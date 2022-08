Fussball Rot für Zigi und keine Punkte für Grünweiss: Der FC St.Gallen verliert bei GC nach einer 2:0-Führung auf bittere Art Der FC St.Gallen verpasst die Chance, zumindest für eine Nacht den Leaderthron der Super League zu erklimmen. Nach einem Traumstart und frühen Toren von Latte Lath und Schubert verlieren die Espen nicht nur das Spiel, sondern nach einer Unbeherrschtheit auch Goalie Lawrence Ati Zigi.

Das Aus für Lawrence Ati Zigi: Luca Piccolo zeigt St.Gallens Keeper nach dessen unbeherrschter Aktion die rote Karte. Bild: Keystone

Sie tanzen und wirbeln, wie wenn es kein Morgen gäbe: In der ersten Viertelstunde zerlegt der FC St.Gallen die Grasshoppers in deren eigenem Stadion in Einzelteile. Nach einer traumhaften Einzelaktion von Emmanuel Latte Lath und einem von Fabian Schubert eiskalt vollstreckten Konter führen die Ostschweizer nach 12 Minuten mit 2:0 bei GC. Sie sind somit auf bestem Weg, zumindest für eine Nacht auf Tabellenplatz 1 zu klettern.

Bereits nach 20 Minuten schlagen die Hoppers durch Francis Momoh aber zurück. In einer hoch attraktiven ersten Halbzeit verpassen insbesondere die Gäste weitere Grosschancen – und müssen Sekunden vor dem Pausenpfiff zur Kenntnis nehmen, dass auch GC einen Kunstschützen in seinen Reihen hat: Tsiy Ndenge trifft herrlich zum Ausgleich.

Drittes Gegentor nach Corner und dann planlos angerannt

In der zweiten Halbzeit führt der FC St.Gallen zunächst spielerisch die feinere Klinge, muss sich aber trotzdem immer vor den blitzschnellen Kontern der Hoppers in Acht nehmen. Kein Konter, sondern eine Standardsituation ist es, die nach 69 Minuten die Entscheidung bringt: Nach einem Corner fällt der Ball Tsiy Ndenge vor die Füsse, der zur erstmaligen Führung für GC trifft.

St.Gallen rennt in der Schlussphase zwar beherzt, aber auch ziemlich planlos an. Und verliert am Ende nicht nur die drei Punkte, sondern auch Goalie Zigi. Der Espen-Keeper lässt sich von Petar Pusic, der die Ausführung eines Abschlags behindert, provozieren und tritt Pusic, der den Ball weggeschlagen hat. Rot für Zigi und 2:3, so lautet die bittere Espen-Bilanz an einem Abend, der so schön begonnen hatte.