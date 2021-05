Kolumne Gegentribüne: Was sich nächste Saison beim FC St.Gallen ändern muss – oder der Fussball ist ein Versuch Ungeachtet der Probleme im Abstiegskampf richtet sich der Fokus des FC St.Gallen nun ganz auf das Cupspiel vom Mittwoch bei Servette Genf. Der Cupfinal winkt! Ein guter Grund für die Mannschaft, alles auszublenden, was die Konzentration auf diesen Match stören könnte.

Kolumnist Fredi Kurth. Bild: Tobias Garcia

Ich bin nicht Trainer und muss mir infolgedessen auch nicht den Kopf zerbrechen, mit welchen taktischen Finessen St. Gallen zum Halbfinal antreten soll. Wie Peter Zeidler spielen lässt, daran ist ohnehin nicht zu zweifeln. Daran hat sich nur ganz selten etwas geändert, seit er beim FC St. Gallen an der Seitenlinie steht. Und warum soll der Überfallfussball, der gegen die Young Boys und die Grasshoppers funktioniert hat, nicht auch gegen die Genfer positive Wirkung zeigen.

Das gute Omen gegen Genfer Vereine

Blicken wir zurück. Bekannt sind die Halbfinals, die St. Gallen schon mehrfach verloren hat. Ich erinnere mich an zwei Niederlagen, eine in Lausanne zu Beginn der 1980-er, oder eine gegen den gleichen Gegner im Kybunpark mit St. Gallen als Favorit und in gleicher Rolle auf dem Espenmoos gegen den FC Wil. Aber derlei wollen wir ja ausblenden. Es gibt nämlich auch die vier Halbfinals, in denen sich St. Gallen durchgesetzt hat. Und es mag ein gutes Omen sein, dass dies zweimal gegen Genfer Vereine gelungen ist. 1969 auf dem Krontal gegen Servette, als auf dem Espenmoos die neue Tribüne gebaut wurde, und 1977 im Wiederholungsspiel gegen Etoile Carouge in der Calvin-Stadt.

Mit dem Einzug ins Cupfinal und selbstredend dem nachfolgenden Cupsieg könnten die St.Galler die missratene Saison retten.

Bild: Sven Thomann/Frechfocus

Die Saison retten

Mit dem Cupfinal und selbstredend dem nachfolgenden Cupsieg könnte St. Gallen die missratene Saison retten und würde jene Energie freischalten, welche die Mannschaft zum Ligaerhalt führen wird. Ich gebe zu: Mein Optimismus ist kühn. Er erinnert an das Pfeifen des Wanderers im dunkeln Wald, und ich kann viele Anhänger verstehen, die mir nicht folgen und sich Sorgen machen.

Gegen Sion den direkten Abstieg abwenden

Man muss nicht einmal genau hinsehen, um die Probleme des FC St. Gallen zu erkennen. Doch es macht jetzt keinen Sinn, nochmals knallhart zu analysieren, was der Mannschaft fehlt. Es ist die Mannschaft, die nun einmal zur Verfügung steht und für die es um nichts Anderes geht, als den Ligaerhalt zu sichern. Zahlen und Statistiken widerspiegeln, was auf dem Spielfeld abläuft und was ohne die lange ersehnte Wende geschehen könnte.

Mit einem Heimsieg am nächsten Sonntag gegen Sion könnte St.Gallen zumindest den direkte Abstieg abwenden. In Aktion St.Gallens Tim Staubli gegen Sion-Verteidiger und Ex-Espe Ivan Martic. Bild: Michel Canonica

Doch auch dann, beim Worst Case, würden wir feststellen, dass es sich eben nur um Fussball handelt und ein Abstieg noch kein Weltuntergang wäre. Mit einem Heimsieg im vielleicht wichtigeren Match am nächsten Sonntag gegen Sion könnte zumindest der direkte Abstieg abgewendet werden. Und wenn es dann doch eintreffen sollte: Die vergangene, einmalige Saison ist dieser Preis wert, sollte danach der direkte Wiederaufstieg gelingen, wie in allen vier Relegationen seit 1970.

Das vorhergesehene Extrem

Wir wollen uns jetzt aber überlegen, was im Falle eines Ligaerhalts geschehen müsste, um eine weitere Saison wie die jetzige zu vermeiden. Der FC St. Gallen praktiziert mit dem vor gut drei Jahren lancierten Neubeginn ein Modell, das grosse Ausschläge hervorrufen kann. Die Extreme erlebten wir vergangene und jetzt diese Saison. Champagner-Fussball damals, Hagenbuten-Tee diesmal. Die Klub- und Teamführung hatte solchen Pendelschwung bei Aufnahme ihrer Tätigkeit für möglich erklärt. Es ist nur logisch, dass bei den häufigen Veränderungen beim Spielerpersonal derlei auftreten kann. Der FC St. Gallen würde eine zahlenmässig grössere Liga benötigen, um ihr Betriebsmodell mit weniger Stress umsetzen zu können.

Die Saison als Lehrstunde auffassen

Was die Mannschaft in der neuen Saison benötigt, sind filigrane, treffsichere Stürmer, denn die aktuelle Krise, ist eine Krise der Offensive. Ein Stürmer, der regelmässig trifft wie Kwadwo Duah, ist zu wenig.

St.Gallens Stürmer Kwadwo Duah. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Nur mit Angreifern wie in der «Vize-Saison» kann St. Gallen mit seinem Pressingfussball den gegnerischen Beton aufweichen. «Das Leben ist ein Versuch» hat einmal ein Kollege von mir in seinen Memoiren geschrieben. Auch der Fussball, wie ihn St. Gallen spielt, ist ein Versuch, das Scheitern ein möglicher Lehrblätz und keine Schande.

«Diese dummen St. Galler»

Dazu gehört ebenso, dass der FC St. Gallen in seiner Spielweise variabler werden muss. Denn die Gegner haben sich längst eingestellt. Am Samstag hat sogar der FC Basel auf Catenaccio umgeschaltet. Nicht aus einer Position der Schwäche heraus, sondern aus einer Position des Wissens. Was die Trainer an den Teamsitzungen nicht sagen, aber denken und in anderen Worten den Spielern vermitteln, lässt sich wie folgt umschreiben:

«Schaut nur diese dummen St. Galler, wie die anrennen. Seid hinten konzentriert, lasst das über euch ergehen. Der Rest ergibt sich fast von alleine.»

Die Vorbilder

Variable Spielweise ist für viele Mannschaften schon vor Corona zum Gebot des modernen Fussballs geworden. Hervorragend praktiziert durch den FC Liverpool. Aber auch andere Teams, selbst Leipzig oder Atalanta Bergamo, stürmen nicht von Sekunde eins pausenlos nach vorne, sondern reagieren situationsbewusst, lassen den Ball auch mal zirkulieren und versuchen den Gegner herauszulocken. Das Problem ist: Wer pausenlos auf das gegnerische Tor drängt wie nun St. Gallen gegen Basel, übt zwar grossen Druck aus, macht sich aber auch selber die Räume eng. Statt Chancen gibt es nur Gewurstel. Wer nicht wie Liverpool, Bayern München, Eintracht Frankfurt oder auf tieferem Niveau die Young Boys auftrumpfen kann, frönt ohnehin eher dem Konterfussball.

Doch jetzt geht es nach Genf. Dort hat Sion unlängst fünf Tore erzielt, nur wenige Tage, nachdem ihr Präsident Christian Constantin seine Mannschaft für tot erklärt hat. Wir wünschen auch dem FC St. Gallen rasche Auferstehung.