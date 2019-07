Gute Unterhaltung beim Freundschaftsspiel zwischen Dortmund und dem FC St.Gallen Vor etwas mehr als 13'000 Zuschauern verliert der FC St.Gallen das Testspiel gegen Dortmund 1:4. Patricia Loher

Jacob Bruun Larsen Borussia (Dortmund) und Jordi Quintilla vom FC St. Gallen. (Bild: Ralph Ribi)

In der 43. Minute geriet St.Gallen gegen Dortmund mit 0:3 in Rückstand. Für die Ostschweizer zeichnete sich eine Kanterniederlage ab, denn sie hatten doch immer wieder einige schwierige Minuten zu überstehen. Aber St.Gallen rappelte sich auf so gut es ging, Jérémy Guillemenot vergab in der 23. Minute eine gute Möglichkeit, als er alleine auf Goalie Marwin Hitz zulaufen konnte, aber am Thurgauer scheiterte.

St.Gallen schaffte aber trotzdem noch das Anschlusstor. Kurz vor der Pause zirkelte Moreno Costanzo einen Freistoss an den Pfosten und Milan Vilotic traf zum 1:3. Der Bundesligazweite der vergangenen Saison hatte die Ostschweizer lange nicht geschont. Bei der Generalprobe für den Supercup vom Samstag gegen Bayern München drückte Dortmund auf das Tempo und liess im Spielaufbau seine ganze Klasse aufblitzen. Nach der Pause und vielen Wechseln musste sich St. Gallen oft überlaufen lassen. Goalie Jonathan Klinsmann verhinderte nach dem 1:4 durch Reus mit zwei guten Paraden einen noch deutlicheren Rückstand.

Nur getrauten sich die jungen St.Galler gegen die nun nachlassenden Dortmunder plötzlich mehr, sie forderten das Spitzenteam und vergaben drei sehr gute Möglichkeiten, um mit einer weniger deutlichen Niederlage davonzukommen. Für Dortmund war es im sechsten Testspiel der sechste Sieg. Allerdings hielt sich St. Gallen im Vergleich mit dem FC Zürich doch noch wacker. Am Morgen vor der Partie im Kybunpark hatte Dortmund in Bad Ragaz einen «Geheimtest» gegen die Zürcher bestritten. Die Deutschen bezwangen die Schweizer mit 6:0. Das Testspiel war nicht angekündigt worden. Der Sportplatz Ri-Au erfülle die Sicherheitsaspekte nicht, hiess es auf der Website von Dortmund.

Die Bildergalerie zum Spiel