Gegentribüne: Weshalb der FC St.Gallen gegen Luzern schon vor dem Anpfiff verloren hatte

Vergangene Woche sahen wir YB-Erfolgstrainer Gerardo Seoane in ungewohnter Rolle. Er musste eine unerwartete Schlappe erklären. Da verhielt er sich nicht anders wie viele andere Kollegen von der Trainerbank. «Wir haben unsere Chancen nicht genutzt», lautete eine seiner Erklärungen für das 0:4 im Cup bei Luzern. Das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der Meister in einer kleinen Krise befindet. Wenn drei, vier Teamstützen fehlen, ist es vorbei mit der Unwiderstehlichkeit. Wird es an der Spitze sogar nochmals spannend? Es wäre das erste Mal seit 2012/13, dass ein Titelrennen mit einem Fotofinish enden würde. Damals wurde Basel mit nur drei Punkten Vorsprung vor den Grasshoppers Meister. Mit der Wachablösung durch YB in der Saison 2018/19 endete zwar die Serie des FCB, aber seither sind einfach die Berner die unangefochtenen Dominatoren.

Nach der Entlassung von Thorsten Fink bei den Grasshoppers sind nur noch vier der zehn Trainer genehm, die im Sommer mit viel Hoffnung in die Saison geschickt worden waren. Die Schweiz nimmt somit mitten in Europa auch fussballerisch eine Sonderstellung ein. Denn selbst solid geführte Fussball-Unternehmen aus der Super League wechseln relativ häufig ihren Chefcoach aus. So haben Basel und die Young Boys in den vergangenen zehn Jahren sieben Trainer auf dieser Position eingestellt, gleich viele wie Thun. Zürich und Luzern folgen mit acht, GC mit neun, Xamax mit 10, Lugano mit 15 und der FC Sion mit 23. Von kontinuierlichem Schaffen kann da nicht mehr die Rede sein. Auch hier ist der FC St.Gallen ein wenig anders. Mit «bloss» sechs verbrauchten Trainern steht er an der Spitze dieser Rangliste. Und wären zwischen September 2015 und Juli 2018 mit Joe Zinnbauer, Giorgio Contini, Boro Kuzmanovic und Peter Zeidler nicht gleich vier Trainer im Sold der St.Galler gestanden, sähe diese Auflistung gar richtiggehend eindrucksvoll aus.

Die Videoassistenten sind in den vergangenen Wochen auf Abwege geraten. Ihr Hauptproblem: Sie nehmen sich zu wichtig und wollen nicht nur den krassen Fehlentscheid, sondern auch die umstrittenen Szenen detektivisch auflösen. Das Resultat: Wir haben immer wieder zwei mögliche umstrittene Entscheide zur Diskussion, wobei jener aus dem Keller – oder woher auch immer – häufig der schlechtere ist, so wie bei Paris St-Germain gegen Manchester United. Die Schiedsrichter wollen nicht die Buhmänner sein und solidarisieren sich. Freiburgs Trainer Christian Streich hat in diesem Zusammenhang kürzlich einen weisen Satz gesagt: «Ein guter Schiedsrichter versucht, die Balance zu halten.» Er meinte damit, dass der Spielleiter bei wichtigen umstrittenen Entscheiden auf das Gesamtgeschehen Rücksicht nehmen und mal jene, mal die andere Mannschaft begünstigen solle. In der Schweiz wird, und das ist nur leicht überspitzt formuliert, immer der FC Basel begünstigt. (th)