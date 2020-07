Gegen Lugano hat der FC St.Gallen lange Zeit auf fast alles eine Antwort – aber eben nur fast Der FC St.Gallen zeigt beim 3:3 in Lugano eine Stunde lang starken Fussball. Start und Ende hingegen misslingen. Nach diesem Unentschieden muss der FCSG die Tabellenführung wieder YB überlassen.

Freude über den einen gewonnenen Punkt kommt bei Trainer Peter Zeidler nach dem Schlusspfiff nicht auf. Bild: Keystone

Am Ende kam es wieder, wie so oft zuletzt: das grosse Zittern. Mit dem Unterschied, dass es für die St.Galler diesmal nicht darum ging, drei Punkte zu retten. Sondern um den einen Zähler, den sie sich an diesem warmen Tessiner Abend hart hatten erarbeiten müssen. 3:3 stand es kurz vor Schluss, als Sandi Lovric zum Freistoss anlief und nach seinem Versuch die heimschen Zuschauer bereits jubelten. Doch der Ball verfehlte das Tor knapp. Der Lugano-Trainer Mauricio Jacobacci raufte sich die Haare. Und die St.Galler konnten ihrerseits auf einen Glückstreffer in letzter Sekunde hoffen. Doch er gelang nicht mehr.

Ein Punkt im Cornaredo ist immerhin mehr, als die Young Boys und der FC Basel zuletzt im Tessin zustande gebracht hatten. Und dennoch: Seit gestern stehen die Ostschweizer nicht mehr an der Spitze der Tabelle.

Nervöse St.Galler Startviertelstunde

Es war eine Partie, in welcher die St.Galler zum Schluss am Ende ihrer Kräfte waren – und zudem ausnahmsweise einen schwachen Start erwischt hatten. Das Startfurioso kam für einmal nicht. Im Gegenteil: In der ersten Viertelstunde traten die Ostschweizer nicht mit dem Selbstbewusstsein eines Leaders auf. Da waren viele Unkonzentriertheiten, Stolperer und Fehlpässe, die man doch eigentlich nicht mehr zum Repertoire von Peter Zeidlers Spiel zählte. Zumindest nicht in der Startphase, welche die Ostschweizer doch in den vergangen Spielen oft nach Belieben dominierten.

Der Rorschacher Daniel Pavlovic. Bild: Keystone

Doch die Defensive der Luganesi, in welcher der Rorschacher Daniel Pavlovic erstmals von Beginn weg zum Einsatz kam, liess zunächst wenig zu. Und vorne lancierten die Tessiner schnelle Vorstösse. Am Ursprung des 0:1-Rückstands dann aber stand der St.Galler Yannis Letard. Dem Innenverteidiger misslang nach zehn Minuten eine Angriffsauslösung gründlich, sein Pass landete in den Füssen von Jonathan Sabbatini, der nach einer Abwehr von Zigi keine Mühe hatte, ins Tor zu treffen.

Zeidlers Übungsabbruch nach 23 Minuten

Auf eine wundersame Wende deutete auch nach 20 Minuten noch wenig hin. Zeidler sah sich gezwungen, seine etwas ungewöhnliche Anfangsformation umzustellen. Er hatte überraschend für den gelbgesperrten Jérémy Guillemenot den 21-jährigen Betim Fazliji gebracht, der für gewöhnlich als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielt. Fazliji, bis zum Gegentor kaum zur Entfaltung gekommen, wechselte für den offensichtlich demoralisierten Letard in die Verteidigung.

Vorne übernahm André Ribeiro Fazlijis Platz. Tatsächlich wurde St.Gallens Spiel in der Folge stabiler. Und vor allem: postwendend kam der Ausgleich. Ribeiro fand über links viel Platz vor, passte scharf vors Tor – wo Lukas Görtler mit einem Foul am Abschluss gehindert wurde. Jordi Quintillà verwandelte den Penalty souverän.

15 Bilder 15 Bilder Leonidas Stergiou: Note 4. Agierte schon auffälliger. Defensiv wie offensiv. Bei seinen Vorstössen bisweilen ungenau.

Das Tor löste den St.Galler Knoten vollends, Zeidlers Team hatte sein Selbstverständnis und sein Spiel zurück. Ermedin Demirovic und Cedric Itten hatten weitere Chancen. Und in der 39. Minute verwandelte Victor Ruiz eine Hereingabe von Lukas Görtler zum 2:1.

Victor Ruiz erzielte das erste St.Galler Tor. Bild: Keystone

Auf alles eine Antwort? Auf fast alles.

Doch auch der Start zur zweiten Halbzeit misslang den St.Gallern gründlich. Schon nach wenigen Sekunden streckte sich Zigi vergeblich nach einem Lob-Kopfball von Alexander Gerndt. Und als es nach einer weiteren direkten Reaktion der St.Galler aussah, pfiff sie der Videoschiedsrichter zunächst zurück. Beim Weitschuss von Ruiz standen zwei St.Galler im passiven Offside – Goalie Noam Baumann dürfte von ihnen beeinflusst worden sein.

Ermedin Demirovic erzielte gegen Lugano seinen zwölften Saisontreffer. Bild: Keystone

Auch davon liessen sich die St.Galler nicht aus der Ruhe bringen. Und das ist wohl das Bemerkenswerteste an diesem Abend: Dass Zeidlers Team lange auf fast alles eine Antwort hatte. Wieder war es Lukas Görtler, der zum Assistgeber wurde in der 54. Minute. Eine platzierte Flanke aus dem Halbfeld fand den Kopf von Demirovic. Der Stürmer traf zum zwölften Mal in dieser Saison.

Am Ende ist der St.Galler Tank leer

Doch auch danach wurde der Abend für die St.Galler nicht zur lockeren Pflichtaufgabe. Die Tessiner blieben hartnäckig, kamen zu mehreren gefährlichen Weitschussversuchen. Und in der 82. Minute gelang Numa Lavanchy, der bereits zuvor an fast jeder Offensivaktion beteiligt gewesen war, das 3:3. Auf dieses Tor nun konnten die Ostschweizer nicht mehr reagieren, die Kraft schien zu fehlen. Zwar kamen mit Axel Bakayoko und Musah Nuhu frische Kräfte, die Durchschlagskraft in der Offensive aber war weg.

Enttäuschte St.Galler: Gefühlt haben sie zwei Punkte verloren – statt einen gewonnen. Bild: Keystone

So liegen die St.Galler punktemässig zwar weiter mit den Young Boys an der Spitze, das Torverhältnis spricht inzwischen aber deutlich für die Berner. Zu einem weiteren Wechsel an der Spitze könnte es theoretisch bereits am Wochenende wieder kommen. Dann nämlich, sollten die Young Boys am Samstag gegen Basel patzen. Und der FC St.Gallen am Sonntag in Genf gegen Servette gewinnen. Zunächst aber steht die Erholung an. Einmal mehr.