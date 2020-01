Gegentribüne: In St.Gallens Sturm weht ein rauer Wind

Etwas enttäuschend war zum Saisonstart der Zuschaueraufmarsch. Da war von der elektrisierenden Kulisse in der ausverkauften Partie vor der Meisterschaftspause nicht mehr viel übrig geblieben. Grosse Lücken taten sich auf. Am Wochenende, da in Kitzbühel Daniel Yule den Hahnenkamm-Slalom gewann, befanden sich viele noch im Winterschlaf oder selbst auf der Piste. Es war nicht einmal extrem kalt, und die 11'133 Schaulustigen bedeuteten lediglich eine Zunahme um 600 im Vergleich zur ersten Partie gegen Lugano in der 5. Runde, als sich St.Gallen noch auf Formsuche befand. Viele trauen dem Braten, der ihnen Spiel für Spiel in der Arena serviert wird, offensichtlich noch nicht.

Damit wiederholt sich ein Phänomen aus der Meistersaison 2000. Auch damals dauerte eine ganze Weile, bis sich die St.Galler an ihrer Mannschaft erwärmen konnten. Das wesentlich kleinere Espenmoos war in der ersten Saisonhälfte nur einmal bis auf den letzten Platz gefüllt, im Heimspiel gegen Basel mit 11'600 Fans. Die Zahlen bewegten sich lange unter der Marke von 10'000. Erst in der Finalrunde wurde sie regelmässig übertroffen und dann in den folgenden Spielzeiten, als St.Gallen nochmals den Meisterkübel ins Visier nahm und in Europa für Furore sorgte. Damals war St.Gallen sogar mit der ersten Runde im Spitzenfeld der Nationalliga A zu finden und zwar 32mal auf Platz eins und nur viermal, nach den Runden 1, 5, 6 und 13 auf Platz zwei. Den hat St.Gallen nun gerade erklommen und will ihn nicht mehr so rasch abgeben...

Der Modus der Super League ist wieder einmal ein Thema, wobei es ziemlich wechselhaft zu- und hergeht. Da ist von komplettem Verzicht die Rede und nur Stunden später von einer Formel nach schottischem Muster, mit 33 Runden Qualifikation und einem Sahnehäubchen als Finalrunde mit fünf weiteren Spielen. Das kommt etwas schräg daher, doch ich bin mit Matthias Hüppi einer Meinung: Es sollten nicht weniger Spiele sein als bisher – das wäre bei der aktuell österreichischen Formel der Fall (nur 32 als jetzt 36 Runden) – und den idealen Modul gibt es nicht.

Wichtig ist, dass man genug Raum und minimale Existenzgarantie für alle jene Vereine schafft, die in den vergangenen Jahren von Verbandsseite, zum Teil zurecht, gezwungen wurden, immensen Aufwand für Sicherheit und Professionalität zu leisten. Nächsten Sommer drängt auch noch Lausanne mit einem neuen Stadion auf den Markt, natürlich mit dem Anspruch, erstklassig zu sein. Aus sportlicher Warte wäre es sogar angebracht, die Liga auf 14 Vereine zu erhöhen.

Und wenn man sich schon umschaut in anderen Ländern, böte hier Israel eine taugliche Alternative: 14 Vereine, 26 Qualifikationsrunden und eine Finalrunde mit den ersten sechs beziehungsweise letzten acht. Das ergibt auch wieder 36 Spiele für die ersten sechs. Der Nachteil: Die letzten acht bestreiten nur eine einfache Runde (total 33 Spiele). Mit einer Aufteilung von 7 zu 7 und zwölf Runden in der finalen Phase käme man auf je 38 Spiele total wie bei der schottischen Formel. Der kleine Nachteil hier: Es müsste stets eine Mannschaft in der Endphase pausieren. Aber das liesse sich mit der Spielplangestaltung entschärfen. Allerdings: Bei 14 Teams würden einige Klubfunktionäre befürchten, dass der Finanzkuchen unter zu vielen Beteiligten aufgeschnitten werden müsste. Die Hoffnung auf einen sehr lukrativen neuen TV-Vertrag scheint mir aber ohnehin etwas übertrieben zu sein. (th)