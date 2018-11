Kolumne Gegentribüne: Mehr Qualität beim FC St.Gallen – und erst noch gratis Es war eine schöne englische Woche für den FC St.Gallen. In der Meisterschaft wäre sie sieben Punkte wert gewesen. Das Ausscheiden aus dem Cup schmerzt indessen sportlich und finanziell, ist aber für die Ostschweizer Business as usual. Fredi Kurth

Fredi Kurth, Kolumnist der Gegentribüne. (Bild: Ralph Ribi)

Das Walliser Fondue am Sonntagabend schmeckte vorzüglich, nachdem ich am Donnerstagabend auf das Raclette verzichtet hatte. Dann hätte nämlich nicht nur die Niederlage im Cup auf den Magen geschlagen. Am Sonntagnachmittag allerdings hatte ich mich beim Kaffee und Kuchen beinahe verschluckt, als die Aufstellung des FC St.Gallen publik wurde. Sechs neue Leute in der Anfangsformation – das ist rekordverdächtig. Dabei hatte die Mannschaft drei Tage zuvor gar nicht so schlecht gespielt. Doch Zeidlers Plan funktionierte. Zuerst schickte er Frische in den Kampf, bei drei neuen Spielern auf Seiten des FC Sion, in der zweiten Halbzeit mit Kutesa, Ashimeru und Barnetta Qualität. Dass die St.Galler mit einem billigen Eigentor gewannen, wirkte wie ein Hohn. Bei normaler Auswertung von fünf hochkarätigen Chancen ab Mitte zweiter Halbzeit hätte das Endergebnis drei oder vier zu null lauten müssen.

So erfüllt Barnetta die Erwartungen

Fast alle verfügbaren Kaderspieler haben innerhalb von acht Tagen längere Einsatzzeit bekommen. Und davon wiederum fast alle haben sich empfohlen. Slimen Kchouk zum Beispiel auf der linken Abwehrseite, im Cup überzeugend sowohl in der Defensive als auch Spielauslösung, Kekuta Manneh als klassischer Flügel an der Aussenlinie entlang, und Alessandro Kräuchi als Talent aus dem eigenen Nachwuchs. Nicht zuletzt brachten die Routiniers Tranquillo Barnetta und Alain Wiss mehr Stabilität in die Mannschaft. Barnetta ist, jetzt da er von Verletzungen verschont bleibt, auf bestem Weg die ihm zugedachte Rolle als Teamleader und Moderator einzunehmen, was in der Kabine wahrscheinlich schon immer der Fall war. Nicolas Lüchinger dürfte den Kampf um Startplätze ebenfalls wieder verschärfen. Noch unbeantwortet ist die Frage, wozu Musah Nuhu und das zuvor lange verletzte Jungtalent Miro Muheim fähig sind.

St.Gallens Palette ist also breiter geworden, ohne dass die Klubleitung dafür einen Rappen ausgeben musste. Spannend zu verfolgen, was das in den kommenden Wochen zu bedeuten hat, wenn der Gegner nicht zweimal Sion heisst. Doch der Sieg gegen den FC Zürich, der in zwölf Spielen inklusive Europa League nur einmal, also gegen St.Gallen, verloren hat, erscheint von zunehmend kostbarerem Wert.

Was für Buess spricht

Im Moment ungenügend ist die Chancenauswertung, was auch ausschlaggebend für das Ausscheiden im Cup war. Fast ausschliesslich hatte dabei Roman Buess Kopf oder Fuss im Spiel, nachdem er am Anfang noch zwei Chancen vorbereitet hatte. Dass er an diese Gelegenheiten immer wieder herankam, spricht aber für ihn. Buess wäre ein idealer Partner für den verletzten Torjäger Cedric Itten, während Nassim Ben Khalifa seiner Form auf eigenartige Art hinterher läuft.

Keine Tradition im Cup

Viele Anhänger scheinen sich mit der Cupmisere abgefunden zu haben. Der Finalalptraum von 1998 scheint den Klub bis zum heutigen Tag zu verfolgen. Halbfinalchancen gegen Wil und Lausanne wurden daheim kläglich vergeben. Erst einmal hat St.Gallen in all den Jahren den Cup gewonnen. Fast 50 Jahre sind es her. Aber Zeidler glaubt daran, in der nächsten oder übernächsten Saison mit den Espen nach Bern zu fahren. Und die Fans glauben an ihn, weil er mit seinen Massnahmen, mögen sie noch so verrückt erscheinen, fast immer richtig liegt.