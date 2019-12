Gegentribüne: Der FC St.Gallen, seine leisen Nachbarn und ein wohl ausverkaufter Kybunpark gegen den FC Zürich

Exkursionen nach Altach und Rapperswil-Jona konnte sich der Mann von der Gegentribüne guten Gewissens leisten. Denn der FC St. Gallen liefert in diesen Wochen wenig neue Erkenntnis. Will heissen: No news is good news. Der 4:1-Erfolg in Thun war nicht nur vom Resultat her die Blaupause der Begegnung in Luzern.

Denn auch die Berner Oberländer versuchten mit viel Energie das Kombinationsspiel der St. Galler zu unterbinden. Das gelang ihnen wie den Innerschweizern eine Halbzeit lang hervorragend. Der Unterschied: Luzern foulte mehr als Thun, der Tabellenletzte drückte mehr aufs Tempo. Die TV-Nahaufnahmen zeigten St. Gallens Gegner immer wieder schwer atmend, wie 100-Meter-Sprinter nach dem Zieleinlauf.

Auch im Fussball gilt: Die Pacemaker gelangen irgendwann an den Anschlag, Thun wie Luzern schon bald nach der Pause. Wichtig für St. Gallen in den kritischen Phasen waren zwei Dinge: Die enorme Wachsamkeit und Agilität der St. Galler Verteidiger in den Zweikämpfen sowie die Qualität von Torhüter Dejan Stojanovic im Herauslaufen. Da hatten die Experten vom Teleclub, inklusive Torhüter-Experte Pascal Zuberbühler, schon recht: Sein Wert für die Mannschaft und die Spielweise der St. Galler werde unterschätzt.

Schiedsrichter Stephan Klossner hat nach neun Jahren Super-League-Einsätzen, den ersten im Spiel der Grasshoppers gegen St.Gallen, in Thun seine Laufbahn beendet. Der Lehrer aus Willisau war Exponent einer Schiedsrichter-Generation, die sich lange Zeit auf durchschnittlichem Niveau bewegte.

Aber auch er wie seine Kollegen haben sich in den letzten paar Jahren gesteigert, haben eine klare Linie gefunden, zum Beispiel in der Beurteilung von Körperchargen, die (wenn nicht zu heftig oder mit unangemessenem Vorteil für den Verursacher verbunden) stets im Sinne des Spielflusses toleriert werden.

Der Video Assistant Referee hat die Schiedsrichter in dieser Saison zusätzlich unterstützt, indem er bisher meistens nur in klaren Situationen eingriff, in der Erkenntnis, dass diskutabler Entscheid diskutabel bleiben wird. (th)