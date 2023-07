Die neuen Trikots des neuen Ausrüsters gefallen

Soeben hat der FC St.Gallen sein neues Trikot präsentiert. Die Verantwortlichen der Grünweissen waren einmal mehr äusserst kreativ und haben den neuen Ausrüster Puma – es gibt einen Vierjahresvertrag – perfekt instruiert. Das Dress läuft unter dem Motto «Moderne trifft Geschichte». Das Heimtrikot erstrahlt in klassischem Grünweiss, das Auswärtsleibchen ist in Hellgrau gehalten. Die Trikots symbolisieren Energie, Fokus, Geradlinigkeit und Geschichte. Die beiden vertikalen grünen Streifen stehen dabei für den Weg des FC St.Gallen in die Zukunft. Auf der rechten Seite des Trikots sind Symbole in einem Zeitstrahl aufgedruckt und erinnern an Anekdoten aus der Vergangenheit. Letztlich soll das FCSG-Trikot mehr als nur ein Kleidungsstück sein. Es ist ein Statement für Stolz, Entschlossenheit und die gemeinsame Reise des Vereins mit seinen Fans.