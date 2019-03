Gegentribüne: Der FC St.Gallen hat gegen Lugano mental versagt – was jetzt zu tun ist, damit die Espen nicht auf die schiefe Bahn geraten

Der Fussball lieferte am Samstagabend leider noch betrüblichere Bilder als jenes, das der FC St.Gallen bei der Niederlage gegen Lugano abgab. Während auf SRF das boomende Eishockey mit den Playoffs seinen Saisonhöhepunkt zelebrierte, wurde in Sion nicht einmal mehr gespielt. Der Abbruch markiert sekundär ein Problem des Schweizer Fussballs, primär aber den wahrscheinlichen Niedergang der Grasshoppers, bei denen nun im wahrsten Sinne nichts mehr geht, bei denen nur noch die Pyrotechnik funktioniert. Man könnte einwenden, es seien ja bloss die Chaoten vom Block gewesen, die das Unheil anstifteten. Aber wer besucht überhaupt noch die Spiele des Rekordmeisters im Letzigrund? Es sind just diese Fans, unter denen sich auch viele mit Herzblut befinden. Der Vorschlag von Sion-Präsident Christian Constantin, die Gästeblocks abzuschaffen, taugt aus Sicherheitsgründen wenig, wo doch just im Stade de Tourbillon die Eingangskontrollen dürftig sind. Was hilft, sind drastische Strafen, wie sie einst der mittlerweile verstorbene Erste St.Galler Staatsanwalt Thomas Hansjakob eingeführt hat. Und natürlich solche von Verbandsebene.

Ein Kontrastprogramm lieferte am Wochenende auch der österreichische Fussball. In der Zwölferliga fand der letzte spannende Spieltag vor der Trennung in Meister- und Abstiegsrunde statt. Im Schweizer Fussball hingegen droht Langweile ganz oben und am Tabellenende. Es sei denn, Xamax starte noch zu einer Aufholjagd und ziehe andere Teams in den Kampf gegen die Barrage hinein. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...

Das globale Grümpelturnier nimmt immer konkretere Formen an: Die WM-Endrunde soll nun bereits 2022 auf 48 Teilnehmer aufgestockt werden. Die Fussball-WM 1966 in England hatte noch 16 Finalisten am Start; um genau diese Zahl wird nun erhöht. Täglich bis zu sechs Spiele sind vorgesehen. Da braucht man wie bei einem Grümpelturnier eben ein paar Fussballfelder mehr. Da reicht eine Halbinsel wie Katar mit 2,7 Millionen Einwohnern und einer Fläche von knapp mehr als einem Viertel der Schweiz nicht mehr. Kuwait und Oman sollen auch noch rasch ein paar Stadien herrichten. Gespannt darf man sein, wie die Anhänger in aller Welt auf den kurz vor Weihnachten anberaumten Anlass reagieren und wie die Preisgestaltung für Eintritte und Übernachtungen aussieht. Ein Schweizer Fifa-Präsident trumpt umher, als gelte es, mit allen Traditionen zu brechen. Allerdings setzt sich Gianni Infantino leichter durch als der US-Präsident. Und dem Versuch mit der Klub-WM im Sommer 2021 mit 24 Teams könnte tatsächlich Erfolg beschieden sein – jedoch zulasten der europäischen und wieder einmal der nationalen Wettbewerbe. (th)