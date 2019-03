Gegentribüne: Der FC St.Gallen macht vieles anders – und ist damit auf einem guten Weg

Die Schweiz ist das Land der Torhüter. Wäre das Niveau der Feldspieler ebenso hoch, stünde das Nationalteam noch näher an der Weltspitze. Doch im Gegensatz zu den Fussspezialisten sind die Paradekünstler nur auf einer Position gefragt: jener zwischen den Pfosten. Die Namen sind bekannt: Sommer, Bürki, Hitz, Benaglio, Mvogu, alle mit Bundesliga-Einsätzen im Lebenslauf. Ein weiterer ist dazuzukommen: Gregor Kobel. Er spielt seit diesem Jahr für den FC Augsburg und soll dort die nach dem Abgang von Marwin Hitz entstandene Goaliemisere beenden. Der 21-Jährige stand am Freitag beim 2:1-Sieg gegen Dortmund erstmals voll im Rampenlicht und rettete die drei Punkte.

Migrantenkinder träumen tendenziell von einer Starkarriere à la Ronaldo oder Messi. Direkte Nachfahren von Wilhelm Tell sind hingegen eher auf Sicherheit bedacht und wollen den Kasten sauber halten, sehen als Toreverhinderer eher eine Chance auf Ruhm. Andere Länder haben diesbezüglich keinen Überfluss. So spielt Heinz Lindner, Österreichs Goalie Nummer 1, in der Super League. Einen zweiten Kandidaten muss man nicht lange suchen. Dejan Stojanovic, 25-jährig, fehlt gegenüber dem GC-Keeper lediglich die Erfahrung. So in jener 36. Minute, in der Daniel Lopar in Sekundenschnelle zum – letztlich gelungenen – Comeback kam.

Wahrscheinlich zum ersten Mal in der Arena holte sich die St.Galler Mannschaft nach den aufregenden 95 Minuten die Ovationen im Uhrzeigersinn ab. Das hatte zur Folge, dass auch jene Zuschauer noch applaudieren konnten, die sich jeweils ziemlich rasch vom Schauplatz entfernen. Der Espenblock musste auf das übliche Freudentänzchen etwas länger warten als üblich, was er – so der Eindruck – neidlos zur Kenntnis nahm. Wartezeit gab es für alle, die nach dem Spiel auf den Extrabus warteten. Was sonst seit vielen Jahren tadellos funktioniert, liess diesmal zu wünschen übrig: die lückenlose Anfahrt der Fahrzeuge. Dafür gab es drinnen eine nette Bekanntschaft mit einer Gruppe jüngerer Anhängerinnen und Anhänger, die für den betagten Mann von der Gegentribüne spontan einen Sitzplatz freigaben. Aus Romanshorn war zumindest einer aus der erfreulich gesprächigen statt handy-fokussierten Runde angereist. Womit sie allerdings keine Ausnahme bildeten. Rund zwei Drittel aller Matchbesucher stammen jeweils von ausserhalb der Stadt. Ich kenne jemanden, der regelmässig aus dem Kanton Zürich, nahe der deutschen Grenze, an die Heimspielen anreist. Ein anderer Anhänger hatte sich, allerdings schon vor einigen Jahren, als Dauerkartenbesitzer aus dem Kanton Aargau geoutet. Wer bietet etwas noch Exotischeres? (th)