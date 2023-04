Fussball Vogelwilde erste Halbzeit und viele Nickligkeiten in der Nachspielzeit: Der FCSG verliert mit 2:3 gegen den FC Winterthur Der FC St.Gallen verpasst den Sprung auf den dritten Tabellenplatz und ist nach der Niederlage gegen Winterthur seit nunmehr sechs Ligaspielen ohne Sieg.

24 zu 8 Schüsse

73 Prozent Ballbesitz

544 zu 208 Pässe

4 zu 5 gelbe Karte

11 zu 1 Eckbälle

Nach der Partie herrscht Ungläubigkeit im Kybunpark. Der FC St.Gallen dominiert gegen Winterthur eigentlich über 90 Minuten und muss dennoch als Verlierer vom Platz. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, brauchte es grosse Mithilfe der St.Galler.

Sämtliche Gegentore waren absolut vermeidbar. Und, man muss es leider so sagen, bei jedem Tor trägt FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi eine Mitschuld. Beim 0:1 wehrt er den Ball nach vorne ab, beim 2:2 erwischt ihn Di Giusto in der Goalie-Ecke und beim erneuten Führungstreffer der Gäste irrt er ausserhalb seines Sechzehners umher.

Zweite Halbzeit ohne Highlights

Nach den vogelwilden ersten 45 Minuten schafften es die Winterthurer in der zweiten Halbzeit das Spiel zu verschleppen. Emotionslos schoben sich die St.Galler Abwehrspieler den Ball über weite Strecken hin und her. Erst in den Schlussminuten wurde es nochmals hitzig.

Nach einem verschossenen Elfmeter von Ex-St.Galler Roman Buess wurde FCSG-Captain Lukas Görtler an der Mittellinie gefoult. Es folgten eine Rudelbildung und schliesslich zwei gelbe Karten, eine davon für Görtler. Dieser war damit nicht einverstanden und redete weiter auf die Schiedsrichterin ein, ehe ihn Dajaku weggezogen hat. Es fehlte nicht viel zum Platzverweis.