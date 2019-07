Gegentribüne: Der FC St.Gallen braucht den Mut zur Lücke Was vom FC St.Gallen in der neuen Saison erwartet werden kann: wieder ereignisreiche Spiele. Rang drei ist im besten Fall möglich. Das hängt aber auch von der Konkurrenz ab. Fredi Kurth

Was macht Trainer Peter Zeidler (Mitte) diese Saison aus seinen Mannen? (Bild: Freshfocus)

Peter Zeidler geht mit seiner Mannschaft in die zweite Saison. Der Unterschied zur ersten: Der immer noch grosse Kader ist nun mit mehr Spielern besetzt, die der Vorstellung des Trainers entsprechen. Die Findungsphase bei elf Neuverpflichtungen dürfte zwar erneut einige Zeit beanspruchen, aber nicht mehr so viel wie im Sichtungsjahr, als erst am Schluss gesagt werden konnte: Ja, das ist sie, die Mannschaft, die Konstanz und Erfolg verspricht.

Fredi Kurth. (Bild: Urs Jaudas)

Immer noch spielstarkes Mittelfeld

Ja, das wäre sie gewesen. Doch mit Majeed Ashimeru, Vincent Sierro und Tranquillo Barnetta verlor sie just die fussballerisch besten Akteure neben dem nun doch nicht abtrünnigen Jordi Quintillà. Wie dieser Verlust aufgefangen werden kann, bleibt abzuwarten. Vom Spielertyp her scheint Lukas Görtler am ehesten in der Lage zu sein, Sierro adäquat zu ersetzen. Zeidler musste in den Ansprüchen an die Spieler ein wenig zurückbuchstabieren. Der Fussballer, der schnell, agil, technisch und athletisch stark ist, spielt nicht beim FC St.Gallen, sondern bei Liverpool oder Manchester City.

Im Kybunpark agieren Fussballer, die ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen haben. Die Ausgewogenheit ergibt sich aus den unterschiedlichen Spielertypen. Sollte die Startformation gegen Sporting Lissabon die Grundlage einer Stammelf gebildet haben, wäre im Mittelfeld mit Jordi Quintillà, Victor Ruiz und Lukas Görtler aber erneut technisches Potenzial vorhanden.

Optimistisch, aber mit mehr Balance

Seiner Spielphilosophie wird Zeidler so oder so treu bleiben: Fussball spielen lassen, der bewegt und Bewegung erfordert – auch von ihm an der Seitenlinie. Der Deutsche gehört in die Reihe der Trainer, die einen optimistischen Auftritt wollen und nicht bloss reinen Konterfussball à la Lugano oder Island. Andere Trainer dieses Typs sind Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Peter Bosz oder Julian Nagelsmann. Mit dem Unterschied, dass Zeidler mit einem wesentlich geringeren Portefeuille auskommen muss.

Doch die grossen Vorbilder passen, mit Ausnahme Guardiolas, ihre Taktik ebenfalls an. Für die neue Saison stellt sich die Frage, inwiefern auch Zeidler wieder Variabilität ins Spiel bringt wie bereits in diesem Frühjahr, als St.Gallen massiver verteidigte und offensiv von den Sprintqualitäten von Dereck Kutesa und Axel Bakayoko sowie der Spielintelligenz Barnettas profitierte.

Mind the gap – die Lücke beachten

Wer schon einmal in London mit der Untergrundbahn gefahren ist, dem hallt noch einige Zeit die Durchsage «Mind the gap» nach. Die Lücke beachten – das gilt auch für den FC St.Gallen. Lücken entstehen jeweils hinten in der Abwehr, wenn sich die Mannschaft allzu forschem Angriff widmet. Aber ganz ist das nicht zu vermeiden.

