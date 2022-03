Fussball Vom 0:2 zum 3:2: Wie der FCSG gegen Luzern innert einer Halbzeit das Spiel drehte Der FC St.Gallen bleibt im Flow. Die Espen gehen zuhause gegen den FC Luzern früh in Rückstand. Nach nicht einmal zehn Minuten steht es schon 2:0 für die Gäste. So schnell, wie die St.Galler hinten liegen, so schnell drehen sie das Spiel. In der zweiten Hälfte bietet das Spiel deutlich weniger Unterhaltung. Die Zusammenfassung und der Liveticker zum Nachlesen.

«Was für eine Partie!», hätte man gerne geschrieben. Stattdessen begnügt man sich mit: «Was für ein erster Durchgang!»

Goalie Lawrence Ati Zigi muss in der sechsten und in der neunten Minute hinter sich langen. Bei den Treffern von Nikola Cumic und Marco Burch ist der St.Galler Schlussmann machtlos. Die Fehlbaren sucht man in der Hintermannschaft der Hausherren. Doch ehe man die Gelegenheit dazu hat, zappelt der Ball im Netz der Gäste. Isaac Schmidt verkürzt auf 1:2 – und zehn Minuten später, in der 22. Minute, legt Captain Lukas Görtler nach. Einstand im Kybunpark. Und ein Wechselbad der Gefühle für alle Fans.

Die Feierlichkeiten nach dem Ausgleichstreffer der St.Galler werden zunächst unterbrochen. Der Linienrichter will ein Abseits gesehen haben. Allerdings greift der VAR ein und korrigiert den Entscheid des Unparteiischen Luca Cibelli.

St.Gallen dreht das Spiel

Nach dem Ausgleich kommt erstmals seit Anpfiff wieder so etwas wie Ruhe ins Spiel. Die St.Galler suchen nur noch sporadisch den Pass in die Tiefe. Den Luzernern gelingt es auch in dieser Phase des Spiels besser, gefährliche Situationen zu provozieren. Zwingend wird hingegen nur Grünweiss – und zwar in der 37. Minute. Dann nämlich wird Kwadwo Duah mit einem flachen Steilpass lanciert. Bei seinem Laufweg hätte man wohl eher eine Hereingabe vermutet. Er entscheidet sich wider Erwarten für den Schuss aus spitzem Winkel. Wir massen uns nicht an, ausgerechnet seinen Torriecher anzuzweifeln.

Mit der Führung im Rücken gehen die St.Galler in die Katakomben. Die Mannschaft, die im zweiten Durchgang auftritt, erinnert aber nicht an die Espen aus jüngster Vergangenheit. Der Offensivdruck hat deutlich abgenommen, die Ungenauigkeiten häufen sich und es scheint, als würde man den FC Luzern dazu einladen, wieder wie in der Anfangsphase das Spiel zu machen.

Die Gäste spielen weiter frech, bleiben bei ihren unberechenbaren hohen Pässen in die Tiefe. Die grösste Chance auf einen Ausgleich ergibt sich in der 65. Minute. Nach einer Hereingabe von der linken Strafraumgrenze kommt ein Luzerner Angreifer ungestört zum Kopfball. Zigi springt reflexartig in die rechte untere Ecke und bewahrt die St.Galler vor Schlimmerem.

Wirklich gefährlich wird Luzern in der Schlussphase zwar nicht mehr. Aber die Zügel haben sie in der zweiten Halbzeit nie wirklich aus der Hand gegeben.