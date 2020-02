Kolumne Gegentribüne: Der FC St.Gallen so stark wie im Meisterjahr 2000 – mindestens Der FC St.Gallen ist nach seinem Husarenritt beim FC Basel vom Titelgewinn noch so weit entfernt wie die Menschheit von der nächsten Mondlandung. Aber der Vorstoss auf Platz eins reizt natürlich zum Vergleich mit dem Meisterjahr. Festzustellen sind erstaunliche Parallelen und ebensolche Unterschiede.

Das Team von Peter Zeidler hat die Basler Spieler am Sonntag regelrecht an die Wand gedrückt. (Bild: Andy Mueller / freshfocus)

Fangen wir nüchtern mit Zahlen an. Nach 20 Runden hat St.Gallen zwei Punkte mehr auf dem Konto als vor 20 Jahren, 41 statt 39. Und die Tordifferenz beträgt 47:27 statt 37:25. Die Punktequote ist ungefähr gleich gross, St.Gallen trifft aber wesentlich häufiger ins gegnerische Tor.

Unterschiedlich verlief die Saisonentwicklung. Während sich St.Gallen damals mit Trainer Marcel Koller fast linear vom ersten Spieltag an auf Platz eins bewegte, ist der jetzige Aufstieg an die Tabellenspitze beispiellos.

Von Rang 9 auf Platz 1

Mittwoch, 14. August 2019, 22 Uhr: Der FC St.Gallen hat soeben beim FC Zürich im vorverschobenen Spiel der 5. Runde 1:2 verloren und ist auf den 9. Platz abgerutscht. Am nächsten Tag titelt das St.Galler Tagblatt: «Schönreden würde nichts nützen.» Der FC St.Gallen müsse sich nach der verdienten Niederlage nach hinten orientieren. Die Mannschaft macht in der Folge genau das Gegenteil.

Sonntag, 2. Februar 2020, 17.50 Uhr: Der FC St.Gallen bejubelt im St.Jakob-Park frenetisch, aber angemessen den Sprung auf Platz eins. Von den zehn Feldspielern, welche vor einem halben Jahr die Partie gegen den FCZ begonnen haben, stehen acht auch wieder in Basel beim Anpfiff auf dem Rasen. Einzig der wegtransferierte Dereck Kutesa und der gesperrte Yannis Letard fehlen.

Wenn wir den FC St.Gallen so stark einschätzen wie im Meisterjahr, dann ist es dieser wundersame Wandel vom vermeintlichen Abstiegskandidaten zum möglichen Titelanwärter, der das rechtfertigt. Wenn wir nochmals trockene Zahlen bemühen, dann sind es solche, die St.Gallens Gegnern zu denken geben müssen.

Super League Bilanz nach 5 Runden Team Anzahl Punkte Young Boys 13 Basel 12 St.Gallen 4

Super League Bilanz Runde 6 bis 20 Team Anzahl Punkte St.Gallen 37 Young Boys 27 Basel 24

Nicht zu unterschätzen ist auch Servette. Der Aufsteiger hat von Runde 6 an 25 Punkte gewonnen, so dass es am nächsten Sonntag im Kybunpark nochmals zu einer Art Spitzenkampf kommt. Zu hoffen bleibt, dass dann das Stadion nicht wieder fast halb leer sein wird wie gegen Lugano.

Weiterer Unterschied: Das Meisterjahr 2000 hatte niemand vorhergesagt – es war ein Geschenk des Himmels. Die jetzige Saison basiert auf einem Dreijahresplan entsprechend der ursprünglichen und inzwischen um ein Jahr verlängerten Vertragsdauer mit Peter Zeidler. Aber eben: Dreijahresplan. Einen derartigen Ausreisser hatte in der zweiten Saison niemand auch nur erahnen können.

Ausschlaggebend: Taktik und Kondition

Zum Stichwort «unglaubliche Saison» passt der unglaubliche Fussball, den der FC St.Gallen am Sonntag im St. Jakob-Park auf den Rasen zauberte. Wobei es weniger mit Zauberei zu tun hatte als mit Siegeswillen, diesem Drang, den Gegner zu beherrschen und mit konditioneller Überlegenheit.

Ich mag mich nicht erinnern, dass der FC Basel im eigenen Stadion je einmal so an die Wand gedrückt worden ist, so hilflos wirkte, nicht einmal in der Champions League. Der Ex-Meister hatte in der ersten halben Stunde drei Chancen, dann nichts mehr, in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs St.Galler Tor. Torhüter Lawrence Ati Zigi war nur noch als Libero gefragt – und auch das selten. Es war der Aufprall von modernem Fussball, wie er zurzeit die Bundesliga zur attraktivsten der Top Ligen macht, und einem etwas veralteten Bemühen, mit dem Basel aber immer noch in der Europa League spielt.

Warum die St. Galler so rennen mögen. . .

Bei SRF und Teleclub herrschte allgemein grosses Erstaunen darüber, dass St.Gallen so lange die hohe Kadenz aufrechterhalten konnte, während bei Basel spätestens mit St.Gallens Ausgleich durch den ebenfalls erstaunlichen Betim Fazliji die Kräfte bereits nachzulassen schienen. In Kollers Team gab es kein Pressing, liefen die Stürmer bei Ballverlust resigniert dem Geschehen hinterher.

Da waren die St.Galler in fast allen Zweikämpfen schneller am Ball und wendiger. Auch in dieser Frage weicht Peter Zeidler wie oft von der Logik ab:

«Ein Fussballprofi kann heutzutage über 90 Minuten hohes Tempo geben, weil das häufig unterbrochene Spiel Atempausen ermöglicht.»

Wie recht er hat: Die schnellste Pace erreichten die St.Galler beim Jubelsprint nach André Ribeiros Siegtreffer in der 93. Minute. . .

Xhakas Mätzchen, Jaccottets Fehlurteil

Bei solcher Diskrepanz nützten Basel nicht einmal die Mätzchen von Captain Taulant Xhaka, der zunächst Lukas Görtler am Leibchen umriss und selber den Verletzten markierte und – schlimmer noch – auch in jener Situation recht bekam. Der VAR-Fehlentscheid von Adrien Jaccottet hätte einiges zu diskutieren gegeben. Es war ein Rückfall in jene Zeit, als sich ganz am Anfang zu häufig der Mann «aus dem Keller» gemeldet hat und darauf später so gut reagiert wurde, wie kaum in einem andern Land mit Videoassistenz: dem Nichtreagieren bei umstrittenen Entscheiden.

Diesmal war es nicht einmal umstritten. Jérémy Guillemenot war im Ballbesitz, Xhaka attackierte mit dem Kopf am Ellbogen des Gegners. Der welsche Kommentator hatte es richtig gesehen: keine Absicht, sondern natürliche Bewegung des Stürmers. Das hatte Schiedsrichter Fedayi San live selbst aus nächster Nähe beobachtet.