Kolumne Gegentribüne: Grün siegt auch im Fussball – St.Gallens Pflänzchen gedeiht prächtig Die Grünen triumphierten am Finaltag der Politik. Und während die Hochrechnungen liefen, gewannen auch die Grünen des FC St.Gallen am Genfersee gegen Servette. Unaufhaltsam beginnt hier wie dort etwas zu spriessen, beim FC belegt durch die Vertragsverlängerung mit Alain Sutter. Fredi Kurth

Torjubel bei den Espen: Ermedin Demirovic trifft für St.Gallen. (Bild: Keystone)

Gegentribüne-Autor Fredi Kurth (Bild: Urs Bucher)

Sie jubelten wie Fussballer nach dem entscheidenden Tor, mit geballter Faust und aufgerissenem Mund. Und wie der FC St.Gallen verdanken die Grünen ihren Erfolg einer jungen Welle, die ein junges Mädchen vor einem Jahr ausgelöst hatte, als es sich in Schweden an einem Freitag mausbeinallein vor die Schule stellte und streikte.





Wenn jeder Spieler besser wird...

Mindestens so rasch wandelte sich das Klima beim FC St.Gallen. Noch in der vergangenen Saison war in Anhängerkreisen zu hören, dass nicht nur die Mannschaft, sondern auch die einzelnen Spieler keine Fortschritte erzielten. Der unverhohlene Hinweis auf Peter Zeidler war herauszuhören oder wurde sogleich nachgeliefert. Umgekehrt kennen wir auch den Satz, dass dieser oder jener Trainer jeden Spieler «besser macht». Wer in den vergangenen Wochen den FC St.Gallen beobachtet hat, stellt fest, dass – Simsalabim ­­- auch unter Zeidler fast jeder Akteur besser spielt. Wie ist dieser Widerspruch zu verstehen? Tatsächlich kann ein Spieler von einem gewissen Trainer besonders profitieren, kann später rückblickend sogar sagen: «Von diesem Trainer habe ich am meisten gelernt.» Entscheidend ist indessen das Kollektiv der Mannschaft. Wenn es so funktioniert wie zuletzt jenes des FC St.Gallen, dann steigert sich jeder auch individuell.

Beispiel Meistermannschaft 2000

Aus der Vergangenheit das beste Beispiel liefert die Meistermannschaft von 2000. Marcel Koller hatte damals mit seinen Leuten innerhalb eines halben Jahres eine Alchemie geschaffen, durch die das Team von der ersten bis zur letzten Runde auf dem ersten Rang klassiert war. Als danach aber das glorreiche Ensemble auseinander fiel, fanden die wenigsten bei andern Vereinen ihr Glück. Allen voran Topskorer Charles Amoah, der bei Sturm Graz die Erwartungen nicht zu erfüllen vermochte. Ausnahmen bildeten Torhüter Jörg Stiel und Verteidiger Marco Zwyssig, die bei Borussia Mönchengladbach beziehungsweise beim FC Basel ihre internationale Karriere lancierten und erlebten.

In Genf lief es harzig

Und welches Schicksal erleben die Spieler der jetzigen Mannschaft? Die Frage ist natürlich viel zu früh gestellt. Wir kennen nicht einmal die kurzfristige Zukunft. Am Sonntag bei Servette, im sechsten Spiel seit der wundersamen Wende mit nun 16 Punkten aus diesen Partien, gelang es St.Gallen am wenigsten, Zeidlers Vorstellungen umzusetzen. Der Hauptgrund war, dass Servette die gleiche Spielidee entwickelte: starkes Pressing, unermüdliche Laufarbeit. Wenn zwei dasselbe tun, ist das der Qualität eines Spiels in der Regel nicht förderlich. Foulspiel, Fehlpässe, lange Zeit wenig Torszenen waren die Folge. Der seifige Untergrund, der sich an einigen Stellen eher für «Spiel ohne Grenzen» eignete, trug auch seinen Teil dazu bei.

Demirovic – wieder einer, der einschlägt

Ermedin Demirovic war der Matchwinner. Vor wenigen Wochen von Zeidler als gute Kaderergänzung nach dem Abgang von Dereck Kutesa angekündigt, erweist sich auch der Stürmer aus der höchsten spanischen Liga als Volltreffer. Demirovic kommt nicht nur oft in aussichtsreicher Situation an den Ball, sondern auch meistens noch zum Abschluss. Sollte Cedric Itten, der nach der langen Pause verständlicherweise noch um seine Form ringt, ebenfalls früherer Selbstverständnis erreichen, würde die jetzt schon beachtliche Offensivpower der Mannschaft noch stärker. Auch die Defensive präsentiert sich gefestigt. Sie war in Genf eine Stunde lang nur durch stehende Bälle zu beunruhigen, ehe sie in der letzten halben Stunde durch die «Alles-oder-Nichts»-Devise des Gegners einige Male in Panik geriet.

