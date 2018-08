Gegentribüne: Werden Sie jetzt Fan des FC St.Gallen - es lohnt sich endlich! Die Anhänger des FC St.Gallen erleben momentan eine der aufregendsten Phasen in der langen Klubgeschichte. Der Grund: Der neue Trainer hat nicht nur attraktiven Fussball vorhergesagt, sondern sein Versprechen auch eingelöst. Fredi Kurth

Lautstark und leidenschaftlich: Die Fans des FC St.Gallen. (Bild: Urs Bucher)

Jedes Spiel gibt interessante Beobachtungen her. Eine ist zum Beispiel, wie die gegnerischen Trainer auf die freche Spielweise der St.Galler Mannschaft reagieren. Während Thun beim 2:3 insbesondere in der ersten Halbzeit keine Antwort fand, reagierte Sion - bereits in der 2. Runde! - mit ähnlichem Stil: Es praktizierte vom Anpfiff weg Pressing und Tempoattacken.

Auch der FC Zürich versuchte mit viel Laufarbeit die Räume im Mittelfeld eng zu machen. Trainer Ludovic Magnin wechselte nach der hohen Niederlage in Bern die halbe Mannschaft aus - «um den Konkurrenzkampf zu schüren», wie er sagte. Aber er nominierte auch bewusst agile Stürmer, um die vermeintlich hüftsteife St.Galler Abwehr auszumanövrieren. Zudem verzichtete er bis kurz vor Schluss auf Torjäger Michael Frey. Am Ende war Magnin gar nicht zufrieden mit den Bemühungen seiner Mannschaft. Er war, wenn auch zähneknirschend, nur vom FC St.Gallen angetan. Aber vielleicht wäre seine Taktik aufgegangen, wenn Frey nicht fälschlicherweise aus Offsideposition zurückgepfiffen worden wäre.

Nur Sarpsporg fand ein Mittel

Ja, wie reagieren die Gegner auf diese neuen Espen? «St.Gallen macht dem Cupsieger das Leben schwer» war zweifelsohne ein zutreffender Titel am Montag im «Tagblatt». Cupsieger Zürich war Favorit gewesen. Aber aus dem neuen Selbstverständnis der St.Galler heraus wirkte die Partie auch so, dass im Grunde der FC Zürich dem Gegner die Spielentwicklung erschwerte.

Bis jetzt hat noch kein Widersacher der Espen mit einer ausgesprochen defensiven Einstellung versucht, Zeidlers Absichten mit Kontern und Hauruck-Fussball von hinten heraus zu durchkreuzen - abgesehen vielleicht von Sarpsporg in der zweiten Halbzeit des Rückspiels. Nach dem Cupunterbruch vom nächsten Wochenende wird der FC Luzern am 26. August vielleicht eine diesbezüglich erhellende Spielstudie abgeben.

St. Gallen mit etwas veraltetem System

Im Prinzip ist Peter Zeidlers Spielweise des hohen Stehens etwas aus der Mode geraten. Sich hingegen nach mehr oder weniger engagiertem Offensivpressing möglichst bald an den eigenen Strafraum zurückfallen zu lassen und sich dort zu verbarrikadieren, war an der WM die angesagteste Spielweise. Die Folge: Es gibt es heute nicht mehr so häufig Spielermassierungen im Mittelfeld wie noch vor wenigen Jahren oder in der ersten Halbzeit des Spiels am Sonntag auf dem Letzigrund.

Einen prominenten Kollegen mit ziemlich ähnlicher Spielauffassung hat Zeidler allerdings mit Pep Guardiola, wie am Sonntag Manchester City bei Arsenal London demonstrierte. Nur fehlen dem FC St.Gallen zur perfekten Spielweise des englischen Meisters ein paar Transfermillionen.

Viele Gewinner, wenig Verlierer

Peter Zeidler wartet auch immer mal wieder mit einer Überraschung auf. Nicht Silvan Hefti oder Peter Tschernegg besetzten gegen den FCZ die rechte Aussenverteidiger-Position, sondern Axel Bakayoko. Die Dynamik von Nicolas Lüchinger erreichte er nicht ganz. Aber seine Qualitäten liegen wahrscheinlich ohnehin anderswo.

Ebenso unerwartet im Spiel gegen den FCZ kam der Verzicht auf Stjepan Kukuruzovic, den Matchwinner gegen Thun. Auffällig auch, wie unterschiedlich sich einzelne Spieler im Vergleich zur Ära Contini entwickeln. Dejan Stojanovic pariert nun auch auf der Linie Bälle im Stile von Daniel Lopar. Silvan Hefti hat nach einer Stagnation einen mächtigen Schritt nach vorne getan. Andreas Wittwer, noch im Frühjahr oft fehlerhaft, ist wieder zu einem soliden Wert geworden. Yannis Tafer agierte auch am Sonntag enorm schwungvoll; jetzt müsste es nur noch im Abschluss besser funktionieren.

Und last, but not least ist Cédric Itten mit der definitiven Verpflichtung zu einem echten St.Galler geworden. Ein Bekenntnis, das er schon früh im Mai abgegeben hatte. Gegen Zürich war der beidfüssig schusskräftige Angreifer immer wieder Anspielstation und brandgefährlich. Weniger gefragt hingegen und bereits weg oder auf dem Absprung sind ehemals unbestrittene Teamstützen wie Marco Aratore oder Alain Wiss.

Endlich auch auf dem Spielfeld

Ja, für Unterhaltung ist gesorgt beim FC St.Gallen – seit diesen Sommer nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch auf dem Spielfeld. Es ist somit eine günstige Zeit, Fan des FC St.Gallen zu werden. Oder einst enttäuschten Anhänger bietet sich die Gelegenheit, den Espen wieder einmal eine Chance zu geben. Dafür sprechen ebenso die Resultate wie auch die Auftritte und die Attraktivität des Geschehens. In sechs Wettbewerbsspielen mit drei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen hat St.Gallen fast nie enttäuscht. Auch wenn das 0:0 in Zürich das erste seiner Art war seit dem Oktober 2016 daheim gegen Thun.