Fussball Von heissen Diskussionen, grün-weissen Wellen, Kopfschütteln in Zürich und einem Schockmoment – so lief das Jahr 2022 des FC St.Gallen 2022 war ein packendes Jahr für den FC St.Gallen. Die Ostschweizer flogen hoch und fielen tief, doch sie rappelten sich wieder auf. Konstant war vor allem eines: Die Begeisterung des Publikums. Unser Rückblick auf mitreissende Spiele, Fragezeichen, sowie den Hype um Tickets und Aktien.

St.Gallens Basil Stillhart jubelt nach seinem Tor zum 2:1 gegen die Grasshoppers. Die Serie von sieben Meisterschaftsspielen ohne Sieg ist beendet. Bild: Christian Merz/Keystone (St.Gallen, 5. November 2022)

Nach der schwierigen Vorrunde und etlichen personellen Veränderungen im Kader beginnt für die St.Galler das neue Jahr mit einem Paukenschlag. In Lausanne setzen sie sich gleich mit 5:1 durch. Kwadwo Duah trifft zweimal, Lukas Görtler, Jérémy Guillemenot sowie Leihspieler Bastien Toma je einmal. «In dieser Verfassung ist der FCSG kein Abstiegskandidat», schreibt diese Zeitung.

Es ist in der Tat der Startschuss zu einer beeindruckenden Aufholjagd. Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler, nach der ersten Saisonhälfte noch in Abstiegsgefahr, bleibt in der Meisterschaft zehnmal in Serie unbesiegt und bezwingt unter anderem Leader FC Zürich auswärts mit 3:0. St.Gallen verbessert sich von Rang acht auf Platz fünf.

Kommt für die St.Galler allenfalls doch noch alles gut in dieser Saison?

Mit einem 2:0-Erfolg beim Challenge-League-Team Yverdon qualifiziert sich der FC St.Gallen zum zweiten Mal in Folge für den Cupfinal. Weil ein Jahr zuvor wegen der Corona-Pandemie am Endspiel kein Publikum zugelassen war, wird der Hype in der Ostschweiz um die Tickets immer grösser. Über 1000 Fans stehen an, als der Klub die letzten 900 Billette in den Vorverkauf gibt. Der erste Fan findet sich schon um 3 Uhr nachts vor dem Stadion ein.

Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt beginnen die Ostschweizer zu schwächeln. Eine Woche vor dem Cupfinal unterliegen sie dem FC Zürich mit 1:2 und drei Tage später den Young Boys mit 1:4.

In den Wochen vor dem Endspiel entbrennt wegen der starken Leistungen von Goalie Lawrence Ati Zigi im Volk zudem eine heisse Diskussion: Ist es richtig, dass Zeidler an seinem Entscheid festhält, Lukas Watkowiak auch im Cupfinal zwischen die Pfosten zu stellen und nicht Zigi?

Es ist ein denkwürdiger Tag. Zehntausende St.Gallerinnen und St.Galler reisen nach Bern. Der beeindruckende Fanmarsch zum Stadion verläuft friedlich, die Choreografie im Wankdorf ist prächtig. Es herrscht eine südländische Stimmung. Doch die Mannschaft ist dem allem nicht gewachsen: Lugano, das die Hauptprobe gegen St.Gallen noch mit 0:3 verloren hat, ist das deutlich bessere und cleverere Team.

St.Gallen fliegt hoch und fällt tief: Eine enttäuschte Anhängerin in Bern. Bild: Ralph Ribi (Bern, 15. Mai 2022)

Die Ostschweizer wirken auf dem Kunstrasen wie gelähmt, es ist die schlechteste Leistung dieses Jahres: 1:4. Was für eine Enttäuschung! Was für ein Kater!

Trainer Zeidler sagt: «Es kann kein Zufall mehr sein, wenn man viermal in Folge am grossen Ding vorbeirasselt. Wir werden, jeder für sich, die richtigen Schlüsse ziehen.»

Ein paar Unbelehrbare hinter Masken versuchen den Platz zu stürmen, St.Gallens Präsident Matthias Hüppi eilt auf den Rasen und redet auf die Chaoten ein, die sich schliesslich zurückziehen.