In einen anderen Zwischenraum darf der FC St.Gallen – anders als die U-Bahn-Fahrer zwischen Tür und Perron – ruhig hineintrampen. Es ist das gähnende Loch zwischen dem Spitzenduo Young Boys/Basel und dem Rest der Liga. Da hat sich im Laufe der Jahre ein immer grösserer Graben aufgetan, der drastisch aufzeigt, weshalb die Super League auf europäischem Terrain immer mehr absackt. Vergangene Saison hätte man sogar meinen können, dass die Challenge League bereits ab Rang drei beginnt. Der Tabellendritte Lugano holte gerade mal halb so viele Punkte (46) wie Meister Young Boys (91). Es ist der letzte Quantensprung einer Entwicklung, die schon einige Zeit andauert.

Die Tabellendritten und ihr Abstand zum Meister Saison Platzierung Punkte 2008/09 3. Basel 7 Punkte hinter Meister Zürich 2009/10 3. GC 15 Punkte hinter Meister Basel 2010/11 3. YB 16 Punkte hinter Meister Basel 2011/12 3. YB 23 Punkte hinter Meister Basel 2012/13 3. St.Gallen 13 Punkte hinter Meister Basel 2013/14 3. YB 13 Punkte hinter Meister Basel 2014/15 3. Zürich 25 Punkte hinter Meister Basel 2015/16 3. Luzern 29 Punkte hinter Meister Basel 2016/17 3. Lugano 33 Punkte hinter Meister Basel 2017/18 3. Luzern 30 Punkte hinter Meister YB 2018/19 3. Lugano 45 Punkte hinter Meister YB

Die zweitplatzierte Mannschaft war immer YB oder Basel ausser 2011 Zürich, 2012 Luzern und 2014 Grasshoppers.

Späherqualitäten ersetzen dicke Geldbörse

Dem FC St.Gallen bietet sich also eine grosse Chance, in das klaffende Loch zu hüpfen, erstmals wieder seit sieben Jahren. Fast alle aber streben nach demselben Ziel, und deren Stärke einzuschätzen fällt noch schwerer. Wenn der wie immer grosszügig investierende FC Sion, der in der oben stehenden Tabelle überhaupt nie auftaucht, einen Spieler wie Valon Behrami an Land zieht, bedeutet das nicht unbedingt viel.

Mehr Gewicht haben die weniger bekannten Akteure, die irgendwo im Kader-Nirwana einer grossen Mannschaft untergetaucht oder sonst wie unentdeckt geblieben sind. Da geben die Späherqualitäten von Sportchef Alain Sutter zu Hoffnungen Anlass, die in der zurückliegenden Saison schon bestätigt worden sind. Dass nicht alle Engagements von Erfolg gekrönt waren, liegt in der Natur der Sache. So konnten sich einige wie Slimen Kchouk, Victor Ruiz, Miro Muheim oder auch der vor längerem verpflichtete Adonis Ajeti noch gar nicht richtig präsentieren. Das Ringen um Einsätze dürfte erneut unerbittlich sein. Denn erfreulicherweise erhöhen auch viele eigene Nachwuchsleute den Druck – fünf sind es von den insgesamt elf neuen Spielern im Kader.

Bleibt die Frage, wie sich das Torhüterduell auswirken wird. Die Konstellation des vergangenen Jahres mit einer klaren Nummer 1 und einem routinierten Ersatztorhüter besteht nicht mehr. Die Testspiele gaben noch zu wenig Auskunft über das Format von Jonathan Klinsmann. Doch beide Keeper machten einen guten Eindruck, was für fast alle Akteure gilt, die sehr selbstbewusst auftraten.

Mit mehr Geschick gegen Luzern?

Vorbereitungspartien mögen trügerisch sein. Was gegen Speicher oder Bochum noch locker aufgetischt werden konnte, wird im Alltag der Meisterschaft schwieriger werden, wenn Gegner aufkreuzen, die primär laufen und kämpfen – wie zum Start am Samstag der FC Luzern, der seit dem 17. April 2017 alle Spiele gegen St.Gallen gewonnen hat. Da wird eher wieder ausschlaggebend sein, ob der letzte Pass gelingt und der Ball im Tor statt am Querbalken landet, sprich Spielglück. Und ob bei Kontern die Lücke hinten rasch genug geschlossen wird. Mind the gap!