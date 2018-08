Gegentribüne: FC St.Gallen mit ein paar Funken Hoffnung und altem Ärgernis bei stehenden Bällen

Mit einem Gutschein für ein Gratisgetränk hat die Cateringfirma am Sonntag den Missmut über die falsche Planung am Donnerstag etwas abgedämpft und den Angestellten wohl manchen bösen Spruch erspart. Ziemlich genau vor zehn Jahren, als der FC St.Gallen gegen Bayer Leverkusen mit Barnetta das erste Spiel in der neuen Arena austrug, herrschte noch grösseres Chaos, das damals primär das Ticketing betraf. Man hatte mit maximal 3000 Zuschauern gerechnet, doch es erschienen über 6000, wie gegen Sarpsborg.

Am vergangenen Wochenende hatten auch die Österreicher genug von der Sommerpause und starteten in die neue 12er-Liga, mit Final- und Abstiegsrunde in den Monaten April und Mai. Für den Fussball jenseits des Rheins interessieren sich hierzulande zwar nur wenige Menschen. Ich schätze aber die Möglichkeit, ab und zu Spiele einer andern nationalen Liga an Ort und Stelle verfolgen zu können.

Meine Reise zu den Spielen des SCR Altach dauert ungefähr gleich lang wie zu den Partien im Kybunpark: eine halbe Stunde. So wie in der Schweiz vor allem in der Romandie und im Tessin haben auch in Österreich manche Traditionsvereine unter der kleinen Zehnerliga gelitten. Innsbruck und Linz waren jahrelang vom Spitzenfussball abgeschnitten. Der Grazer AK ging Konkurs und spielt als neugegründeter GAC zurzeit drittklassig. Und in Klagenfurt steht das Wörthersee-Stadion mit einem Fassungsvermögen von 32'000 Zuschauern bei Spielen der zweitklassigen Austria ziemlich leer da. Einen neuen Modus wünschten sich viele auch für die Super- und Challenge League, doch der Berg einer langen Evaluation gebar nur eine Maus. Die wieder eingeführte Barrage dürfte zu mehr Hektik führen (spannend war die Abstiegsentscheidung in vergangenen Jahren fast immer), welche wahrscheinlich nicht zuletzt die Trainer und einige Finanzchefs der Vereine zu spüren bekommen werden.

Die Affäre Mesut Özil hat sich zur Staatsaffäre und Grundsatzdebatte über die Behandlung von Migranten ausgeweitet. Im „Kicker“ vom 11. Juli entdeckte ich in einem Kommentar eine kaum beachtete Feststellung: „Auch in den Jahren 2011, 2012 und 2016 entstanden Fotos mit Özil und Erdogan. Und in jedem dieser Jahre wurde Özil von den deutschen Fans zum Nationalspieler des Jahres gewählt. Überhaupt wurde keiner öfter gewählt. Er gewann auch noch 2013 und 2015. Das rechtfertigt kein Foto und kein Schweigen. Aber es lässt erahnen, wie schwer es ihm fällt, die unterschiedlichen Reaktionen richtig einzuordnen.“ Es ist offensichtlich, bei wem die Ursache für den Fall Özil liegt. Hätte ein deutscher Internationaler mit französischer Abstammung für Macron posiert, wäre die Empörung wenn überhaupt minim gewesen. (th)