Gegentribüne: Das ist er jetzt also, der gerechte Videobeweis...

Der Kybunpark hat eine neue Stimme. Während Richard Fischbacher unter dem Tribünendach seit bereits 25 Jahren versiert und in angenehmem Timbre die pflichtgemässen Durchsagen macht, hat unten im Stadion ein Wechsel stattgefunden. Joe Keller, bekannt als Morgen-Joe bei «FM1», hat Gregor Lucchi abgelöst, der in den elf Jahren seit der Eröffnung der Arena sehr professionell und wirkungsvoll die Stimmung angeheizt hatte. Ob mit Joe Keller ein Stilwechsel hin zu etwas ruhigerer Anfeuerung erfolgt, bleibt abzuwarten. Die ersten Einsätze lassen das vermuten, aber Keller selber verspricht weiterhin eine laute Stimme und Leidenschaft. Natürlich muss er sich – wie die VAR-Menschen... – noch ein wenig einleben, auch Flexibilität erarbeiten. So las er vor dem Match gegen Sporting Lissabon fröhlich die ganze Liste der Vornamen der St.Galler Spieler durch – ohne dass je ein Widerhall vom Espenblock erfolgt wäre. Zum Beispiel: «Nummer 98, Yannis...» – Stille im Land. Da hätte er reagieren und nachhelfen müssen. Wer wusste denn schon, dass es sich um Yannis Letard handelte?

Der FC St.Gallen und seine Anhänger haben Finanzprobleme. Dem Unternehmen fehlt das Geld für teure Transfers, und den Fans ist das Bier im Kybunpark zu teuer. Vielleicht aber könnte allen just ein Getränkehersteller nachhaltige Hilfe leisten. Es handelt sich um die Salzburger Firma Red Bull, die ihre Getränke in Bludenz, also nicht weit entfernt von der Schweizer Grenze, durch die Firma Rauch herstellen lässt. Und noch näher produziert Rauch in Widnau dasselbe Getränk für den grossen amerikanischen Markt. Die Filiale befindet sich an der Espenstrasse 127. Spätestens an diesem Punkt wäre doch eine Verbindung zu den St.Galler Espen sinnvoll. Nachdem Red-Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz schon via RB Leipzig und Red Bull Salzburg in der Deutschen und österreichischen Bundesliga aktiv geworden ist, drängt sich in der Schweiz der FC St.Gallen geradezu auf. Gescheiterte Bemühungen um die Unterstützung der Young Boys oder lose Kontakte zum FC St.Gallen sind über das Stadium von Gerüchten jedoch nicht hinausgekommen. Probleme gäbe es hier – wie seinerzeit in Salzburg mit den violetten Austrianern– wegen der Klubfarbe. Aber auch das liesse sich lösen: Rauch entwickelt einen ebenso kräftigen Grüntee, und der FC St.Gallen firmiert in Zukunft unter dem Titel FC St.Gallen Green-Bull 1879. Gleichzeitig erhält er von Red Bull, dem Besitzer des Salzburger Fussballteams, Unterstützung im selben Stil und Umfang. Das wär doch was... (th)