Fussball Stuttgart holt FCSG-Innenverteidiger Matej Maglica zurück Der FC St.Gallen muss einen weiteren Abgang hinnehmen. Der VfB Stuttgart zieht die Option für eine Rückkehr von Matej Maglica.

Matej Maglica noch im Dress des FC St.Gallen gegen Luzerns Asumah Abubakar. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Matej Maglica steht damit ab dem 1. Juli beim VfB Stuttgart unter Vertrag und wird dort am 6. Juli zum Trainingsauftakt erwartet.

Der Bundesligaklub, der sich den Ligaerhalt erst in der Relegation gegen den Hamburger SV sicherte, hat die Rückkaufoption im Vertrag des 24-jährigen Kroaten gezogen. So vermelden es die beiden involvierten Klubs. Damit fliessen nun in etwa 450'000 Euro an den FC St.Gallen.

Zuerst leihweise, dann mit Rückkauf-Klausel

Maglica kam im Januar 2022 aus Stuttgart in die Ostschweiz. Vorerst leihweise, ehe ihn die Ostschweizer im darauffolgenden Sommer fix, aber mit besagter Rückkauf-Klausel übernahmen. Dank ebendieser wurde Maglica damals erschwinglicher für den FC St.Gallen.

Der Innenverteidiger mauserte sich zu einer festen Grösse im Team von Peter Zeidler, vor allem in der abgelaufenen Saison hat der Kroate nochmals Fortschritte gemacht und 31 von 36 Meisterschaftspartien bestritten. Maglica wusste mit seinem linken Fuss zu überzeugen, auch gab er dem St.Galler Spiel dank der Körpergrösse eine gewisse Physis, und vor allem mehr Lufthoheit.

Ungewiss, ob Maglica tatsächlich für Stuttgart spielen wird

Ob Maglica tatsächlich für den VfB Stuttgart in der Bundesliga spielen wird, ist laut der «Stuttgarter Zeitung» offen. Dies hänge von Konstantinos Mavropanos und auch Hiroki Ito ab. Sollte einer der beiden den Klub verlassen, bekomme Maglica eine echte Bewährungschance, heisst es. Sollte dem nicht so sein, könnte eine weitere Leihe oder gar ein Weiterverkauf von Maglica eine Option sein. Heidenheim soll bereits ein loses Interesse deponiert haben.

Maglica ist nach Michael Kempter, Alessandro Kräuchi, Alessio Besio, Fabrizio Cavegn, David Jacovic, den beiden Leihspielern Leonhard Münst und Leon Dajaku, Randy Schneider sowie Basil Stillhart bereits der zehnte Abgang beim FC St.Gallen seit dem Ende der Saison 2022/23.