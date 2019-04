Gegentribüne: 140 Jahre FC St.Gallen – erwarten wir zu viel?

0:0, 1:0, 0:0. Die Resultate des FC St.Gallen bildeten zuletzt ungewohnten Fussball ab. Langweilig wurde es allerdings nie. Auch gegen Thun war Intensität über fast 90 Minuten vorhanden. Sogar von der Spielanlage her war es ein typisches FC St.Gallen-Spiel, mit vor allem in der ersten Halbzeit ausgeprägtem Pressing, wie wir es in dieser Saison schon oft gesehen haben. Zum Beispiel just gegen Thun, bei der 1:3-Niederlage daheim vor ein paar Wochen. Neu war diesmal, dass St.Gallen trotz unermüdlichem Offensivdrang hinten kaum Probleme hatte – gegen jenen Angriff, der zusammen mit Basel in dieser Saison am zweitmeisten Tore erzielt hat. Als der FCSG nach der Pause von weiter hinten agierte und Simone Rapp (gute Kopfball-Ablenkungen sowie guter Kopfstoss kurz vor Schluss) und Tranquillo Barnetta eingewechselt wurden, setzte er sich auch im gegnerischen Strafraum besser in Szene – gegen einen Gegner, der sichtlich verunsichert war.

Gefährlichster Angreifer notabene war Aussenverteidiger Silvan Hefti. Es war ein guter Entscheid von Peter Zeidler, in der Abwehr die Aussenpositionen unverändert zu belassen. Dafür hat er nun ein Luxusproblem im Zentrum: Leonidas Stergiou und Musah Nuhu in der Abwehr einzusetzen oder wieder die gegen Thun gesperrten Leonel Mosevich und Milan Vilotic zu nominieren, die in zwei Spielen auch ohne Gegentore geblieben sind. Die Partie gegen Luzern am Ostersamstag ist ohnehin von taktischer Brisanz. Einerseits wollen die St.Galler im Jubiläumsspiel Spektakel bieten, andererseits warten die Innerschweizer nur auf Ballverluste des Gegners im Mittelfeld, denn keine Mannschaft schaltet dort schneller um. St.Gallen hat es in dieser Saison schon dreimal schmerzhaft erlebt.

Die Young Boys gewannen am Sonntag beim FC Zürich, obwohl sie am Abend zuvor bereits den Meistertitel gefeiert und sich dabei auch ein Gläschen gegönnt haben dürften. Teleclub-Experte Pascal Zuberbühler vermutete sogar ziemlich ausgiebigen Alkoholgenuss, kennt sich aber auch bei Hangovers aus: «Am nächsten Tag spürt man kaum etwas, erst am übernächsten», verriet er. Einen in diesem Zusammenhang aussagekräftigen Feldversuch machte einst Trainerlegende Max Merkel: Nach seinen Worten liess er im Training einmal die Alkoholtrinkenden gegen die Abstinenten antreten. Die «Alkoholiker» siegten 7:1. Da sagte Merkel: «Saufts weiter!». (th)