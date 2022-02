Fussball Ex-Espe Adamu und Ex-Wiler Köhn brillieren gegen die Bayern Der FCSG und der FC Wil, die beiden Ostschweizer Klubs im Profimodus, dürfen sich freuen. Während ein ehemaliger St.Galler Stürmer vorne das Tor schiesst, hält der frühere Wiler Goalie den Kasten bis zur 90.Minute rein. Und das gegen die Bayern.

Junior Adamu jubelt nach seinem Führungstor gegen die Bayern. Bild: Philipp Guelland/EPA

Seine Haare sind nicht mehr so zottelig, kräftiger wirkt er auch. Und natürlich ist er noch ein bisschen besser als damals in seiner St.Galler Zeit. Junior Adamu, der von Salzburg vor einem Jahr für den Rest der Rückrunde an den FC St.Gallen verliehen wurde, ist jetzt: Torschütze in der Königsklasse, und das im Achtelfinal, und das gegen das grosse Bayern München.

Noah Okafor verletzte sich schon früh am Oberschenkel gegen die Bayern, also brachte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle, mit 33 Jahren der jüngste der Trainergilde in der Champions League, Junior Adamu im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Der 20-Jährige fügte sich sofort gut ein und brachte die «Bullen» mit einem schönen, unhaltbaren Schlenzer von der Sechzehnerlinie 1:0 in Führung.

Es war auf dieser Stufe das erste Tor des gebürtigen Nigerianers, der aber schon längst die österreichische Staatsbürgerschaft und unterdessen gar fürs A-Nationalteam ein Spiel absolviert hat. Später sagte Adamu: «Ich habe den Ball beim Tor extrem gut getroffen. Ich werde dieses Spiel nie vergessen.» In der Tat, Bayern-Goalie Ulreich war chancenlos.

Grosschance zum 2:0 verpasst

Die Bayern hatten in der Folge schon ihre Mühe, ehe sie in der zweiten Halbzeit das Zepter übernahmen. Noch ein zweites Mal hätte sich Adamu in die Annalen der Salzburger Klubgeschichte einschreiben können, ja müssen, als er es zehn Minuten vor Schluss verpasste, das Skore auf 2:0 zu erhöhen. «Beim Rückspiel werde ich es besser machen, als bei meiner zweiten Chance», sagte Adamu.

So kam mit dem Ausgleich in der 90.Minute durch Coman, was kommen musste, auch wenn Philipp Köhn, der seine fussballerische Ausbildung ebenfalls zweitweise im Osten der Schweiz beim FC Wil genoss, einen guten Abend und einige Glanzparaden zeigte. «Ich glaube, ich habe meine Sache gut gemacht», sagte der 23-Jährige.

Köhn, der frühere Wiler

Köhn ist der Sohn einer Schweizerin und eines Deutschen, er hat durchaus in der A-Nationalmannschaft bei Murat Yakin die Chance, dereinst eine Rolle zu spielen. Jüngst sagte Köhn gegenüber dem ZDF auf die Frage, weshalb e sich für die Schweiz entschieden habe, nachdem er doch früher in den Nachwuchsauswahlen für Deutschland gespielt hätte: «Es liegt auch daran, dass sich die Schweiz schon seit der U15 um mich bemüht hat. Der Kontakt zu Torwarttrainer Patrick Foletti war immer da, daher habe ich mich dafür entschieden, für das Heimatland meiner Mutter aufzulaufen. Im November bin ich nun zum ersten Mal in die Nati berufen worden und werde auch da jetzt voll angreifen.»

So gesehen dürfen der FC Wil und der FC St.Gallen also schon auch ein bisschen stolz sein über den Erfolg ihrer ehemaligen Spieler. Köhn absolvierte 33 Spiele im Wiler Tor, Adamu deren 18 für St.Gallen - wobei er auch acht Tore erzielte. Nach dem Ende der Leihe sagte RB-Sportchef Christoph Freund dieser Zeitung auf Anfrage: «Es war eine super Leihe für alle Seiten.» Aktuell ist Adamu bei Salzburg noch nicht gesetzt, absolvierte in dieser Saison aber 28 Pflichtspiele und traf dabei fünfmal.