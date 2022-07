Fussball Trotz Unterzahl: Der FC St.Gallen fährt gegen Winterthur ungefährdeten 2:0-Sieg ein – Schubert mit Doppelpack Der Fussball ist zurück im Kybunpark und wie. Der FC St.Gallen empfängt Zuhause Aufsteiger Winterthur und weist die Zürcher nach einem starken Auftaktspiel in die Schranken und gewinnt nach einem Schubert-Doppelpack mit 2:0. Einzig der Platzverweis von Captain Görtler sorgt für Diskussionen.

Ein Bild sagt mehr als 90 Minuten: Die St.Galler Mannschaft feiert, Doppeltorschütze Schubert (Mitte) strahlt, Captain Görtler (rechts im Bild) bleibt nach der roten Karte der konsternierte Blick. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Nach gefühlt unendlicher Abwesenheit rollt das runde Leder wieder im Kybunpark. Die Partie zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Winterthur, dem überraschend aufmüpfigen Aufsteiger, verspricht so einiges: Offensivfussball, viel Kampf und noch mehr Leidenschaft. Und das Spiel hält, was es verspricht.

Maglica mit gefühlvoller Vorarbeit

In der 9. Minute wird es das erste Mal so richtig laut im Kybunpark, der ohnehin einmal mehr ein Tollhaus ist und sich von seiner besten Seite zeigt. Guillemenot kommt im Strafraum zu Fall. Penalty? Antwort von den Rängen: logisch. Antwort vom VAR: nein. Doch dieser Entscheid lässt die St.Galler Euphorie keineswegs bremsen, Grünweiss läuft weiter an. Winterthur mit Top-Einsatz, aber kaum Akzenten nach vorne. Das 1:0 von Fabian Schubert in der 20. Minute ist demnach mehr eine Formsache und hochverdient. Zu stark und kompromisslos der FC St.Gallen. Anteil am Führungstreffer hat definitiv Matej Maglica. Der Abwerhühne flankt den Ball wunderbar, quer übers Feld zu Sutter, der Platz hat und den Weg nach vorne einschlägt. Nach ein paar wenigen Anspielstationen mehr landet der Ball bei Fabian Schubert. Dieser schiebt cool zur verdienten St.Galler Führung ein.

Ausgangspunkt der St.Galler Führung: Der ebenso abgebrühte wie gefühlvoll aufspielende FCSG-Verteidiger Matej Maglica. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Der Österreicher steht kurz vor der Halbzeitpause wieder im Mittelpunkt. Nach einem simplen, aber mehr als effizienten grün-weissen Passspiel, kommt Fabian Schubert zentral vor dem Winterthur-Kasten zum Abschluss und schiebt zum 2:0 ein.

Platzverweis bleibt ohne Folgen auf Spielverlauf

In der zweiten Halbzeit ändern sich zwar die Spielrichtungen, aber nicht die Spielanteile. St.Gallen weiterhin dominant, Winterthur mit Abwehrarbeit beschäftigt. Einziger Hoffnungsschimmer für die Winterthurer: Der Platzverweis von Espen-Captain Lukas Görtler in der 66. Minute. Nach einem Einsteigen gegen die wirbligen Winterthur Zehn, di Giusto, sieht der verwarnte Görtler seine zweite Karte und muss vom Feld. Die Aufregung im ist Publikum gross, Schiedsrichter Wolfensberger lässt nicht mit sich diskutieren. Anschliessend glätten sich die Wogen wieder, auch das Spiel wird ruhiger. Nennenswerte Aktionen bleiben aus, der FC St.Gallen schreitet zu einem ungefährdeten Heimsieg.