Verteidigung der Espen steht erneut zu weit weg vom Gegenspieler. 72. Minute, 1:2. Nach einem Freistoss von Yannis Tafer gelingt Captain Silvan Hefti per Kopf der Anschlusstreffer. Erst am Donnerstag gelang ihm gegen Sarpsborg sein erster Treffer in der Super League.

per Kopf der Anschlusstreffer. Erst am Donnerstag gelang ihm gegen Sarpsborg sein erster Treffer in der Super League. 75. Minute, 1:3. Quasi im Gegenzug erhöht Sion wieder um ein Tor. Zum vierten Mal nach einer Standardsituation. Anto Grgic trifft aus 25 Metern perfekt unter die Latte. Goalie Stojanovic bleibt ohne Chance.

trifft aus 25 Metern perfekt unter die Latte. Goalie Stojanovic bleibt ohne Chance. 83. Minute, 1:4. Jetzt kommt es Knüppeldick für Grün-Weiss. Ein Pass in die Tiefe und schon trifft Philippe Costa allein vor dem Tor zum 4:1 für Sion.

allein vor dem Tor zum 4:1 für Sion. 90. Minute, 2:4: Cedric Itten, in der zweiten Halbzeit kaum gesehen, trifft mit einem strammen Weitschuss in die rechte Torecke.

Die Spiel-Analyse

Die Mannschaft von Peter Zeidler strahlte nach zuletzt zwei Siegen Selbstvertrauen aus, kassierte aber in der ersten Halbzeit zwei ärgerliche Kopftore nach Freistössen. Die Verteidigung mit Lüchinger, Hefti, Vilotic und Wittwer hinterliess keinen guten Eindruck. Sie standen nicht nur bei den Toren zu wenig nah beim Gegner. Klare Chancen auf St.Galler Seite blieben in der ersten Halbzeit Mangelware. Die Beste hatte Cedric Itten - sein Kopfball klatschte an den Innenpfosten. In der zweiten Halbzeit bemühten sich die St.Galler um den Anschlusstreffer, der ihnen durch Hefti auch gelang. Doch schon Minuten später hatten die Walliser den alten Tor-Abstand wieder hergestellt. Erneut zeigten Vilotic und Co. eklatante Mängel im Defensivverhalten. Trainer Peter Zeidler hatte schon vor dem Spiel davon gesprochen, die Harakiri-Aktionen in der Abwehr vermeiden zu wollen. Kämpferisch kann man der Mannschaft nichts vorwerfen, aber wer so schwach verteidigt, hat keine Punkte verdient.

Der Beste

Yannis Tafer und Nassim Ben Khalifa fallen mit einer kämpferisch starken Leistung auf. Doch den beiden Offensivkräften gelingt an diesem Nachmittag kein Treffer.

Der Schlechteste

Nicolas Lüchinger gefällt mit seinen offensiven Flügelläufen und Flanken, fehlt dafür im Gegenzug Mal für Mal in der Verteidigung und gewährt Sion so über seine Seite viel Raum für Konter. Auch Milan Vilotic zieht einen schwachen Nachmittag ein. Er steht bei zwei Gegentreffern im Schilf.

Der Aufreger

Nicolas Lüchinger stürmte in der 56. Minute Richtung Tor und wurde an der Strafraumgrenze gefoult. Schiedsrichter Jaccottet entschied zuerst auf Penalty, korrigierte nach Rücksprache mit dem Linienrichter aber auf Freistoss. An der Fussball-WM wäre dies ein Fall für den Videobeweis gewesen.

Die Reaktionen

Captain Silvan Hefti im Videointerview zur Niederlage: "Wir haben die Gegentore zu einfach bekommen."

FCSG-Trainer Peter Zeidler: "Wir haben bis zum ersten Gegentreffer zu wenig Torchancen kreiert. Die Gegentore fielen dann viel zu einfach, da verteidigen wir nicht gut genug. Das nehme ich auf mich, das müssen wir noch besser trainieren. In der zweiten Halbzeit wurde uns ein klarer Elfmeter verweigert, das hätte dem Spiel eine Wende geben können. Die Frische war heute nicht so da. Wir spielen gerne in Europa, aber das hat uns Kraft gekostet."

Die Hitze

Dejan Stojanovic kühlt sich mit Wasser. (Bild: Marc Schumacher/freshfocus)

Ein heisser Sommernachmittag lockte viele Ostschweizer in die Badis und an den See. Für die 22 Spieler auf dem Platz gab es Mitte der beiden Halbzeiten durch Schiedsrichter Jaccottet Trinkpausen verordnet.

Die Fans

Trotz Hitze und Sommerferien fanden 11'262 Zuschauer den Weg in den Kybunpark. Für die Spieler gab es trotz Niederlage wohlwollenden Applaus.

Jubiläum

Stadionspeaker Richard Fischbacher feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Die Stimme des ehemaligen Radiomoderators hallte 15 Jahre durch das Espenmoos und seit 10 Jahren durch den Kybunpark.

Stadionspeaker Richard Fischbacher. (Bild: Ralph Ribi)

Das Spiel im Liveticker nachlesen: