Kolumne Gegentribüne: Ein ziemlich verwandelter

FC St.Gallen lässt hoffen So weit sind wir inzwischen: Der FC St.Gallen führt nach zwei Runden als einziges Team ohne Verlustpunkt und ohne Gegentreffer die Tabelle an – und löst dennoch keine Begeisterung aus. Das zeigt, welche Ansprüche inzwischen erhoben werden. Hier die Gründe, weshalb sie berechtigt sind.

Fredi Kurth. Bild: Urs Jaudas

Ja, es ist ein anderer FC St.Gallen, den wir in den ersten drei Partien inklusive Europacup gesehen haben. Die Zahlen sprechen für sich: 1:0, 0:1, 1:0 lauten die Resultate. Dabei versuchen Peter Zeidlers Schützlinge nicht etwa anders zu spielen als in der vergangenen Saison.

Die Antwort auf diesen Widerspruch erhalten wir durch die Erkenntnis, dass der Fussball im Prinzip bloss aus zwei Spielsituationen besteht: in einer mit Ball und in einer ohne Ball. Genau so, wie es einst schon Ilijas Pasic, selbst ernannter und geschätzter Fussballprofessor, den Spielern von Brühl, Gossau und Luzern zu erklären versuchte.

Stärker präsent, wenn der Gegner kommt

Die ersten Beobachtungen in der neuen Saison erlauben festzustellen: St.Gallen hat sich verbessert im Spiel ohne Ball. Dann nämlich, wenn die Mannschaft in ihrem Offensivdrang jäh gebremst wird und Rückeroberung verlangt ist. Gewiss: Sion, AEK Athen und Vaduz hatten ein, zwei Grosschancen, mehr nicht. Abgesehen von diesen wirkten sich die Risiken, die Peter Zeidlers Team mit seinem Spielstil eingeht, allerdings kaum noch aus – in wesentlich geringerem Ausmass als noch in der Schlussphase der Saison 2019/20 wie zum Beispiel daheim gegen den FC Zürich oder den FC Basel.

Leonidas Stergiou und Betim Fazliji waren bisher aufmerksam und zweikampfstark, wenn der Gegner konterte. Auch Alessandro Kräuchi hat sich als Hefti-Ersatz im eingespielten Abwehrblock mit den ebenfalls formidabel gestarteten Miro Muheim und Torhüter Lawrence Ati Zigi gut eingefügt. Zu relativieren ist der Einwand, dass Sion und Vaduz vielleicht nicht zur Crème der Liga gehören. Athen nämlich hatte internationales Format, und Vaduz erzielte in der Challenge League nicht weniger als 78 Tore, ist vor allem wegen des Umschaltspiels gefürchtet und hatte vor dem Spiel gegen St.Gallen in Basel zweimal getroffen.

Mario Frick, Trainer des FC Vaduz mit Vergangenheit beim FC St.Gallen. Bild: Keystone

Anders verhält es sich beim Spiel mit Ball. Das stockt beim FC St.Gallen noch, wie wir alle gesehen und erwartet haben. Die Nachfolger von Ermedin Demirovic und Cedric Itten haben ihre Anlagen in wenigen Szenen allerdings zu erkennen gegeben. Florian Kamberi scheint eher der Typ Itten zu sein, robust und mit Gefühl für die Abschlussposition, Kwadwo Duah eher der Typ Demirovic, schnell und technisch bewandert. Elie Youan hatte gegen Vaduz schon erstaunlich viele Ballkontakte, ehe er zu Pause ausgewechselt wurde. Die Stürmer suchen aber noch die Knipser-Zange.

St.Gallen lässt Ball zirkulieren

Eine weitere, bisher kaum gesehene Qualität kam in Vaduz nach der Pause zum Tragen: St.Gallen kann auch Ballbesitz. Ob es Absicht war, nach nur zwei Tagen Spielpause die Kugel eher gemächlich von Mann zu Mann zu schieben, statt rasant stets dem Strafraum zuzustreben? Jedenfalls: Es funktionierte, und es erstaunte ein wenig, wie der Aufsteiger Mühe hatte, in die Zweikämpfe zu kommen.

Zwei Spiele, zwei Siege: Der FC St.Gallen ist zumindest resultatmässig gut in die Meisterschaft gestartet. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller (Vaduz, 27. September 2020)

Beim Kreieren von grossen Chancen taten sich die St.Galler noch schwer, und die Konter versandeten. Aber das widerfährt auch prominenten Teams, wenn der Gegner tief und kompakt steht. Davon konnten an diesem Wochenende die Dortmunder und sogar die Bayern ein Liedchen singen.

Keine Rosen aus Athen

Apropos: AEK brachte am Donnerstag – anders, als es einst Nana Mouskouri in ihrem Hit «Weisse Rosen aus Athen» besungen hatte – keine Blumen mit. Einige der Gastakteure erinnerten eher an Baumfäller denn an Rosenkavaliere. Ihre vom Schiedsrichter zu spät geahndete Foultaktik trug dazu bei, dass der FC St.Gallen und dessen (nicht mehr so) neue Führung in den Cup-Konkurrenzen weiterhin vom Glück verlassen sind.

Beim Match gegen AEK Athen trafen die St.Galler – im Bild Jordi Quintillà – auf einen hart spielenden Gegner. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller (St.Gallen, 24. September 2020)

Das Ausscheiden erfolgte national wie international, so auch vor zwei Jahren gegen Sarpsborg, sehr früh. Die eigentlichen Gründe waren stets dieselben: Die Mannschaft war in der Saison noch nicht ganz bereit (vor einem Jahr übrigens auch nicht gegen Winterthur im Cup). Gerne hätten die St.Galler, allen voran Trainer Peter Zeidler, den Vergleich mit dem Bundesligisten VfL Wolfsburg in der nächsten Ausscheidungsrunde aufgenommen.

Ein längeres Engagement in der Europa League wäre für den FC St.Gallen aber wahrscheinlich zum falschen Zeitpunkt gekommen. Die Spiele hätten sich enorm kumuliert. Der Kader ist zwar gross, und es gibt Unterbrüche durch Nationalmannschafts-Einsätze, aber einige St.Galler sind in Junioren-Auswahlen engagiert. Und vor allem: Die temporeiche Spielweise ist nicht nur kräfteraubend. Sie erfordert auch eine gut geölte Maschinerie, in welcher die Rädchen reibungslos ineinandergreifen, sprich: eine Stammformation. Was geschieht, wenn diese nicht mehr gewährleistet ist, erlebten wir nach der Corona-Pause.

10'000 Zuschauer – keine Selbstverständlichkeit

Der von St.Gallen aus nächstgelegene Erstligist ist übrigens nicht der FC Vaduz, sondern der SCR Altach, gleich jenseits der Grenze bei Kriessern. Das erwähne ich, weil dort der österreichische Bundesligist vergangenen Samstag nur 500 statt 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer zulassen durfte. Die Nachricht bezüglich dieser Reduktion war am Freitag erfolgt.

Aufgefallen In der Schweiz greift der Video-Assistent selten ein. Wenn er es dennoch tut, dann hat er guten Grund: Dann jubeln die Fans der quasi vom Schiedsrichter benachteiligten Mannschaft bereits vor der Video-Konsultation des Refs. Wenn sich der Assistent aber nicht einmal meldet, wie in der ersten Halbzeit in Vaduz, als Görtler für alle ersichtlich gefoult wurde, dann kann man ganz auf diese Institution verzichten. Die Situation war klar. Der danach schuldbewusst dastehende Vaduzer Verteidiger Denis Samani attackierte zuerst und traf zunächst das Bein von Görtler. Keinesfalls hatte Görtler zuerst den Kontakt gesucht. Es sind solche Szenen, die einem vor Augen führen, weshalb auf hohem internationalem Parkett nie Schweizer Schiedsrichter zu sehen sind. (th)

Es ist ein Privileg, wenn FCSG-Präsident Matthias Hüppi am nächsten Sonntag gegen Servette vielleicht 10'000 Fussballfreunde begrüssen darf und somit für die enormen Anstrengungen, auch jene seiner Mitarbeiter, belohnt wird. Platz werden alle Abonnenten haben, von denen nur 300 am Ende der vergangenen Saison auf Rückzahlung gepocht haben. Einige scheinen von der Maskenpflicht abgeschreckt zu werden. Im Gesicht verhüllt zu sein, ist aber Gewohnheitssache. Viele halten das bei der Arbeit einen Tag lang aus.

Hoffentlich Vergangenheit: Ein Spiel des FC St.Gallen im menschenleeren Kybunpark. Bild: Freshfocus/Andy Müller (St.Gallen, 24. September 2020)

YB-Fanszene vorbildlich

Die Schweizer Fanszenen empfehlen, den Spielen fernzubleiben. Personalisierte Tickets, nur Sitz- statt Stehplätze, keine Auswärtsreisen – wer damit gross geworden ist, dem wird etwas fehlen. Für solche Gemütslagen kann man bis zu einem gewissen Grad Verständnis haben. Hier bleibt ebenfalls abzuwarten, wie viele schliesslich dem FC St.Gallen die Gefolgschaft verweigern werden. Der Espenblock ist eine heterogene Gemeinschaft.

Mit der Aufforderung zum Verzicht setzen sich die Fanvereinigungen natürlich dem Verdacht aus, dass es ihnen primär nicht um den Fussball, sondern um den Klamauk geht. Vorbildlich diesbezüglich die Fanszene der Berner Young Boys: Sie verzichtet zwar auf Aktivitäten, überlässt es aber jedem der YB-Familie, dennoch zu erscheinen. Die Freiwilligen, die im Kybunpark Sitzplätze eingebaut haben, sind ebenfalls schon mit gutem Beispiel vorangegangen.