St.Gallens Präsident Matthias Hüppi schreitet ein, als St.Galler Chaoten nach der Niederlage im Cupfinal das Spielfeld stürmen wollen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Bern, 15. Mai 2022)

Hüppi sagt: «Es ist nicht lustig und es ist einem nicht wohl, wenn du diesen Leuten ins Gesicht schaust. Aber es gehört zu meinen Aufgaben. Wir wollen das als Klub nicht.»

Der Präsident wird für sein Eingreifen zweimal ausgezeichnet: An der Nacht des Ostschweizer Fussballs erhält er den «Prix Courage», der das erste Mal verliehen wird, und am Arosa Humorfestival die «Arosa Humorschaufel».

Die Saison schliessen die Ostschweizer auf Rang fünf ab. Zum bedeutungslosen letzten Heimspiel gegen Lausanne kommen 17'121 Fans. St.Gallen gewinnt 4:0.

St.Gallen hat vor dem Start in die neue Meisterschaft mit Kwadwo Duah und Betim Fazliji zwei Leistungsträger verloren sowie mit Boris Babic und Nicolas Lüchinger zwei Einheimische.

Einige Wochen später, als die Saison bereits läuft, folgt zudem Victor Ruiz dem Lockruf aus dem Ausland. Es kommen Chadrac Akolo, Emmanuel Latte Lath, Daouda Guindo, Randy Schneider, Goalie Bela Dumrath, Stefano Guidotti, dann auch Albert Vallci, Grégory Karlen und Ricardo Alves.

Die erste Partie auswärts gegen Servette geht nach einem Traumtor von Ronny Rodelin mit 0:1 verloren. Die nächsten zwei Heimspiele gewinnen die Ostschweizer gegen Winterthur und den FC Zürich jeweils 2:0.

Es ist wohl, neben dem 1:4 im Cupfinal, die ärgerlichste Niederlage dieses Jahres. St.Gallen spielt die Grasshoppers an die Wand und führt nach zwölf Minuten 2:0.

Dann aber folgt, was Kopfschütteln auslöst: St.Gallen macht es den Zürchern nun einfach: Zur Pause ist der Spielstand ausgeglichen, in der 69. Minute fällt der Siegtreffer für die Zürcher. Zeidler sagt: «Es war nicht der Fehler eines Einzelnen, fast die ganze Mannschaft war involviert, da müssen wir uns besser verhalten, das war richtig schlecht verteidigt.»

Tsiy Ndenge erzielt in der 69. Minute das 3:2 für die Grasshoppers. Nach zwölf Minuten hatten die St.Galler noch 2:0 geführt. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 6. August)

Der Klub gibt bekannt, das Aktienkapital zu erhöhen. Er bringt rund 63’000 Namenaktien auf den Markt, «um den finanziellen Handlungsspielraum zu vergrössern und den Klub breiter abzustützen», wie es heisst. Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein. Nach schwierigen Pandemiejahren ist das Vertrauen in die Vereinsführung gross.

Das Publikum estimiert den Spektakelfussball und verzeiht auch die eine oder andere Niederlage. Das Stadion ist stets bis fast auf den letzten Platz besetzt. Am 14. Oktober hat der Klub schon über 6000 neue Aktionärinnen und Aktionäre dazugewonnen.

Und wieder einmal ist die Partie gegen die Young Boys ein Spitzenspiel. Das Stadion ist ausverkauft. Noch ahnt niemand, wie viel Tragik dieses Spiel beinhalten wird.

Nach 20 Minuten sprintet der Berner Ulisses Garcia heran, um Fabian Schubert am Torabschluss zu hindern. Der Österreicher, der nach einer schwierigen ersten Saison seine Position im Team eben gefunden hatte, bricht sich bei diesem Horrorfoul Schien- und Wadenbein. Schubert wird ins Spital gebracht, Garcia für vier Spiele gesperrt.

