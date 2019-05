Gegentribüne: Am Ende haben Hüppi & Co nicht einmal zu viel versprochen

Es war eine Super League Saison des Zwiespalts. Wieder einmal war das Titelrennen früh entschieden. Aber das Drama um Abstieg und internationale Plätze hat bis zur letzten Minute fasziniert. Das spricht für die Mini-Liga mit zehn Vereinen. Wie es sich das zuschauermässig ausgewirkt hätte, müsste im Einzelnen analysiert werden. In Luzern haben die Zuschauerzahlen eher ab- als zugenommen, in Neuenburg gab es Zuwachs, in Lugano minim. Was gegen die kleine Spielklasse spricht, ist die unnötige Hektik, die sich unter anderem in vielen Trainerwechseln äusserte. Auch scheint der Klubfussball immer mehr an Terrain zu verlieren. Inzwischen ist die Schweiz in der Fünfjahreswertung auf Rang 17 abgerutscht, fünf Plätze hinter Österreich klassiert. Ohne die Koeffizienz-Punkte von Basel und Young Boys wäre die Super-League nur noch fussballerisches Entwicklungsland. Einige Exploits des FC Zürich in der Europa League können darüber nicht hinwegtäuschen, und der FC Lugano mit seinen Verkaufsabsichten macht nicht den Eindruck, international brillieren zu können. Aber da gilt es abzuwarten.

Insgesamt hätte die Super League mehr Luft nötig, 12 oder sogar 14 Mannschaften – wofür sich Matthias Hüppi unlängst aussprach – damit die Traditionsvereine besser atmen können. Schadenfreude wegen des Abstiegs von Rekordmeister Grasshoppers nach 70 Jahren ist unangebracht. Sein Schicksal ist vielmehr typisch für die Entwicklung der Liga über Jahre hinweg. Nein, dieses GC, bei welchem die Chaoten das Kommando übernommen haben, brauchen wir nicht mehr. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Doch dieser Einsicht scheinen nur wenige zu sein. Ideenlos weiter wursteln, das hat sich festgesetzt in den manchenorts hemdsärmlig geführten Vereinen, und das bis hinauf in die Führungsgremien von Swiss Football League. Schade.

Hans Fässler greift in einem Tagblatt-Leserbrief ein interessantes Thema auf: Die Heroisierung von erfolgreichen Sportlern via Sprachgebrauch. Er kritisiert unter anderem, dass Tranquillo Barnetta als Ikone bezeichnet wird, mit einem Begriff also, welcher primär der Darstellung von Heiligen dient. Bildhaftigkeit hat im Journalismus enorm zugenommen, weil originelle Vergleiche anscheinend beliebt sind. Darüber, was tatsächlich originell ist, lässt sich streiten. Ich mag mich erinnern, dass im Tagblatt das Wort «Erlösung» vor einigen Jahren ausschliesslich in Zusammenhang mit der Erlösung von schweren Leiden wie bei Jesus Christus verwendet werden durfte. Ein Sieg des FC St.Gallen konnte also nie eine Erlösung für Mannschaft und Anhänger sein. Es ist allerdings längst – und nicht nur im Tagblatt – üblich, im übertragenen Sinn auch Musiker, Schauspieler oder Sportstars als Ikone zu bezeichnen. Mick Jagger, Dustin Hofmann, Lionel Messi. Und so war es mit Sicherheit nicht die Absicht, dem Bistum St.Gallen nach Gallus, Otmar, Wiborada und Notker dem Stammler noch einen weiteren Heiligen beizufügen. Vielmehr war es angebracht, Tranquillo Barnetta ein wenig über die Bratwurst-Prominenz zu heben, zu einem weltlichen Heiligen zu ernennen – zumal in St.Gallen der Bezeichnung nach jeder Mensch bereits ein Heiliger ist, ein Sankt Galler eben. (th)