Kolumne Gegentribüne: Ist der FC St.Gallen weiter auf Kurs? Der Bauch sagt nein, der Kopf sagt ja Die Frage, welche die Anhänger des FC St.Gallen in der Winterpause am meisten beschäftigte, war: Kann die im Herbst so erfolgreiche Mannschaft ihre Form in die Frühjahrssaison mitnehmen? Nüchtern betrachtet, müsste es möglich sein. Wenn da nicht die Erfahrungen früherer Jahre wären, Jahre des ständigen Absackens, und der Abgang von Torhüter Dejan Stojanovic auf einer sensiblen Position.

Meisterschaftsstart am Wochenende, an dem die Skirennfahrer am Hahnenkamm Kopf und Kragen riskieren. Das hat es im Schweizer Fussball noch nie gegeben. Doch Klimawandel und Rasenheizungen ermöglichen den erstmaligen Wiederbeginn im Januar. Am Sonntag gastiert der FC Lugano im Kybunpark, wobei es für die Tessiner dank der Einsätze in der Europa League nur bedingt um ein Auswärtsspiel handelt. Allzu lange müssen also die Anhänger nicht auf die Beantwortung spannender Fragen warten.

Horchen wir erst einmal auf das Bauchgefühl. Es hat sich allein schon an der Unruhe genährt, die durch den Abgang des soliden Torhüters entstanden ist. Es ist jene Position, die generell zu einer zentralen Funktion im Teamgefüge einer Mannschaft geworden ist, und besonders im System Zeidler. Der Keeper muss generell in einem Match nur noch relativ wenige Schüsse abwehren. Meistens sind es vier bis acht Paraden pro Match. Sein Kerngeschäft hat sich indessen ausgeweitet auf die früher von einem Feldspieler ausgeübte Liberoposition. Er muss also auch das «Handwerk» mit dem Fuss beherrschen und in Sekundenbruchteile entscheiden, ob er sein Gehäuse verlassen soll.

Wie rasch wächst das Verständnis im Abwehrblock?

Die Abstimmung mit seinen Vorderleuten hat bei Stojanovic, der auch bei hohen Bällen enorme Sicherheit ausstrahlte, im Herbst bestens funktioniert – ein wesentlicher Grund für die stark verbesserte Abwehrleistung insgesamt. Neuerwerbung Lawrence Ali Zigi und allenfalls ein wiedergenesener Jonathan Klinsmann verdienen Vertrauen. Trainer Peter Zeidler kennt die beiden ja aus eigener Erfahrung. Aber fast blindes Verständnis im Zusammenwirken gedeiht in der Regel nicht von einem Tag auf den andern.

Bleibt die jugendliche Unbeschwertheit?

Eine Gefahr liegt auch auf der mentalen Ebene. Es könnten weitere Spieler im Verlauf des Frühjahrs von Abgangsgelüsten befallen werden und sich deren Gedanken und Konzentration schon vor Ende Meisterschaft ins Richtung Ausland verflüchtigen. In der vergangenen Saison war allerdings einzig bei Vincent Sierro ein starker Leistungsabfall festzustellen, wobei beim Walliser die zusätzliche Belastung mit dem Bachelor-Abschluss in Wirtschaft eine Rolle gespielt haben könnte. Fraglich ist schliesslich, ob die junge Mannschaft ihre Unbeschwertheit («Wir können und wollen auch bei Meister YB gewinnen») behalten kann oder ob sie doch bei einer kleinen Misserfolgsserie an sich zu zweifeln beginnt.

Vergangene Saison: Kein Abfall im Frühjahr

St.Gallen hat indessen schon vergangene Saison bewiesen, wenn auch auf tieferem Niveau und bei ständigem Auf und Ab, dass es im Frühjahr die Leistung punktemässig wieder abrufen kann. Die nun gezeigte Konstanz hängt weniger mit der Form einzelner Spieler zusammen als mit der Teamleistung und der taktischen Einstellung, dem Drang nach vorne, mit Zeidlers Fussball eben. Womit wir bei der Kopfarbeit angelangt sind: Die Statistiken lassen darauf schliessen, dass St.Gallen trotz gelegentlich hohen Wellenschlags den Kurs beibehalten kann.

St.Gallen schiesst fast immer mehr aufs Tor

Dass die Zahlen positiv sind, ist für eine erfolgreiche Mannschaft normal. Eine Zusammenstellung hat mich dennoch erstaunt, nämlich jene mit den Schussversuchen und den Schüssen, die dann tatsächlich auf oder ins Tor gelangt sind. Da verzeichnete St.Gallen tatsächlich nur in einem Spiel weniger gelungene Schüsse aufs Tor als der Gegner und zwar in Genf gegen Servette (5 für Servette, 4 für St.Gallen). St.Gallen siegte trotzdem 2:1. Es war auch der einzige Match neben der Partie in der 3. Runde beim 1:1 in Xamax, da der Gegner mehr Abschlussversuche verzeichnete als St.Gallen (14:12 für Servette, 13:12 für Xamax). Verblüffend auch die Zahlen in den beiden Begegnungen mit Meister Young Boys. Im Kybunpark wurden die Versuche der beiden Mannschaften (15 von St.Gallen, 9 von YB) nur je dreimal als Torschüsse registriert. Daraus entstanden die fünf Tore zum 2:3-Erfolg der Berner. Beim prickelnden Spitzenkampf im Wankdorf (4:3 für YB) lautete die Torschussbilanz 7:7. Noch krasser war die Bilanz der Abschlussversuche, in denen diese Torschüsse enthalten sind. St.Gallen probierte es 18mal, YB 13mal.

Anzufügen bleibt, dass die Zahl der Versuche nichts darüber aussagt über die Qualität der Chancen. Viele Mannschaften streuen gerne noch einen zusätzlichen Pass ein, als dass sie aus ungünstiger Lage schiessen. Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Zahlen der Partie St.Gallen gegen Zürich beim 1:3. Da gab es 5:4 gelungene Torschüsse. Die Zahl der Abschlussversuche betrug jedoch 26:7. In keinem andern Match schoss oder köpfelte St.Gallen den Ball häufiger in Richtung gegnerisches Tor (zweithöchster Wert 23 beim 3:0 gegen Sion).

Zeidler hätte gerne auf Platz eins überwintert

Da versteht es sich, dass Trainer Peter Zeidler diese Niederlage noch nach Weihnachten beschäftigte. Da half nichts, dass die Young Boys und Basel in der letzten Runde ebenfalls Punkte abgaben. Es hätte Zeidler somit keineswegs gestört, hätte sein Team einige Wochen als Leader «überwintert». Da kommt seine deutsche Mentalität zum Vorschein, während wir brötigen St.Galler eher die Gefahr von «zu hohen Erwartungen» wittern und doch lieber aus der zweiten Reihe angreifen. Wobei auch Platz drei Ende Saison, wiederum nüchtern betrachtet, ein Erfolg wäre: Kurs gehalten, Ziel erreicht.

Der Kopf wird siegen

Welche Einstellung auch immer die Mannschaft zu beflügeln vermag, ich denke, sie kann selbstbewusst auftreten. Auch das häufige Argument, die Gegner wüssten nun, wie St.Gallen spielt, und könnten sich nun besser einstellen, verfängt kaum. Immerhin wussten sie es ja schon seit vergangenem Jahr, konnten aber St.Gallens Angriffsschwung selten bändigen. Mein persönlicher Trend: Der Kopf behält Recht, das Bauchgefühl weicht angenehmem Wohlbefinden.