St.Gallen gewinnt 2:1 und besteigt in Schockstarre den Leaderthron. Captain Lukas Görtler sagt: «Wenn ich wählen könnte, hätte ich jetzt lieber nicht drei Punkte mehr auf dem Konto und wäre nicht Leader. Ich hätte lieber einen gesunden Schubi. Wir mussten uns in der Pause sagen, dass wir ihm nur helfen können, wenn wir gewinnen. Es ist bitter.»

Die St.Galler Jérémy Guillemenot, Leonidas Stergiou, Lukas Görtler, Patrick Sutter, Daouda Guindo und Jordi Quintillà (von links) widmen den 1:0-Führungstreffer gegen die Young Boys dem verletzten Fabian Schubert. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (St.Gallen, 4. September 2022)

St.Gallen – Sion 1:2. Nach dieser Niederlage rutscht St.Gallen in die Krise. Die Ausfälle von Fabian Schubert und Julian von Moos wiegen schwer. Die Ostschweizer bleiben in sieben Meisterschaftspartien in Serie ohne Sieg, dazwischen erknorzen sie sich einen 4:2-Erfolg im Cup auswärts gegen Étoile Carouge.

St.Gallens Trainer Peter Zeidler tröstet nach der Heimniederlage gegen Sion Isaac Schmidt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St.Gallen, 10. September 2022)

Vor dem Spiel gegen die Grasshoppers ist St.Gallen von Platz eins auf Rang sechs abgerutscht. Doch die Begeisterung in der Ostschweiz ist ungebrochen, 18'500 Fans wollen die Partie sehen, die Choreografie ist grandios und der Befreiungsschlag folgt prompt: Die Mannschaft bezwingt die Zürcher mit 2:1. Im Cup qualifiziert sie sich mit einem 5:0 beim 2.-Liga-Team Arbedo für die Viertelfinals.

Vier Tage später verabschiedet sich St.Gallen mit einem spektakulären 7:2-Erfolg in Sitten und auf Platz drei in die Winterpause. Im Kalenderjahr 2022 sind die Ostschweizer hinter den Young Boys das zweitbeste Team. In 34 Partien resultierten 58 Punkte, für die Berner sind es 63.

St.Gallens Publikumsliebling Zigi erhält vom ghanaischen Nationaltrainer Otto Addo ein Aufgebot für die WM in Katar. Der Goalie galt als Wackelkandidat, in der Heimat war er umstritten.

Überraschend und auch wegen Verletzungen steigt der 26-jährige Zigi, der seinen Vertrag in St.Gallen eben erst bis 2025 verlängert hatte, zum Torhüter Nummer eins auf und liefert in Katar drei überzeugende Auftritte.

Lawrence Ati Zigi interveniert im WM-Vorrundenspiel gegen Portugals Cristiano Ronaldo. Bild: Darko Bandic (Doha, 24. November 2022)

Auch wenn die WM für die Westafrikaner nach der Vorrunde vorbei ist: Zigi hat in seiner Heimat Eindruck hinterlassen. Oder wie es sein Landsmann und früherer St.Gallen-Stürmer Alex Tachie-Mensah sagt: «Er bekommt nun die Anerkennung, die er verdient.»

Zigi ist der erste Akteur des FC St.Gallen, der an einer WM Stammspieler ist und der erste Ostschweizer Spieler seit Tachie-Mensah 2006, der eine WM bestreitet.

An der Generalversammlung in der Olma-Halle wird bekannt, dass der FC St.Gallen AG mit der Kapitalerhöhung über fünf Millionen Franken zufliessen. Nun sind über 19'000 Personen im Besitz von FCSG-Aktien. 10'052 Personen haben in den vergangenen Wochen 25'316 Aktien im Wert von je 100 Franken gezeichnet. Die FC St.Gallen Event AG stockte ihren Anteil an der FC St.Gallen AG ebenso um 25'000 Aktien auf.

Gute Laune an der Generalversammlung: Stürmer Alessio Besio, Sportchef Alain Sutter, Trainer Peter Zeidler und Assistenzcoach Boro Kuzmanovic (von links). Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 17. November 2022)

Die zweite Saisonhälfte beginnt für die St.Galler am 22. Januar 2023 mit dem Heimspiel gegen Basel.