Ermedin Demirovic: Note 5,5. Die Quote des Leihspielers lässt sich sehen: Im fünften Einsatz erzielt der bosnische U21-Internationale die Tore drei und vier. Dejan Stojanovic: Note 5. In der Schlussphase pariert er einmal stark und hält damit den Sieg fest. Sieht den Weitschuss, der zum 1:2 führt, zu spät. Silvan Hefti: Note 5. Mit weniger Offensivdrang als auch schon. Defensiv aber unermüdlich und fast ohne Fehler. Yannis Letard: Note 4,5. Zu Beginn etwas unsicher und zögerlich in den Zweikämpfen, steigert sich aber. Leonidas Stergiou: Note 5. Der 17-Jährige hält dem immer grösser werdenden Druck von Servette nach dem 1:2 nervenstark stand. Miro Muheim: Note 4.5. Der Zürcher lässt dem Gegner in der ersten Halbzeit zu viel Platz, kann aber deutlich zulegen. Victor Ruiz: Note 5. Zu Beginn tut er sich schwer mit den aufmerksamen Gegenspielern. Dann aber mit einem schönen Assist vor dem 2:0. Lukas Görtler: Note 5. Der Deutsche bügelt den einen oder anderen Fehler der Verteidigung aus. Sein Pass leitet das Führungstor ein. Jordi Quintillà: Note 5. Der Spanier arbeitet unauffällig, was ihn wichtig macht für das Team. Kann das Spiel in der Schlussphase aber auch nicht beruhigen. Boris Babic: Note 4,5. Reagiert nach einem Fehler im Genfer Aufbauspiel blitzschnell und bedient Ruiz, der vor dem 2:0 für Demirovic auflegt. Sonst gelingt ihm aber nicht alles. Cedric Itten: Note 4,5. Er ersetzt den gesperrten Jérémy Guillemenot eins zu eins, also hinter den Spitzen. Solid, aber unauffällig. Betim Fazliji: Note 4,5. Er kommt für Babic und macht seine Sache in der hektischen Schlussphase zufriedenstellend. Vincent Rüfli: Note –. Auch er kann erst kurz vor Schluss helfen, den Sieg über die Zeit zu retten. Alain Wiss: Note – Wird kurz vor Schluss eingewechselt. Das ist zu wenig Einsatzzeit für eine Note. 14 Bilder Demirovic top, kaum einer fällt ab: Die Noten der FCSG-Spieler nach dem Sieg gegen Servette

Langfristigkeit ist nun keine Vertröstung mehr

Trotz diesmal fehlender Souveränität scheint etwas zusammenzuwachsen, das durch den bis 2022 verlängerten Vertrag mit Alain Sutter zusätzliche Nahrung erhält. Der langjährige Internationale hat die sportliche Erfahrung und Beobachtungsgabe, die ihn im Grunde für (noch) renommiertere Vereine interessant machten. Aber Sutter spürt, dass in St.Gallen Potenzial besteht, das noch nicht ausgereizt und zu steigern ist. Das Triumvirat Hüppi-Zeidler-Sutter kann nun die stets beschworene Langfristigkeit ihrer Bemühungen vertiefen, jetzt erst noch auf der Basis des aktuellen Erfolgs. Das Stichwort hat nun für die Anhänger nicht mehr die Bedeutung von Vertröstung, sondern tatsächlich nachhaltiger Entwicklung. «Mut zur Lücke» wurde an dieser Stelle zu Saisonbeginn gefordert, nämlich die Courage, hinter Basel und Young Boys und dem Rest der Liga mit Vorwärtsdrang in das Vakuum zu springen. Nach harzigem Beginn ist der dritte Platz vorerst abgesichert, hat auch nach dem nächsten Auftritt in Lugano Bestand.

Immer diese Unterbrüche

Also wir sind wieder mittendrin im Meisterschaftsgeschehen. Die Länderspielpause kam mir diesmal besonders lang vor. Vielleicht auch deshalb, weil der FC St.Gallen zuletzt so toll aufgespielt hat. Da empfinde ich es fast als Zumutung, wenn der aufgeblasene Länderspiel-Fussball jeden Monat das Klubprogramm für fast zwei Wochen unterbricht. Die Schweizer Spiele zu verfolgen, erachtete ich natürlich als Pflicht, auch wenn das Nationalteam durch notorische Schwäche nach Auswechslungen erst gegen Irland ihrer Favoritenrolle gerecht wurde. Nun erleben wir im Kybunpark doch noch ein entscheidendes Spiel unserer Rotjacken gegen Georgien. Rot ist übrigens auch eine politische Farbe.