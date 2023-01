Fussball Zu Besuch in Benidorm – wie die früheren FCSG-Spieler Fazliji und Babic das Wiedersehen feiern und wer ihnen eine Überraschung bereitet Im Sommer haben sich die Wege der beiden St.Galler Eigengewächse Betim Fazliji und Boris Babic getrennt. Der eine ging nach Deutschland, der andere ins Tessin. Im Trainingslager in Spanien kommt es zu einem Wiedersehen – vor Ort in Benidorm ist auch ein kleiner, aber feiner Fanklub.

Betim Fazliji (links) und Boris Babic nach dem Testspiel in Benidorm. BIld: Manuel Nagel

Nach dem Testspiel in Benidorm umarmen sich Betim Fazliji und Boris Babic. Erstmals seit ihrem Weggang aus St.Gallen im vergangenen Sommer sehen sich die beiden wieder: Im Trainingslager in Spanien.

«Ich habe mich richtig gefreut, als ich hörte, dass wir gegen Lugano und damit gegen Boris spielen werden», sagt Fazliji, der nun für den Kultklub St.Pauli in der 2. Bundesliga aufläuft.

Zwei Aktionäre besuchen Babic und Fazliji

Es ist für beide eine Überraschung, dass mit Roland Gutjahr und Reto Preisig, dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Brauerei Schützengarten, eigens auch zwei Aktionäre der FC St.Gallen Event AG ins rund eine Autostunde entfernte Benidorm gefahren sind. Das Wiedersehen wird zelebriert, auch mit vielen Erinnerungsfotos.

Ein grosser Teil der Aktionäre ist am Freitag im Trainingslager des FC St.Gallen in Algorfa eingetroffen, Gutjahr und Preisig nutzen nach dem morgendlichen Training ihrer Mannschaft den freien Samstagnachmittag, um Fazliji und Babic spielen zu sehen sowie ein paar Worte mit ihnen zu wechseln.

Fazliji will am Sonntag vor Ort in in San Pedro del Pinatar das Testspiel seiner früheren Teamkollegen gegen Werder Bremen besuchen.

«Es herrscht fast eine Super-League-Stimmung»

Fazlijis FC St.Pauli und Babics FC Lugano sind in der selben Hotelanlage an der Ostküste Spaniens untergebracht, wo sich derzeit nur wenige Touristen aufhalten. Man besuche sich gegenseitig auf dem Zimmer. «Da werden Erinnerungen wach. Es herrscht fast eine Super-League-Stimmung», sagt Fazliji und lacht.

Sowohl Babic als auch Fazliji sind Eigengewächse des FC St.Gallen. Beide durchliefen beim Ostschweizer Klub den Nachwuchs und schafften schliesslich den Sprung in die erste Mannschaft.

Für St.Pauli hat der in Rebstein aufgewachsene Fazliji seit Sommer zwölf Meisterschaftseinsätze bestritten. Nachdem der 23-Jährige aufgrund von Verletzungen erstmals gesetzt war, handelte er sich kurz vor der Winterpause eine rote Karte und drei Spielsperren ein.

Betim Fazliji und Boris Babic: Am Ende ist St.Pauli dem FC Lugano deutlich überlegen. Bild: Manuel Nagel

Der 25-jährige Babic, aufgewachsen in Walenstadt, kam bislang mit Lugano zu 17 Pflichtspieleinsätzen und erzielte dabei drei Tore.

Sowohl für Babic als auch für Fazliji bietet das Trainingslager die Chance, das Team noch besser kennenzulernen. Und: «Wir haben drei anstrengende Tage hinter uns», sagt Babic. «Wichtig war vor allem, am Fitnessstand zu arbeiten.»

Die Testpartie am Samstag in Benidorm, ausgetragen über viermal 30 Minuten, ist eine deutliche Angelegenheit: Die Mannschaft aus der 2. Bundesliga gewinnt gegen den Schweizer Cupsieger gleich mit 7:2. Babic und Fazliji dürfen rund 60 Minuten gegeneinander spielen.