Gegentribüne: Wie die Offensive des FC St.Gallen wieder mehr Schwung aufnehmen könnte

Wenn der FC St.Gallen in vier Spielen nur ein Tor zugestehen muss und dem keine starke Abwehrleistung zugrunde liegen soll, also wie da und dort angedeutet primär Fortuna zu verdanken wäre, dann können wir uns von diesem Sport verabschieden in Erinnerung an die weit zurückliegende Verlautbarung: «Glücksspiele unter freiem Himmel sind verboten.»

Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache, zum Beispiel hier: Der AEK Athen, just jene Mannschaft, gegen die der FC St.Gallen seine bisher beste Halbzeit bezüglich Vorwärtsdrang zeigte, hat am vergangenen Donnerstag auch den Bundesligisten VfL Wolfsburg mit 2:1 besiegt und spielt nun in der Gruppenphase. Paddy Kälin konnte auf SRF zudem St.Gallen und Servette als jene zwei Mannschaften ankündigen, die in den beiden ersten Runden am wenigsten Schüsse aufs eigene Tor zuliessen, St.Gallen drei. Daran dürfte sich am Sonntag nicht viel geändert haben. (th)