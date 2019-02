Gegen den FC Thun fiel die Roulette-Kugel auf die gegnerische rote Farbe. Es war aus St.Galler Sicht eines dieser Spiele, bei dem einen von Anfang an ein ungutes Gefühl beschleicht: Heute nicht – und wie immer, wenn die Espen nach den Sternen greifen könnten. Thuns Trainer Marc Schneider sagte aber auch den wichtigen Satz: «Dass wir früher oder später Räume vorfinden würden, wussten wir.» Es geht um die Worte «wussten» und «Räume». Die Gegner wissen heute, wie sie gegen St.Gallen spielen müssen, und die Gegner finden die Räume. Aber nicht alle nützen sie so gut wie Thun. Wir blicken neidvoll zum kleinen Super-League-Verein, der in dieser Saison den Fussball spielt, auf den die St.Galler Anhänger seit Herbst 2013 warten. Die Zahlen sind eindeutig: Thun 35 Punkte, 43:30 Tore. St.Gallen 27 Punkte, 32:39 Tore. St.Gallens Hightech-Fussball ist immer noch sehr störanfällig und stürzt ab, wenn es nicht rund läuft. Was sich die St.Galler auch merken müssen: In der Super League wird jeder noch so heftige Körpereinsatz mittlerweile toleriert, auch wenn einem Spieler wie Dereck Kutesa in der ersten Halbzeit und vor den Augen des Linienrichters eine klare Torchance genommen wird. Es war ein Bodycheck wie im Eishockey. Die Lehre aus St.Galler Sicht: Die Spieler, mehrheitlich von feingliedriger Statur, sollten häufiger den Oberkörper einsetzen.

Die halbe Liga hat inzwischen wieder den Trainer gewechselt. Darunter sind ausgewiesene Fachleute. Im Prinzip fällt die hohe Quote auf jene zurück, welche die Coaches anstellen. Dort fehlt es vor allem an Sachkenntnis. René Weiler ist beim FC Luzern mit drei Niederlagen in die Rückrunde gestartet. Viel Pech war dabei. Doch angeblich waren sich die Parteien nicht einig über die Qualität des Kaders. Das will heissen: René Weiler befand sie nicht gut genug, derweil das Unternehmen sparen muss. Von Rang sechs an abwärts hat einzig GC noch nicht gehandelt. Man schaut gespannt nach Zürich.

84 Prozent beträgt der Zuschauerschwund, den die Champions League beim deutschen Fernsehpublikum verzeichnet. Weil diese Liga seit dieser Saison ausschliesslich im Bezahlfernsehen ausgestrahlt wird, sind offensichtlich auch enthusiastische Fussballfreunde nicht mehr bereit, noch mehr Geld auszugeben. Bayerns Präsident Karl-Heinz Rummenigge fordert bereits eine Rückkehr ins Free-TV zum nächstmöglichen Termin in rund zwei Jahren. Der Grund: Auch die Sponsoren sind nicht erfreut ob mangelnder Aufmerksamkeit. Just die Spiele der vergangenen Woche, Tottenham gegen Dortmund (das einzige Livespiel auf SRF) und vor allem Manchester United gegen Paris St-Germai haben gezeigt, dass man sich nicht nur das Geld, sondern auch die Zeit vor dem Fernseher sparen könnte. Die Super League mit einem europäischen Spitzenwert von 3,43 Toren pro Spiel ist ebenso unterhaltsam. (th)